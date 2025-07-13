Как приготовить вкусный кофе: 10 оригинальных рецептов со всего мира

История кофе богата и уникальна, также как его яркий насыщенный вкус и пленительный аромат. И совсем неудивительно, что с каждым днём всё больше и больше становится ценителей этого напитка, поскольку пара глотков — не только отличный способ взбодриться утром, а и расслабиться в конце дня. К тому же в мире существует энное количество рецептов, самыми оригинальными из которых делимся с вами.
1. Кофе по-вьетнамски
Кофе по-вьетнамски. \ Фото: eatlittlebird.com.
Вьетнам славится роскошной природой, древними храмами, различными отелями, отличным сервисом, доступными ценами и, конечно же, своим яичным кофе.
Ингредиенты:
• Кофе свежесмолотый – 1 ч.л.
• Вода – 50 мл;
• Яйцо – 1 шт;
• Сгущёнка – 1,5 ст.л;
• Масло сливочное – опционально.
Кофе со сгущёнкой и яйцом. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Кофе выложить в турку;
• Залить водой;
• На среднем огне довести до кипения;
• Снять с огня;
• Дать постоять пять-десять секунд, после вновь поставить на огонь (повторить ещё два раза);
• Затем отставить турку в сторону и дать напитку настояться пару секунд;
• После процедить в чашку подходящего размера;
• Желток отделить от белка;
• Смешать со сгущёнкой и кусочком сливочного масла;
• Всё хорошенько взбить в густую пену;
• Аккуратно вылить поверх кофе;
• Подавать напиток горячим.
2. Кофе по-фински
Кофе по-фински. \ Фото: bing.com.
Стоит ли говорить о том, что Финляндия пользуется не меньшей популярностью, чем жаркие страны, привлекающие туристов со всех уголков планеты? И на то есть несколько причин: отличные природные виды, сауна, горнолыжные курорты и кофе с кусочком сыра, который обязательно стоит попробовать хотя бы раз в своей жизни, чтобы насладиться необычным вкусом и послевкусием.
Ингредиенты:
• Кофе свежесмолотый – 1,5 ч.л;
• Вода – 50 мл;
• Лапландский сыр или любой другой – опционально.
Кофе с сыром. \ Фото: lavozdelmuro.net.
Способ приготовления:
• Кофе высыпать в турку;
• Залить водой;
• На среднем огне довести до кипения;
• После снять с огня;
• Дать напитку постоять несколько секунд;
• На дно чашки подходящего размера положить кусочек сыра;
• Сверху залить процеженным через фильтр или мелкое сито горячим кофе;
• Подать к столу.
3. Кофе по-мароккански
Кофе по-мароккански. \ Фото: coffeeaffection.com.
Марокко славится своей экзотикой, так сильно привлекающей туристов. Колоритные рынки, необычные традиции, многогранная кухня и восхитительно вкусный кофе с добавлением специй.
Ингредиенты:
• Кофе в зёрнах – 0,2 стакана;
• Вода – 4 чашки;
• Соль крупная – по вкусу;
• Корица молотая – 0,5 ч.л;
• Перец чёрный – 4-5 горошин;
• Мускатный орех – 1-2 шт;
• Имбирь корень сушёный – 1 см;
• Кардамон – несколько зёрен.
Кофе со специями. \ Фото: yenikapihaber.com.
Способ приготовления:
• Кофейные зёрна смешать с чёрным перцем, кардамоном, мускатным орехом, корицей, солью и имбирём;
• Перемолоть на кофемолке;
• Высыпать в сотейник;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• После снять с огня и слегка остудить;
• Затем вновь поставить на огонь и довести до кипения (в общей сложности повторить три раза);
• После дать напитку настояться;
• Процедить через фильтр или сито;
• Разлить по чашкам;
• Подавать с кубиками сахара или сливками.
4. Кофе по-итальянски
Кофе по-итальянски. \ Фото: foodandwine.com.
Италия славится не только темпераментными женщинами, пастой и пиццей, а чашечкой кофе с лимоном.
Ингредиенты:
• Кофе свежесмолотый – 1,5 ч.л;
• Вода – 50 мл;
• Лимон – 1 шт;
• Сахар – по вкусу.
Кофе с лимоном. \ Фото: osfhealthcare.org.
Способ приготовления:
• Лимон очистить;
• Кофе высыпать в турку;
• Залить водой;
• На среднем огне довести до кипения;
• После снять с огня и дать напитку немного постоять;
• Затем повторить всё то же самое дважды;
• Дать напитку отстояться около тридцати секунд;
• Затем выдавить лимонный сок с пары толстых долек;
• Тонкие лимонные дольки выложить на тарелку;
• Посыпать сахаром и подать к столу вместе с напитком.
5. Кофе по-тайваньски
Кофе по-тайваньски. \ Фото: taiwan-scene.com.
Тайвань также может порадовать лютейшей кофе чашечкой ароматного напитка с морской солью.
Ингредиенты:
• Кофе свежесмолотый – 7 ч.л;
• Вода – 1 стакан;
• Соль морская – по вкусу;
• Сахар – по вкусу.
