Польза или вред: развенчание мифов о популярных блюдах в СССР и не только

Развенчиваем мифы о якобы полезных блюдах.

1. Суп с мясом и макаронами/картофелем

Гамбургер в жидком виде. / Источник фото: povar.ru

А на обед у нас сегодня фирменное блюдо "Здравствуй, язва"

Правильные супы.

2. Котлеты из фарша с добавлением хлеба

Из всего этого получится еще один отличный гамбургер! / Источник фото: yum-yum-yum.ru

Никаких булок в фарш!

3. Пакетированные соки

Жидкий кариес в коробочках. / Источник фото: cdn1.img.ria.ru

Полезны только свежевыжатые соки!

4. Каши на молоке

Кашу молоком... испортишь. / Источник фото: pojrem.ru

Варка в молоке уничтожает всю пользу круп.

5. Сельдь под шубой

Одно из самых вредных советских блюд. / Источник фото: static.1000.menu

Сварите свеклу и кушайте ее с сельдью. Не боле.