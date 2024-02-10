Безопасность за баснословные деньги: 10 самых роскошных и защищенных машин

Какие роскошные модели защищены лучше и дороже других?/ Фото: armor-gr.ru
Богатые и влиятельные люди для собственной безопасности вынуждены ездить в специально защищенных автомобилях. Для них строятся бронированные версии самых дорогих и роскошных моделей, которым не страшны даже серьезные боевые действия, не говоря о нападении вооруженного одиночки. Вот десять моделей, сочетающих инновационные уровни защиты и эксклюзивную роскошь, которые стоят немыслимые деньги.
1. Бронированный Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300 снабжен мотором мощностью 409 л. с./ Фото: atocars.com
Обычный Land Cruiser известен внедорожными качествами и надежностью, а роскошное оснащение сделало 300-й автомобилем политиков и VIP-персон. Но тюнинговая компания INKAS Armored сотворила из него настоящую бронированную лакшери-крепость.
С 3.5 л двигателем V6 с турбонаддувом, обладающим мощностью 409 л.с., Land Cruiser может защитить своих пассажиров от атаки мощных штурмовых винтовок и двух ручных гранат DM51. Безопасность обеспечит бронированный моторный отсек.
300-й может оснащаться сверхмощной тормозной системой и выдерживающими целевую атаку колесами, системой пожаротушения и громкой связью. Цена на внедорожник с броневой защитой не афишируется, но она может составлять около 200 тысяч долларов.
2. Бронированный Mercedes-Benz S-class
Инновационная броня Mercedes-Benz S-class незаметна на глаз/ Фото: armor-gr.ru
Седан для богатых и знаменитых, поэтому эксперты по баллистике из INKAS Armored поработали над ним. Уровень защиты BR6 обеспечивает безопасность внутри даже при применении атакующими взрывчатки или прямых выстрелов в упор из мощного оружия. Причем внешне седан выглядит, как обычно – инновационная баллистическая броня незаметна и не мешает вождению.
Внутри S класса все привычно роскошно, а если понадобится быстро уезжать, то двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 496 л.с. доставит в безопасное место. Также есть телекамера ночного видения, система подачи кислорода, сверхпрочные колеса.
Стоимость небронированного S-класса стартует от 112,2 тысячи долларов, бронь обходится в сумму 500 тысяч долларов и выше.
3. Бронированный Infiniti QX80
Infiniti QX80 стал непробиваемой капсулой/ Фото: armor-gr.ru
Среднеразмерный люксовый внедорожник специалисты INKAS Armored превратили в непробиваемую капсулу. Внутри роскошного кожаного салона разместятся семь человек, а ездить QX80 может даже по бездорожью. За это отвечает двигатель V8 объемом 5.6 л, развивающий мощность 400 л.с.
Толстые пуленепробиваемые стекла даже на оживленной улице обеспечивают идеальную шумоизоляцию. Броня защищает от винтовочных выстрелов или автоматных очередей и взрывных устройств.
4. Бронированный Bentley Bentayga
Bentley Bentayga способен выдержать стрельбу силовых винтовок и мощные взрывы/ Фото: inkasarmored.com
Один из самых быстрых и роскошных внедорожников благодаря тюнингу INKAS Armored стал также одним из самых защищенных. Автомобиль полностью бронирован, причем защита охватывает машину на 360 градусов от пола до крыши, поэтому Bentayga способен выдерживать огонь с высоты, стрельбу из силовых винтовок, таких как АК47 и AR10, а также одновременный взрыв двух гранат DM51, брошенных под автомобиль.
Есть сирена и система громкой связи, а также защита выхлопной трубы, система дымовой завесы, пожаротушение моторного отсека.
За производительность отвечает 6.0-л двигатель W12 с двойным турбонаддувом мощностью 600 л.с. Внутри салона классическая роскошь Бентли – отделка деревом и хромом.
5. Бронированный Cadillac Escalade ESV
Cadillac Escalade ESV имеет баллистические стекла толщиной 5 см/ Фото: alcantara.su
Тюнинг внедорожника Cadillac сделала компания из США Alpine Armoring по строгим стандартом баллистической брони B6. Машина противостоит взрывам ручной гранаты или 12-фунтовой мины, выдерживает высокоскоростные выстрелы крупнокалиберных боеприпасов.