Кофе с морской солью. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Кофе смешать с солью и сахаром;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• После оставить на пару минут настояться;
• Процедить через фильтр или мелкое сито;
• Разлить по чашкам и подать к столу;
• По желанию можно добавить молоко или сливки.
6. Кофе по-немецки
Кофе по-немецки. \ Фото: perfectbrew.com.
Кто-кто, а немцы также славятся своим традициями, разнообразной кухней и кофе с ромом.
Ингредиенты:
• Ром – 50 мл;
• Кофе свежесмолотый – 3 ч.л;
• Вода – 150 мл;
• Сахар – по вкусу;
• Сливки аэрозольные – для подачи.
Кофе с ромом. \ Фото: recipes.net.
Способ приготовления:
• Кофе засыпать в турку;
• Залить водой;
• Довести до кипения;
• После дать настояться и перелить в высокий стакан, процеживая через фильтр или сито;
• Затем аккуратно влить ром;
• Украсить сливками;
• Подавать с соломинкой.
7. Кофе по-гонконгски
Кофе по-гонконгски. \ Фото: asianinspirations.com.au.
Гонконг запросто можно считать истинной жемчужиной Китая. Пожалуй, именно здесь переплетаются многогранные традиции и национальный колорит. Но главной фишкой местных заведений является кофе с добавлением чая.
Ингредиенты:
• Чай цейлонский – 4 ч.л;
• Кофе молотый – 3 ч.л;
• Вода – 1,5 чашки;
• Сгущёнка – опционально.
Кофе с чаем и сгущёнкой. \ Фото: asianinspirations.com.au.
Способ приготовления:
• Чай выложить в небольшой сотейник;
• Залить водой;
• На среднем огне довести до кипения;
• После проварить три-четыре минуты;
• Затем добавить сгущёнку;
• Перемешать;
• Варить ещё около трёх минут;
• В это время приготовить кофе, залив его пятьюдесятью миллилитрами воды;
• Затем аккуратно влить в чайную смесь;
• Тщательно перемешать;
• Проварить на медленном огне около двух-трёх минут;
• Дать напитку настояться;
• Процедить через фильтр или мелкое сито;
• Разлить по чашкам;
• Подавать к столу со сладостями.
8. Кофе по-шведски
Кофе по-шведски. \ Фото: img.einet.kr.
Для любителей холодных напитков – кофе с тоником придётся в самый раз. Впрочем, не исключено, что он понравится всем тем, кто каждый раз любит баловать себя различными новинками.
Ингредиенты:
• Тоник – 1 стакан;
• Кофе свежемолотый – 3 ч.л;
• Вода – 50 мл;
• Лёд – для подачи;
• Лимон – для подачи.
Кофе со льдом и тоником. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Высокий стакан наполнить до верху кубиками льда;
• Аккуратно влить тоник;
• Кофе высыпать в турку;
• Залить водой;
• На среднем огне довести до кипения;
• После снять с огня и дать настояться около тридцати секунд;
• Затем процедить через мелкое сито или фильтр;
• Соединить с тоником;
• Украсить лимонными слайсами;
• Подать к столу.
9. Кофе по-турецки
Кофе по-турецки. \ Фото: foolproofliving.com.
А вот турки также не перестают удивлять, и если кофе со специями и восточными сладостями в прикуску – не новость, то ароматный напиток с чесноком – сто процентов что-то новенькое.
Ингредиенты:
• Кофе свежесмолотый – 2 ч.л;
• Мёд – по вкусу;
• Чеснок – 2 зубка;
• Вода – 50 мл.
Кофе с чесноком. \ Фото: simplyrecipes.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Пустую турку разогреть как следует;
• На дно выложить нарезанный чеснок и свежесмолотый кофе;
• Перемешать;
• Прожарить около тридцати секунд, но не более минуты;
• Затем залить кипячённой водой;
• Довести до кипения и образования густой пены:
• После снять с огня, дать пене осесть:
• Повторить дважды;
• Дать напитку настояться около минуты;
• Затем процедить через фильтр или мелкое сито;
• Перелить в чашку;
• Добавить мёд;
• Аккуратно перемешать до полного растворения и подать к столу.
10. Кофе по-карибски
Кофе по-карибски. \ Фото: ctvnews.ca.
И завершает десятку кофейных рецептов со всего мира – напиток по-карибски. Ароматный и пряный, окутанный тайнами и лёгким приятным послевкусием.
Ингредиенты:
• Вода – 50 мл;
• Кофе свежесмолотый – 4 ч.л;
• Корица молотая – 0,5 ч.л;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Гвоздика молотая – по вкусу;
• Апельсиновая цедра – опционально;
• Сахар – по вкусу.
Кофе со специями. \ Фото: dailycoffeenews.com.
Способ приготовления:
• Кофе смешать с сахаром, корицей, ванилью, апельсиновой цедрой, гвоздикой;
• Залить водой;
• На среднем огне довести до образования густой пены;
• Снять с огня;
• Дать пене осесть;
• Повторить ещё дважды;
• После дать напитку настояться;
• Процедить в чашку и подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии