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Самая длинноногая американка

22-летняя Чейз Кеннеди (Chase Kennedy) из Калифорнии утверждает, что она обладательница самых длинных ног в США. Девушка хочет построить карьеру в модельном бизнесе, но уже была отвергнута несколькими агентствами за слишком высокий рост.

Самая длинноногая американка

Самая длинноногая американка

Самая длинноногая американка

Самая длинноногая американка

Самая длинноногая американка

Рост Чейз — 195 сантиметров, а ее ноги имеют длину в 129,5 сантиметров. Благодаря своему высокому росту Чейз преуспела в спорте.

Самая длинноногая американка

Самая длинноногая американка

Девушка не всегда была довольна своим ростом: в 13 лет она достигла 185 см — среднего роста взрослого мужчины, и ей пришлось терпеть едкие комментарии и обзывательства в свой адрес. В детстве девушка мечтала быть ниже ростом.

Самая длинноногая американка

Самая длинноногая американка

С возрастом Чейз удалось полюбить себя такой, какая она есть: «Мне нравятся мои ноги. Я бы не хотела быть другой, — рассказывает девушка. — Я считаю, что в Америке у меня рекордная длина ног. Мне нравится быть высокой». Теперь Чейз даже носит каблуки.

Самая длинноногая американка

Самая длинноногая американка

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