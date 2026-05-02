  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...

«Большая пушка»: американское оружие, ставшее культовым благодаря Дикому Западу


Оружие, сделавшее Дикий Запад. /Фото: kalashnikov.club.

История Дикого Запада занимает огромное и важное место в культурном коде современных американцев. Колонисты, индейцы, рейнджеры, разбойники и, конечно же, ковбои! Даже в Азии не просто отыскать человека, который бы не видел ни одного вестерна.
Мы же сегодня поговорим о том, каким оружием пользовались все эти замечательные (и не очень) люди в попытке доказать свою правоту.


«Не успел закончить рейнджер, как преступник уже знал…
…он ничуть не испугался, всех таких он убивал!
20 храбрецов пытались победить в этой игре,
21-м будет рейнджер, с большой пушкой в кобуре» - «Большая пушка» (Big Iron), Марти Роббинс.

1. Colt Walker


Один из наиболее популярных револьверов. /Фото: warhistoryonline.com.

Один из самых знаковых револьверов эпохи Гражданской войны в США и Дикого запада. Разработана сея машинка смерти была в 1846 году лично Сэмюелем Кольтом в тесном сотрудничестве с ещё одним Сэмюелем, но по фамилии Уокер. Иронично, но последний по профессии был одним из американских законников – техасским рейнджером. Совсем как Чак Норрис, только настоящим. Собственно, именно Уокер объяснил своему тёске во всех подробностях каким именно должен быть новый револьвер стражей порядка. Главным же требованием к новинке стала возможность валить из Walker-а на 70-100 метрах одним выстрелом не только человека, но и его лошадь! Помогали в этом револьверу серьёзнейшие патроны калибров .44 или .45. По современным меркам Colt Walker настоящее короткоствольное чудовище, достойное считать охотничьим револьвером.

2. Springfield Model 1865


Знаковая винтовка. /Фото: www.bidnow.us.

По эту сторону Атлантики Springfield Model 1865 не слишком-то известна. А вот для американцев сей «карамультук» оружие знаковое. Даже если кто-то не видел тот самый Springfield, то как минимум слышал о нём. История примерно, как с «Берданкой» в России. А всё потому, что Model 1865 – это, по сути, главная винтовка Гражданской войны в США. Причём первоначально это была никакая не винтовка, а дульнозарядный мушкет образца 1963 года. Собственно, именно в этом качестве Springfield и прошёл практически всю войну. И лишь ближе к концу конфликта мушкет переделали в винтовку под патрон .50-70. После войны и конверсии, легендарное оружие «пошло в народ» став одной из любимых винтовок охотников и пастухов.

3. Colt M1873 «Peacemaker»


Самый популярный револьвер эпохи. /Фото: aukro.cz.

В какой-то момент именно «Миротворец» стал самым популярным револьвером Дикого Запада. Первоначально эти красавцы выпускались под патрон .45 Long Colt. Револьвер быстро распробовали в народе, а спустя почти 20 лет с момента появления на рынке, М1873 пошли и на вооружение американской армии. Достаточно сказать, что выпускались «Миротворцы» вплоть до середины XX века. Последний серийный образец сошёл с конвейера в 1940 году. За это время в Соединенных Штатах было произведено почти 358 тысяч M1873. Небольшими тиражами револьверы выпускаются и сегодня.

4. Sharps Model 1850


Очень точный карабин. /Фото: wofmd.com.

Ещё одно знаковое оружие времён освоения Дикого Запада. Этот однозарядный карабин системы Шарпса под патрон .45-70 Government пользовался большим спросом среди пастухов и прочих наездников. При этом любили оружие не столько за компактность и мощность, сколько за невероятную точность. Достаточно сказать, что именно от названия этой винтовки происходит американское слово «Sharpshooter» (Шарпшутер), которым на западе традиционно обозначают полевых снайперов. В ходе Гражданской войны карабины 1848 года разработки применялись в качестве снайперского оружия обеими сторонами конфликта. Впрочем, в народ карабин пошёл уже после войны. К этому моменту Шарпс несколько раз перерабатывал оригинальную конструкцию. Наибольшую популярность смогла завоевать модель образца 1874 года.

5. Remington Army 1858


Революционный револьвер. /Фото: uncledaveys.com.

В свое время Элифалет Ремингтон совершил этим пушкой настоящую революцию среди капсюльных револьверов. Главной особенностью Remington Army стала возможность относительно быстро заменить пустой барабан на полный. В дополнение к этому сверхпрочная неразъёмная конструкция револьвера позволяли стрелку активно использовать боеприпасы с увеличенными навесками пороха. Благодаря всему перечисленному, в момент времени эти револьверы даже обошли по популярности пресловутые пушки полковника «Кольта». Кстати, в своё время эти револьверы оказались далеко за пределами США. Неплохо знали их и в других странах, включая Россию и Японию.

6. Coach gun


Двустволки были популярны. /Фото: thegunzone.com.

Название этого оружия переводится незатейливо: «Ружьё кучера». Почему? Потому что вооружали такими работников почтовой службы и курьеров. Строго говоря Coach gun – это не какое-то конкретно оружие, а собирательное название для всего многообразия охотничьих двуствольных ружей производства компаний Remington Arms, Colt и Ithaca. Как правило, к «ружьям кучера» в США относят любые относительно короткоствольные переламывающиеся дробовики с длиной ствола не более 610 мм под патроны 10 и 12 калибров. Считается, что первое такое ружьишко было выпущено в США в 1848 году. С тех пор различные Coach gun производятся по сей день, пускай и кучера в наши дни не сыщешь днём с огнём.

7. Winchester 1866


Главная легенда. /Фото: ebay.co.uk.

Творение Оливера Винчестера появилась благодаря творческой переработке оригинальной винтовки Генри. Выполненный под патрон .44 Henry, «Винчестер» питался от 15-патронного магазина. Вкупе рычажной системой перезарядки эта винтовка демонстрировала какую-то феноменальную скорострельность по меркам своего времени. Не удивительно, что позднее именно за этим оружием закрепится прозвище «Винтовки, покорившей Дикий Запад».

