Почему советская колбаса по 2,20 р получила название именно «Докторская»

Каждый человек прекрасно знаком с таким мясным изделием, как колбаса «Докторская». В стране все еще немало тех, кто застал знаменитый безупречный вкус колбаски за 2 рубля 20 копеек. Хватает и тех, кому довелось пожить в годы, когда славный ореол вокруг «Докторской» сменился букетом мрачных слухов и дурной славы. И все же сегодня уже мало кто помнит о том, когда именно данное колбасное изделие появилось на свет, каким оно было первоначально, и уж тем более мало кто знает, почему вареную колбасу в СССР называли именно «Докторской».
Русская деревня регулярно страдала от голода. /Фото: livejournal.com.
Голод в СССР в первой половине XX века был явлением обыденным. Вряд ли во всей стране был крестьянин или рабочий, который хотя бы раз не голодал. Гражданская война разорила многие хозяйства, свою лепту внесла и не самым лучшим образом проведенная коллективизация (хотя именно она в последствии и убережет СССР от голода во время Второй мировой войны).
Гражданская война разорила многие хозяйства. /Фото: thestrip.ru.
Последний действительно большой голод произошел в СССР в начале 1930-х годов. Охватил он не только Украину, но также Беларусь, Казахстан и значительную часть России, включая Урал, Поволжье и Сибирь. Бушевал голод и на Северном Кавказе. Осложнялась ситуация еще и эпидемиями (в первую очередь тифом), которые благостно вспыхивали в регионах с большим количеством недоедающих людей.
Новая колбаса была придумана в середине 1930-х годов. /Фото: vipdis.ru.
Появилась «Докторская» колбаса именно из-за голода. Дело в том, что даже когда голод прошел, в стране оставалось представительное количество граждан, страдаювших от его последствий. Специально для них по распоряжению высшего руководства страны в 1936 году и была разработана новая вареная колбаса. Это был диетический продукт с низким содержанием жиров. Придумали колбасу в ВНИИ мясной промышленности. Первая партия продукта была выпущена на базе Московского мясоперерабатывающего комбината имени А.И Микояна.
Существует легенда, согласно которой первоначально новую колбасу хотели назвать в честь Иосифа Сталина, однако в ВНИИ якобы побоялись, что подобное может оскорбить вождя народов. В итоге сошлись на названии «Докторская», тем более, что продукт должен был использоваться фактически в медицинских целях.
Колбаса вышла исключительно добротной на вкус. /Фото: yandex.ru.
Колбаса в первые годы после своего появления действительно выписывалась врачами по рецептам тем больным, что имели соматические признаки последствий перенесенного голода. Согласно ГОСТ 23670-79 в 100 кг продукта должно было входить: 25 кг отборной говядины высшего сорта, 70 кг свинины нежирной, 3 кг отборных куриных яиц, 2 кг коровьего молока (сухого), 2.09 кг соли, 0.2 кг сахара, 50 грамм специй (чаще всего это был мускатный орех), 7.1 гр нитрита натрия.
После Второй мировой войны на колбасе начали экономить, качество продукта стало стремительно падать. /Фото: yandex.uz.
Народу колбаса сразу же понравилась. Вкус был отличным, а качество высоким. На тот момент все еще настоящая социалистическая экономика позволила добиться настоящих чудес производства, сделав новую колбасу доступной и достаточно дешевой. Изменилась ситуация с «Докторской» где-то в 1970-е. Хотя Советский Союз на тот момент стоял все еще прочно, постепенная капитализация экономики, начавшаяся с правления Никиты Сергеевича Хрущева, привела к тому, что роскошную «Докторскую» колбасу из 1930-х стало неожиданно не очень-то выгодно производить.
Сначала понизили сорт мяса и остальных продуктов. А потом и вовсе заменили часть свинины и говядины соей. Новая «Докторская» колбаса была уже не той. Причем вкус отличался настолько сильно, что в народе стали ходить мрачные легенды, будто бы на мясокомбинатах в вареную колбасу добавляют туалетную бумагу в целях экономии. Конечно же, ничего общего с действительностью подобные слухи не имели. Однако, все это никак не отменяло того факта, что качество вареной колбасы в позднем СССР упало астрономически.
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