Где в Советском Союзе строили дачи для сливок общества, и кто мог рассчитывать на их получение

Дачи советской элиты - где они были?

Переделкино, Минское шоссе

Дача Бориса Пастернака.

Писатель Константин Симонов на своей даче.

Дача Корнея Чуковского.

Николина Гора, Рублево-Успенское шоссе

Здесь много престижных домов.

Здесь же дача Никиты Сергеевича.

Жуковка, Рублево-Успенское шоссе

Здесь были дачи партийной верхушки.

Ежов с родственниками на даче.

Барвиха, Рублево-Успенское шоссе

Когда-то здесь был просто лес.

Писатель Алексей Толстой на даче.

Абрамцево, Ярославское шоссе

Престижное место.

Дача-музей писателя Сергея Аксакова.

Кратово, Егорьевское шоссе

Сегодня здесь сплошная элитная застройка.

Фрунзевец, Киевское шоссе

Тут собирались сливки общества.

Дача Константина Станиславского.

Валентиновка, Ярославское шоссе

Престижные дома возводят тут и сейчас.

Юрий Никулин на даче.

Снегири, Волоколамское шоссе

Красивое место.

Трудовая, Дмитровское шоссе

Здесь жили советские командующие.