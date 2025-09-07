«Пятерка» мифов об оружии, которые укоренились в нашем сознании благодаря кино

Благодаря кинематографу в народном сознании укоренилось множество мифов и стереотипов. Значительная их часть касается такой известной и в то же время недоступной для большинства людей вещи, как оружие. И в особенности – огнестрельное оружие. А также всего того, что с ним прямо или косвенно связано.
1. Глушитель делает оружие бесшумным
Очень даже слышно. |Фото: ranker.com.
Это не так. Глушитель делает выстрел из оружие заметно тише, убирает искры и пламя, а также в некоторых случаях повышают кучность стрельбы. Однако, если средняя громкость выстрела из винтовки составляет 140-160 децибел, то с глушителем она опускается примерно до 120-130 децибел. В пределах одного помещения выстрел из оружия с глушителем все равно будет отчетливо слышен.
2. Стрелки буквально заливают друг друга свинцовым дождем
А пули летят. |Фото: Twitter.
И да, и нет. Стреляют на войне действительно очень много. Однако, очереди из автоматического огнестрельного оружия делаются или совсем небольшие, или стрелок вовсе ведет огонь одиночными стрелами. Подумайте сами: карабин М4 или автомат Калашникова с магазинами на 30 патронов выстреливают весь запас элемента боепитания за 3.5-4 секунды автоматического огня. При этом у стрелка-пехотинца с собой обычно около 210 патронов в запасе. В США подсчитали, что на каждого потерянного ими бойца в Ираке и Афганистане приходилось по 250 тысяч выстрелов из автоматического оружия в молоко.
3. Бронежилет делает человека бессмертным
Бронежилет способен помочь не всегда. |Фото: goodfon.ru.
Средства индивидуальной защиты от огнестрельного оружия и осколков бывают очень разными. Все бронежилеты делятся на классы, которые, как правило, определяются по их способности эффективно противостоять тому или иному калибру огнестрельного оружия. Однако, даже лучшие армейские бронежилеты для солдат – это отнюдь не панацея. Зачастую даже их оказывается недостаточно против винтовочных и пулеметных патронов, из-за чего под бронежилеты в наше время помещают дополнительные элементы защиты в виде специальных бронепластин. Кроме того, даже если бронежилет удержит пулю и не пропустит ее в плоть, человеку, поймавшему ее, скорее всего все равно станет гораздо хуже из-за колоссального контузящего урона и получения заброневой травмы.
4. Взвел курок – готов к стрельбе
Чик и пив. |Фото: m.imdb.com.
Кино отстает от технического прогресса. Взводить курок ручным способом с характерным щелчком не нужно уже почти 1.5 века. Взведение курка после заряжания приведет к тому, что оружие сбросит на пол целый патрон. Необходимость ручного взведения курка была только в револьверах времен Дикого Запада. Собственно, в кино это пафосное действие закрепилось именно благодаря вестернам, которые были страшно популярны в США в первой половине и середине XX века.
5. Стрельба по автомобилю заканчивается взрывом
Выглядит круто. ¦Фото: subscribe.exler.ru.
К счастью, реальный мир и в половину не настолько предсказуем, как кинематограф. Взрыв автомобильного бака с горючим, баллонов с кислородом или пропаном, частично опустошенных бочек или канистр с топливом в результате попадания в них пули теоретически возможен, но на практике крайне маловероятен. Слишком много условий должно быть соблюдено для того, чтобы случился именно взрыв, а не просто пожар. Впрочем проверять на своем собственном опыте вероятность такого стечения обстоятельств конечно не стоит.
