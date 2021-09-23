Самая длинноногая американка

22-летняя Чейз Кеннеди (Chase Kennedy) из Калифорнии утверждает, что она обладательница самых длинных ног в США. Девушка хочет построить карьеру в модельном бизнесе, но уже была отвергнута несколькими агентствами за слишком высокий рост.























Рост Чейз — 195 сантиметров, а ее ноги имеют длину в 129,5 сантиметров. Благодаря своему высокому росту Чейз преуспела в спорте.











Девушка не всегда была довольна своим ростом: в 13 лет она достигла 185 см — среднего роста взрослого мужчины, и ей пришлось терпеть едкие комментарии и обзывательства в свой адрес. В детстве девушка мечтала быть ниже ростом.











С возрастом Чейз удалось полюбить себя такой, какая она есть: «Мне нравятся мои ноги. Я бы не хотела быть другой, — рассказывает девушка. — Я считаю, что в Америке у меня рекордная длина ног. Мне нравится быть высокой». Теперь Чейз даже носит каблуки.











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