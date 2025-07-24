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10 знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста

Довольно часто мы смотрим на голливудских красавиц с восхищением, думая о том, как прекрасно они выглядят в свои годы. Кто из нас не мечтает выглядеть в 50 как Моника Белуччи или как Дженнифер Энистон в свои 46? Впрочем, далеко не все знаменитые красавицы моложавы и хороши собой. И дело тут далеко не всегда кроется в уходе за внешностью.





10 знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста актриса, возраст, певица






Линдси Лохан





Время обошлось беспощадно с Линдси. Из прелестной веснушчатой девочки она превратилась в унылую пародию на саму себя. Пройдя через алкогольную и наркотическую зависимость, пластические операции, в свои 28 Линдси выглядит так, словно давно перешагнула 40-летний порог.

Линдси Лохан актриса, возраст, певица




 



10 знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста актриса, возраст, певица





Анджелина Джоли





Это красивая брюнетка, безусловно, все еще является героиней мужских грез. Однако, сегодня уже трудно поверить, что ей всего 39 лет. Нездоровая худоба и тонкая морщинистая кожа делают Энджи похожей на ухоженную, но 50-летнюю даму.

Анджелина Джоли актриса, возраст, певица







10 знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста актриса, возраст, певица







10 знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста актриса, возраст, певица





Бритни Спирс





Нелегкая звездная судьба отразилась на внешности поп-принцессы. Конечно, сейчас Бритни оклемалась и старается изо всех сил вернуться к прежней форме, но, тем не менее, трудно сказать сколько на самом деле лет Бритни — 33 или 43…

Бритни Спирс актриса, возраст, певица





Лорд





Певице всего 18 лет, хотя в это трудно поверить. Да, ее карьера может быть и производит впечатление, но внешность юной артистки далека от идеального образа юной 18-летней красотки.

Лорд актриса, возраст, певица







10 знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста актриса, возраст, певица





Марго Робби





Эта 24-летняя блондинка может выглядеть зрелой и умудренной опытом женщиной. Она легко может сойти за 30-летнюю девушку.

Марго Робби актриса, возраст, певица







10 знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста актриса, возраст, певица





Адель





Этой талантливой певице и обладательнице премии «Грэмми» только 26 лет, но она совершенно не выглядит на свои годы.
То ли дело в лишнем весе, то ли в чертах лица певицы, но на снимках Адель выглядит значительно старше своего возраста.

Адель актриса, возраст, певица







10 знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста актриса, возраст, певица





Кейт Аптон





За Кейт закрепилось амплуа секс-бомбы и просто раскрепощенной красотки. Видимо, по этой причине трудно поверить, что этой блондинке всего 22 года. Особенно, когда глядишь на фотографии ее коллеги-ровесницы Кары Делевинь.

Кейт Аптон актриса, возраст, певица







10 знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста актриса, возраст, певица





Леди Гага





Одной из самых эксцентричных звезд поп-сцены — Леди Гаге еще нет и тридцати, но ее любовь к парикам, нелепому макияжу и неудачного кроя одежде добавляет нашей «леди» 10 лет.

Леди Гага актриса, возраст, певица







10 знаменитостей, которые выглядят старше своего возраста актриса, возраст, певица





Ники Минаж





Чрезмерное увлечение макияжем уже «состарило» не одну знаменитость. Королеве тверкинга только 32 года, но эта цифра каждый раз вызывает удивление, кода видишь фото певицы.

Ники Минаж актриса, возраст, певица





Кайли Дженнер





17-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» настолько увлеклась «улучшайзингом»: пластическими операциями, накладными волосами и ярким макияжем, что сегодня выглядит как старшая сестра Кендалл. Впрочем, она вполне может сойти за ровесницу Ким Карадшьян.

Кайли Дженнер актриса, возраст, певица





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Кайли Дженнер
линдси лохан время
Моника Белуччи
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Бритни Спирс
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Кейт Аптон
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