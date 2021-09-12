6 фактов об автомобилях, которые звучат как выдумка, но являются правдой

Сколько разных удивительных автомобильных историй и мифов было придумано. И вот парадокс – те, которые звучат правдиво, часто оказываются ложью, а на первый взгляд выдумки воспаленной фантазии, являются настоящей правдой. И это хорошо, ведь такие истории показывают нам, что невозможное возможно.
1. Болиды Формулы 1 могут ехать вверх ногами
Конструкция формульного болида – это настоящая феерия суперсовременных технологий. | Фото: nl.1xbet.com
В это тяжело поверить, и еще тяжелее себе это представить, но согласно расчетам, современный болид Формулы 1 способен ехать вверх ногами. Конечно же, речь не этом, что его можно прилепить к потолку. Все дело в аэродинамике. Конструкция формульного болида – это настоящая феерия суперсовременных технологий, которые применены там ради одного – увеличения скорости. Одной из таких технологий, а скорее набор технологий и инженерных наработок, является аэродинамика. Набегающий на гоночную машину поток воздуха генерирует просто сумасшедшую прижимную силу, которой на скорости свыше 195 км/ч должно хватит, чтобы удержать болид, движущейся вверх ногами. Только вот чтобы проверить это, необходимо создать туннель, со специальной дорожкой для «переворота» авто, что довольно сложно и нецелесообразно, так что довольствуемся расчетами.
2. Компания Ferrari «украла» свой логотип у военного летчика первой мировой войны
Гарцующий конь - бессменный символ итальянской марки на протяжении многих лет. | Фото: img1.goodfon.ru
Да, история логотипа компании из Маранелло не так красива, как, казалось бы, должна была бы быть. Но что есть, то есть. Военный летчик Франческо Баракки нанес на свой самолет рисунок гарцующего коня, а Энцо Феррари скопировал его для логотипа своих машин - вот такая проза.
3. Автомобили на 80% подлежат вторичной переработке
Автомобили имеют высокий процент перерабатываемости. | Фото: avatars.mds.yandex.net
Из одного автомобиля можно сделать 80% другого автомобиля. В этом плане машины довольно экономично выгодны.
Интересный факт: Благодаря вторичной переработке, в США и Канаде каждый год выпускают 13 миллионов автомобилей.
4. 75% всех произведенных автомобилей Rolls-Royce все еще на ходу
Автомобили марки Rolls-Royce чертовски надежны. | Фото: walldiskpaper.com
Этот факт будет звучать более впечатляюще, если подумать о том, что компания Rolls-Royce выпускает свои машины с 1904 года, то есть вот уже на протяжении 115 лет. Это говорит о том, что машины этой марки и вправду очень надежны, а еще они настолько дороги и уникальны, что берегут их гораздо сильнее, чем авто других производителей.
5. Белые автомобили реже попадают в ДТП
Cогласно статистике, на одну аварию с белым авто приходится 12 ДТП, участники которого имеют черный окрас. | Фото: avatars.mds.yandex.net
Может ли цвет повлиять на аварийность автомобиля? Оказывается, может. Белые авто в 12 раз реже попадают в ДТП, чем черные. Есть в этом некая логика, ведь белая машина гораздо заметнее, чем черная. Но коэффициент все равно поражает. Вдумайтесь, согласно статистике, на одну аварию с белым авто приходится 12 ДТП, участники которого имели черный окрас.
6. Круиз-контроль придумал слепой человек
Придумал эту систему Ральф Титор. | Фото: a.d-cd.net
Почти все современные авто оснащены системой круиз-контроля. А придумал ее в далёких 50-хх годах слепой человек по имени Ральф Титор. Тогда он дал ее название «Спидостат».
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