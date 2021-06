11 российских музыкантов, которые в разное время стали победителями международных конкурсов

Леонид Агутин

Даниил Трифонов

Иван Бессонов

Дима Билан

Мария и Настя Толмачевы

Филипп Киркоров

t.A.T.u.

Анна Нетребко

Дмитрий Хворостовский

Аскар и Ильдар Абдразаковы

Несмотря на распространенное мнение о том, что отечественная музыкальная культура сильно теряется на фоне мировой , эти люди продолжают доказывать, что им нет равных нигде. Покорив отечественную публику, им удалось так громко заявить о себе в масштабах всей планеты, что даже привередливые зарубежные критики не устояли перед их талантом. Пусть не всем музыкантам из этой подборки удалось сохранить успех, но, одержав победу в международных конкурсах, они доказали, что им нет равных.Радостная новость пришла совсем недавно: Леонид Агутин вышел в финал международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Его песня Just a Rainy Day представлена сразу в двух номинациях. О том, кто станет победителем, станет известно совсем скоро.Но и это еще не все. Альбом отечественного музыканта под названием La Vida Cosmopolita представлен в «Грэмми» сразу в пяти номинациях. К слову, западная публика знакома с творчеством Агутина и любит его. В начале нулевых Леонид записал альбом Cosmopolitan Life вместе с гитаристом Элом ди Меолой, который имел большой успех и покорил мировые чарты.А пока Леонид Агутин только мечтает получить «Грэмми», молодому российскому пианисту Даниилу Трифонову уже удалось стать обладателем этой престижной премии.Молодого музыканта называют наследником Ференца Листа, а сам он попал в рейтинг Forbes.За фортепиано юное дарование село в 5 лет, а уже в 17, еще будучи школьником, юноша стал профессиональным пианистом. До того, как претендовать на известную премию, юный виртуоз выиграл всевозможные международные конкурсы. А впервые его номинировали на «Грэмми» еще в 2014 году, однако Даниил получил его лишь три года спустя. Его инструментальный сольный альбом был признан лучшим, а западная публика назвала русского парня самым потрясающим пианистом нашего времени.К слову, отечественные музыканты по праву считаются сильнейшими и талантливейшими в мире. Так, еще один пианист Иван Бессонов в 2018 году доказал, что ему нет равных, выиграв «Классическое Евровидение». Причем тогда ему было всего 16 лет.В музыкальную школу мальчик пошел в 6 лет, а уже через короткое время начал участвовать во всевозможных российских и международных конкурсах. Но на «Евровидение» музыкант попал на общих основаниях, пройдя всеобщий отбор – он стал победителем телевизионного проекта «Синяя птица» и завоевал заветную путевку. К слову, Бессонов стал первым отечественным музыкантом, взявшим главный приз мероприятия.Раз уж речь пошла про «Евровидение», нельзя не вспомнить про его «попсовый» аналог. Россия, придавая большое значение этому шоу, из года в год пытается добиться главного приза. Однако праздновать победу ей удалось лишь однажды – в 2008 году триумфатором стал Дима Билан.Причем покорить публику Старого Света российский певец пытался дважды. Впервые он выступил на «Евровидении» в 2006 году, представив песню Never Let You Go и занял второе место. Нельзя сказать, что это было провалом, ведь до Билана столь высокую позицию смогла завоевать лишь Алсу, но Диме этого было мало, ведь он хотел лишь победы. Поэтому он решил попытать свои силы спустя два года, на этот раз выступив с лиричной композицией Believe. И европейская публика сдалась, не сумев устоять перед обаятельным певцом, которого во время выступления поддержали фигурист Евгений Плющенко и скрипач Эдвин Мартон.Впрочем, триумф Димы Билана был не единственным на «Евровидении», на детском аналоге этого конкурса тоже в свое время отметились отечественные исполнители. В 2006 году сестры Маша и Настя Толмачевы выступили на шоу с песней «Весенний джаз » и заслуженно одержали победу.Но на этом близняшки не остановились и спустя 8 лет решили принять участие уже во взрослом «Евровидении». С песней Shine они заняли 7 место, что можно считать успехом. Однако на этот раз европейская публика встретила девушек холодно, освистав их выступление. Не стоит думать, что Настя и Маша плохо справились со своей задачей, на этот раз в дело вмешалась политика.А вот королю эстрады в свое время не удалось покорить «Евровидение»: в 1995 году он занял лишь 17 место. Но неудача, как ни странно, не вышла ему боком: европейская публика заметила Киркорова. Уже через год в Монте-Карло он был отмечен на World Music Awards как самый популярный российский певец.Спустя два года Филипп снова получил эту же престижную премию и отправился гастролировать по Германии. Европейская публика приняла его с распростертыми объятиями. Более того, сам Майкл Джексон пригласил певца принять участие на одном из благотворительных концертов. Правда, через некоторое время его популярность угасла. Сейчас отечественный певец часто выступает куратором участников «Евровидения», продюсируя их и сочиняя для них песни.t.A.T.u. до сих пор считается одной из самых популярных российских групп, сумевших добиться мировой известности. Правда, на «Евровидении» в 2003 году Юле Волковой и Лене Катиной, пропагандирующим нетрадиционную любовь, удалось подняться лишь на 3 место, но их песни уже возглавляли все мировые хит-парады.Дебютный англоязычный альбом девчонок All the Things She Said долгое время держался на первых строчках музыкальных чартов. К тому же t.A.T.u. до сих пор остается единственной российской группой, которой IFPI вручил награду за самое большое количество проданных пластинок.В 2005 году альбом Dangerous and Moving получил статус платинового, а на MTV Video Music Awards в Нью-Йорке отечественный проект выиграл в номинации «Приз зрительских симпатий». К сожалению, после распада группы в 2009 году ее международная слава пошла на убыль.Отечественные оперные певцы по праву считаются самыми сильными в мире, и, пожалуй, известнейшей исполнительницей, завоевавшей немало престижных наград, является Анна Нетребко.Особую любовь к российской исполнительнице испытывают в Австрии – оперная дива даже получила гражданство этой страны. В чарты этого европейского государства попали аж 15 альбомов Анны. А записи Нетребко нередко возглавляют хит-парады классической музыки во всем мире. Среди последних наград певицы можно отметить премию Polar Music Prize, которую присуждают людям за исключительные достижения в продвижении музыкальных произведений.Еще один отечественный оперный певец Дмитрий Хворостовский, которого, к сожалению, не стало три года назад, тоже успел получить мировое признание. Он имел ангажементы в лучших театрах мира, выступал со многими известными оркестрами, сотрудничал с выдающимися дирижерами современности . Братья Абдразаковы по праву считаются одними из самых одаренных отечественных оперных певцов . Причем отметить, кто из них добился больших успехов, сложно: оба исполнителя не раз становились победителями всевозможных конкурсов и добились мирового признания.Аскар является солистом Мариинского театра, советником по культуре и искусству главы Республики Башкортостан, побеждал на конкурсах вокалистов в Греции и ЮАР. У Ильдара послужной список чуть длиннее: он дважды получил премию «Грэмми», становился обладателем Гран-при различных музыкальных состязаний, выступал Метрополитен-опера, Ла-Скале и на других престижных оперных площадках.