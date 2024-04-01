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10 увлекательных фильмов об известных личностях и их нелёгком пути к успеху



Кажется, что у успешных людей вся жизнь похожа на красивую сказку, и им принадлежит весь мир. Они успешны, богаты, влиятельны и могут позволить себе всё самое лучшее. На самом же деле их путь к славе и успеху далеко не всегда бывает устлан розами, а многим довелось испытать нужду, голод, разочарование и предательство. В нашей сегодняшней подборке – пронзительные фильмы о той цене, которую платят богатые и знаменитые за свой успех.



«Рокетмен», 2019 год


Кадр из фильма «Рокетмен», 2019 год. / Фото: www.kinoafisha.info

Кадр из фильма «Рокетмен», 2019 год. / Фото: www.kinoafisha.info

 

История восхождения одного из самых талантливых исполнителей современности Элтона Джона. В детстве он отчаянно хотел быть любимым ребенком, однако мама его была холодна и увлечена собственной жизнью, отец всё время был на службе и совершенно не интересовался делами сына. Лишь бабушка Айви жалела и любила его. В фильме «Рокетмен», вышедшем на экраны в 2019 году, зритель сможет увидеть, как боролся Элтон Джон со своими комплексами и зависимостями, как несколько раз смотрел в глаза смерти и научился жить, встретив свою настоящую любовь.

«Величайший шоумен», 2017 год


Кадр из фильма «Величайший шоумен», 2017 год. / Фото: www.twimg.com

Кадр из фильма «Величайший шоумен», 2017 год. / Фото: www.twimg.com

 

Судьба Финеаса Тейлора Барнума, создателя одного из самых известных бродячих цирков XIX века, предстаёт в фильме «Величайший шоумен» со всей реалистичностью. Здесь пойдёт речь о трудной любви американского антрепренёра, о длительных поисках своего призвания и места в жизни. В его судьбе был и стремительный успех, скандалы и пристрастие к спиртному. Но он нашёл в себе силы, потеряв всё, возродить заново и себя, и дело всей своей жизни.

«За пропастью во ржи», 2017 год


Кадр из фильма «За пропастью во ржи», 2017 год. / Фото: www.kino.prim.land

Кадр из фильма «За пропастью во ржи», 2017 год. / Фото: www.kino.prim.land

 

Драма Дэнни Стронга повествует об истории появления на свет культового романа Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Но этот фильм и о его собственной судьбе и жизни в затворничестве, его поисках истины, духовных практиках и попытках стать лучшей версией себя самого.

«Подлинный Вермеер», 2016 год


Кадр из фильма «Подлинный Вермеер», 2016 год. / Фото: www.twimg.com

Кадр из фильма «Подлинный Вермеер», 2016 год. / Фото: www.twimg.com

 

Хан ван Мегерен был талантливым художником, однако снискал славу одного из великих мистификаторов. Он настолько виртуозно подделывал полотна великих мастеров, что многие его работы до сих пор хранятся в музеях. «Подлинный Вермеер» - это история о драме художника, его изворотливом уме и пути становления от неизвестного художника до преступного гения.

«Прекрасный день по соседству», 2019 год


Кадр из фильма «Прекрасный день по соседству», 2019 год. / Фото: www.yimg.com

Кадр из фильма «Прекрасный день по соседству», 2019 год. / Фото: www.yimg.com

 

Картина режиссёра Мариэль Хеллер повествует о том, как общение с гениальным ведущим и сценаристом способно изменить жизнь даже такого прожжённого циника, каковым является пришедший взять интервью у знаменитости Ллойд Фогель. Телеведущий и продюсер Фред Роджерс, о котором идет речь в фильме, предстаёт перед зрителями в новом свете, а поклонникам становятся более понятны мотивы его поступков и действий.

«Трамбо», 2015 год


Кадр из фильма «Трамбо», 2015 год. / Фото: www.cinemapress.org

Кадр из фильма «Трамбо», 2015 год. / Фото: www.cinemapress.org

 

Драматическая история талантливого американского писателя Далтона Трамбо, создателя оскароносных сценариев, который копал в «черный список» Голливуда из-за своих убеждений. Его жизнь не была лёгкой, а судьба жестоко испытывала на прочность. На протяжении всей жизни он продолжал творить, просто потому, что не мог иначе, а его творчество оказало влияние на историю развития мирового кинематографа.

«Джеки», 2016 год


Кадр из фильма «Джеки», 2016 год. / Фото: www.filmz.ru

Кадр из фильма «Джеки», 2016 год. / Фото: www.filmz.ru

 

Фильм о невероятной судьбе Жаклин Кеннеди вряд ли кого-то сможет оставить равнодушным. В картине предстаёт образ не блистательной супруги президента США, а самой простой женщины, которая плачет по ночам, страдает от одиночества, а утром снова улыбается в камеру так, словно счастливее и благополучнее этой женщины нет во всём мире.

«Хичкок», 2012 год


Кадр из фильма «Хичкок», 2012 год. / Фото: www.port.hu

Кадр из фильма «Хичкок», 2012 год. / Фото: www.port.hu

 

Это картина о силе воли и неизменном стремлении к цели одного из самых талантливых режиссёров Альфреда Хичкока. Чтобы снять один из самых значимых своих фильмов, Хичкоку пришлось преодолеть сопротивление морализаторов и цензоров. И одновременно попытаться разобраться в собственной жизни, научиться верить и доверять любимому человеку.

«Генсбур. Любовь хулигана», 2010 год


Кадр из фильма «Генсбур. Любовь хулигана», 2010 год. / Фото: www.my-hit.org

Кадр из фильма «Генсбур. Любовь хулигана», 2010 год. / Фото: www.my-hit.org

 

Картина Жоанна Сфара об одной из самых важных фигур в истории популярной музыки, о жизни, становлении и судьбе Сержа Генсбура. Это фильм о любви и творческом полёте гениального исполнителя, о его романтичности, о его творчестве. «Генсбур. Любовь хулигана» - это атмосфера французской романтики, поэтического очарования, страстной любви хулигана и сердцееда.

«Принцесса Монако», 2014 год


Кадр из фильма «Принцесса Монако», 2014 год. / Фото: www.kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Принцесса Монако», 2014 год. / Фото: www.kinopoisk.ru

 

В этом фильме о судьбе Грейс Келли, возможно, нет исторической достоверности и строгого соответствия биографии главной героини. Но в нём есть очень человечная и ранимая актриса, которой оказалось очень непросто сменить мантию королевы Голливуда на куда более скромное звание принцессы Монако.

Хотя фильмы ужасов обычно не пользуются «признанием» у критиков, они неизменно собирают большие суммы в прокате. Это неудивительно, ведь людям всегда нравилось пощекотать свои нервы. Каким бы смешным ни был фильм ужасов, если он даже хотя бы немного пугает, а также подкреплен эффективным маркетингом, такое кино всегда будет успешным.

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