Панели Escalade изготовлены из легкого углеродного композита, в 10 раз прочнее баллистической стали и на 60% легче, поэтому бронемашина быстро ускоряется и останавливается. Даже на спущенных шинах после мощных выстрелов Escalade ESV сможет проехать 48 км. Баллистическое стекло толщиной 5 см – это пуленепробиваемый сэндвич из поликарбоната и свинцового стекла.
6. Бронированный Chevrolet Suburban
Броня Chevrolet Suburban выдержит выстрелы автомата АК-47/ Фото: wikimedia.org
Внешне Suburban ничем не отличается от обычного «собрата», но на деле инженеры из INKAS Armored разработали настоящий военный бункер. Если этот огромный внедорожник внезапно подвергнется атаке людей, вооруженных автоматами АК-47, ничего не произойдет, поскольку броня уровня B6 выдержит нападение.
В арсенале защиты – также электролюминесцентные противопульные стекла, система рециркуляции воздуха в салоне и специальная защита аккумулятора, электронных систем и топливного бака. Двигатель 6.2-л V8 мощностью 425 л.с. при 5600 об/мин соединен с 10-ступенчатой АКПП и системой полной тяги.
7. Бронированный BMW X7
BMW X7 снабжен двигателем объемом 4,4 л и мощностью 523 л. с./ Фото: motor1.com
Компания INKAS Armored переоборудовала мощный BMW X7, наделив шикарный внедорожник баллистической защитой. На первый взгляд машина выглядит как стандартная модель с затемненным комплектом.
Стекла BMW X7 тонированы, но они намного толще обычных. Бронезащита INKAS «на 360 градусов» класса BR6 – достаточная, чтобы остановить боеприпасы калибра 7.62 или 308. X7 также может выдержать взрыв двух ручных гранат, подорванных одновременно.
Помимо брони, у X7 имеется фильтрация воздуха, сирена, аварийное освещение, возможность ночного видения и система дымовой завесы. X7 имеет 4.4-л двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 523 л. с.
8. Бронированный Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter, «бункер на колесах»/ Фото: businessinsider.es
Машине не страшны подрывы ручных гранат на крыше или под днищем, разрывы фугасных боеприпасов и тротиловых бомб. По сути, компания AddArmor создала настоящий «бункер на колесах» на базе фургона Mercedes-Benz Sprinter.
Если необходим лакшери-салон, то предлагается кожаное «сиденье капитана» с подогревом и электроприводом, система внутренней связи, установленный в перегородке смарт-телевизор, ковровое покрытие и барная стойка премиум-класса.
9. Бронированный Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce Cullinan снабжен броней класса BR6/ Фото: motor1.com
Cullinan стоит около 500 тысяч долларов, что обычно для Роллс-Ройса. Но немецкая компания Klassen создала бронированную версию, стоимость которой в два раза выше. У нее имеется круговая защита 360 градусов и броня класса BR6. Есть также уникальная система перекрытия, встроенная во все дверные уплотнения. Потолок и пол также бронированные и могут выдержать одновременный взрыв двух ручных гранат DM51.
Внутри доступны эксклюзивные материалы отделки, хотя внешне сохраняется дизайн, максимально приближенный к оригиналу – для того, чтобы автомобиль не привлекал нежелательного внимания. Изготовление бронированного кокона занимает три месяца, и стоит такая машина около 962 тысячи долларов.
10. Бронированный Mercedes-AMG G 63
В Mercedes-AMG G 63 используются шины, которым не страшен прокол/ Фото: auto.ru
Канадская фирма INKAS Armored Vehicles выпустила бронированную версию лимузина. У него стандартный 4.0-л двигатель V8 Mercedes-AMG с двойным турбонаддувом мощностью 577 л.с., удлиненное шасси и усиленная подвеска.
Бронирование обширное: лимузин может выдерживать огонь из винтовки калибра 7,62x51 мм – патроны более мощные, чем выстрелы из М-16 и АК-47. Также он может выдержать два одновременных взрыва ручных гранат под дном автомобиля.
В AMG G63 используются специальные шины Run-Flat, которые в случае прокола будут продолжать двигаться на полной скорости. Салон разделен, имеются два капитанских кресла, встроенный телевизор 4К, химическая система фильтрации воздуха.
Цена не называется, но, учитывая, что стоимость AMG G63 начинается от 156 450 долларов, бронированная версия будет иметь шестизначный ценник.
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