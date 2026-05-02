«Большая пушка»: американское оружие, ставшее культовым благодаря Дикому Западу

Оружие, сделавшее Дикий Запад. /Фото: kalashnikov.club.
История Дикого Запада занимает огромное и важное место в культурном коде современных американцев. Колонисты, индейцы, рейнджеры, разбойники и, конечно же, ковбои! Даже в Азии не просто отыскать человека, который бы не видел ни одного вестерна.
«Не успел закончить рейнджер, как преступник уже знал…
…он ничуть не испугался, всех таких он убивал!
20 храбрецов пытались победить в этой игре,
21-м будет рейнджер, с большой пушкой в кобуре» - «Большая пушка» (Big Iron), Марти Роббинс.
1. Colt Walker
Один из наиболее популярных револьверов. /Фото: warhistoryonline.com.
Один из самых знаковых револьверов эпохи Гражданской войны в США и Дикого запада. Разработана сея машинка смерти была в 1846 году лично Сэмюелем Кольтом в тесном сотрудничестве с ещё одним Сэмюелем, но по фамилии Уокер. Иронично, но последний по профессии был одним из американских законников – техасским рейнджером. Совсем как Чак Норрис, только настоящим. Собственно, именно Уокер объяснил своему тёске во всех подробностях каким именно должен быть новый револьвер стражей порядка. Главным же требованием к новинке стала возможность валить из Walker-а на 70-100 метрах одним выстрелом не только человека, но и его лошадь! Помогали в этом револьверу серьёзнейшие патроны калибров .44 или .45. По современным меркам Colt Walker настоящее короткоствольное чудовище, достойное считать охотничьим револьвером.
2. Springfield Model 1865
Знаковая винтовка. /Фото: www.bidnow.us.
По эту сторону Атлантики Springfield Model 1865 не слишком-то известна. А вот для американцев сей «карамультук» оружие знаковое. Даже если кто-то не видел тот самый Springfield, то как минимум слышал о нём. История примерно, как с «Берданкой» в России. А всё потому, что Model 1865 – это, по сути, главная винтовка Гражданской войны в США. Причём первоначально это была никакая не винтовка, а дульнозарядный мушкет образца 1963 года. Собственно, именно в этом качестве Springfield и прошёл практически всю войну. И лишь ближе к концу конфликта мушкет переделали в винтовку под патрон .50-70. После войны и конверсии, легендарное оружие «пошло в народ» став одной из любимых винтовок охотников и пастухов.
3. Colt M1873 «Peacemaker»
Самый популярный револьвер эпохи. /Фото: aukro.cz.
В какой-то момент именно «Миротворец» стал самым популярным револьвером Дикого Запада. Первоначально эти красавцы выпускались под патрон .45 Long Colt. Револьвер быстро распробовали в народе, а спустя почти 20 лет с момента появления на рынке, М1873 пошли и на вооружение американской армии. Достаточно сказать, что выпускались «Миротворцы» вплоть до середины XX века. Последний серийный образец сошёл с конвейера в 1940 году. За это время в Соединенных Штатах было произведено почти 358 тысяч M1873. Небольшими тиражами револьверы выпускаются и сегодня.
4. Sharps Model 1850
Очень точный карабин. /Фото: wofmd.com.
Ещё одно знаковое оружие времён освоения Дикого Запада. Этот однозарядный карабин системы Шарпса под патрон .45-70 Government пользовался большим спросом среди пастухов и прочих наездников. При этом любили оружие не столько за компактность и мощность, сколько за невероятную точность. Достаточно сказать, что именно от названия этой винтовки происходит американское слово «Sharpshooter» (Шарпшутер), которым на западе традиционно обозначают полевых снайперов. В ходе Гражданской войны карабины 1848 года разработки применялись в качестве снайперского оружия обеими сторонами конфликта. Впрочем, в народ карабин пошёл уже после войны. К этому моменту Шарпс несколько раз перерабатывал оригинальную конструкцию. Наибольшую популярность смогла завоевать модель образца 1874 года.
5. Remington Army 1858
Революционный револьвер. /Фото: uncledaveys.com.
В свое время Элифалет Ремингтон совершил этим пушкой настоящую революцию среди капсюльных револьверов. Главной особенностью Remington Army стала возможность относительно быстро заменить пустой барабан на полный. В дополнение к этому сверхпрочная неразъёмная конструкция револьвера позволяли стрелку активно использовать боеприпасы с увеличенными навесками пороха. Благодаря всему перечисленному, в момент времени эти револьверы даже обошли по популярности пресловутые пушки полковника «Кольта». Кстати, в своё время эти револьверы оказались далеко за пределами США. Неплохо знали их и в других странах, включая Россию и Японию.
6. Coach gun
Двустволки были популярны. /Фото: thegunzone.com.
Название этого оружия переводится незатейливо: «Ружьё кучера». Почему? Потому что вооружали такими работников почтовой службы и курьеров. Строго говоря Coach gun – это не какое-то конкретно оружие, а собирательное название для всего многообразия охотничьих двуствольных ружей производства компаний Remington Arms, Colt и Ithaca. Как правило, к «ружьям кучера» в США относят любые относительно короткоствольные переламывающиеся дробовики с длиной ствола не более 610 мм под патроны 10 и 12 калибров. Считается, что первое такое ружьишко было выпущено в США в 1848 году. С тех пор различные Coach gun производятся по сей день, пускай и кучера в наши дни не сыщешь днём с огнём.
7. Winchester 1866
Главная легенда. /Фото: ebay.co.uk.
Творение Оливера Винчестера появилась благодаря творческой переработке оригинальной винтовки Генри. Выполненный под патрон .44 Henry, «Винчестер» питался от 15-патронного магазина. Вкупе рычажной системой перезарядки эта винтовка демонстрировала какую-то феноменальную скорострельность по меркам своего времени. Не удивительно, что позднее именно за этим оружием закрепится прозвище «Винтовки, покорившей Дикий Запад».
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии