Где в Советском Союзе строили дачи для сливок общества, и кто мог рассчитывать на их получение

Дачи советской элиты - где они были?
В Советском Союзе, несмотря на торжество марксистско-ленинских идей, все еще существовало понятие элиты в обществе. Партийная бюрократия, а также наиболее успешные представители интеллигенции и, конечно же, военные щедро одарялись государством. В том числе и дачными домами.
Переделкино, Минское шоссе
Дача Бориса Пастернака.
История этого поселка берет свое начало еще в 17 веке. Когда-то здесь была деревня Передельцы. За столетия эта земля сменила многих хозяев. Управлялась она Леонтьевым, Долгоруковым, Самариным. Вокруг поселка обширные сосновые леса. Они стали гарантом отличной экологии и приятного микроклимата.
Писатель Константин Симонов на своей даче.
Именно поэтому здесь строились и медицинские учреждения разного толка. Так, до революции здесь находился туберкулезный диспансер, а уже при СССР организовали санаторий.
Дача Корнея Чуковского.
В 1934 году по поручению партии здесь начали строительство дачного поселка для литераторов. В период до 1941 года строители возвели более полусотни дач. В разное время здесь жили Исаак Бабель, Борис Пастернак, Илья Ильф, Евгений Петров, Корней Чуковский, Евгений Евтушенко. Сегодня в поселке много домов-музеев.
Николина Гора, Рублево-Успенское шоссе
Здесь много престижных домов.
Дачный кооператив для работников науки и искусства здесь начали строить в 20-е годы прошлого века. В 30-е годы поселок получил название «Сосны», где расположился одноименный пансионат Совета министров СССР. С этим местом будут связаны такие известные фамилии, как Островитянов, Шмидт, Капица. Здесь стоят дачи Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
Здесь же дача Никиты Сергеевича.
Жуковка, Рублево-Успенское шоссе
Здесь были дачи партийной верхушки.
Под таким названием населенный пункт впервые появился в 1826 году. Однако первое поселение появилось тут еще в 15 столетии. После прихода советской власти, в первой половине XX века, это место облюбовала верхушка коммунистической партии.
Ежов с родственниками на даче.
Достаточно сказать, что здесь были дачи Сталина и Ежова. Здесь же был дом академика Сахарова и министр образования Фурцева.
Барвиха, Рублево-Успенское шоссе
Когда-то здесь был просто лес.
Три столетия назад на месте ныне элитного поселка был сосновый лес, который называли Обориха. Свое нынешнее название это место получило только в начале прошлого столетия. Основателе деревни стал генерал Александр Казаков, который до революции мечтал превратить данное место в курорт.
Писатель Алексей Толстой на даче.
В советское время здесь располагалась резиденция Михаила Горбачева. Жителями поселка были такие видные личности, как Алексей Толстой, Самуил Маршак, Сергей Королев.
Абрамцево, Ярославское шоссе
Престижное место.
История этого населенного пункта восходит еще в 17 веку. Известно, что в 1843 году поселок был куплен С.Т. Аксаковым, который построил в этих местах усадьбу. В свое время ее посещали Гоголь, Тургенев, Тютчев. В период с 1970 по 1900 год это место привлекало многих деятелей культуры.
Дача-музей писателя Сергея Аксакова.
После прихода к власти большевиков поменялось в поселке немного (кроме хозяев). Здесь все также был художественный поселок.
Кратово, Егорьевское шоссе
Сегодня здесь сплошная элитная застройка.
Когда-то это место называлось Прозоровка и принадлежало известному дворянскому роду Голицыных-Прозоровских. В 1910 году поселок был выкуплен Николай Карлович фон Мекк, владелец Московской-Рязанской железной дороги. Летними домами поселок стали застраивать только в 30-е годы XX века. В разное время здесь селились Михаил Зощенко, Сергей Эйзенштейн, Александр Серафимович.
Фрунзевец, Киевское шоссе
Тут собирались сливки общества.
Место полюбилось состоятельным дачниками еще в 19 веке. В этих местах отдыхали многие видные писатели, артисты, художники. Здесь появлялись Антон Чехов, Сергей Есенин, Константин Станиславский. Уже во времена Советского Союза, в 30-е годы здесь началась выдача участков под строительство дачи для представителей советского командования. Нет ничего удивительного, что здешние дома часто зовут «генеральскими дачами».
Дача Константина Станиславского.
Валентиновка, Ярославское шоссе
Престижные дома возводят тут и сейчас.
Первые летние домики в этом месте стали появляться еще в 1906 году. Однако, только спустя 25 лет поселок приобрел славу среди творческой интеллигенции Москвы.
Юрий Никулин на даче.
Почти сразу после этого, Стали лично отдал приказ по присвоению населенному пункту статуса дачного поселка Художественного, Малого и Большого театров.
Снегири, Волоколамское шоссе
Красивое место.
Первый поселок появился здесь в 1903 году, когда рядом прошла железная дорога и появилась станция под названием «Снегири». Уже в 30-е годы XX века здесь появился Дом отдыха Верховного Совета СССР. Само собой это сразу же вызвало к поселению интерес московской элиты. Пользуется спросом среди богачей земля здесь и сегодня.
Трудовая, Дмитровское шоссе
Здесь жили советские командующие.
Один из самых молодых дачных поселков. Создали его уже в 1945 году. Строились здесь дачи для советских генералов. Самыми известными дачниками поселка стали маршалы Советского Союза Михаил Катуков, Василий Чуйков и Павел Ротмистров.
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