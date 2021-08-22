Кухонные гаджеты, которые сделают процесс готовки в разы проще

Многие из нас привыкли на кухне пользоваться тем, что есть под рукой долгие годы.

А ведь армия дизайнеров уже давно придумала множество приспособлений, которые сделают процесс готовки в разы проще и интереснее.

25 из них мы собрали в сегодняшнем материале.

1. Держатель для половника и крышки на кастрюле

Теперь в процессе готовки будет удобнее использовать половник или крышку.

2. Необычный тостер

Тостер в виде реаниматора, думаю, мало, кто из ваших гостей видел такую вещь.

До чего не доходит изобретательность только.

3. Варежки для льда

Щипцы с интересным дизайном в виде варежек будут украшать вашу кухню.

4. Ложки для салата в виде ножек

Обыкновенные ложки отложите в сторону.

Будьте оригинальными и ваши гости будут всегда в удивлении и в восторге от увиденного чего-то нового.

5. Необычная солонка для перца

Солонка в виде волшебной палочки всегда будет радовать глаз.

6. Детские формочки для яиц

Удивляйте своих малышей. Разнообразных зверушек из яиц они будут кушать с большим удовольствием.

7. Стоячий половник в кастрюле

Этот половник удобен тем, что, даже оставив его в кастрюле, он не упадет и не придется его вылавливать.

В готовке у вас есть теперь хороший помощник.

8. Держатель для зубочисток

Оригинальный и необычный держатель в виде ёжика.

9. Мерник для спагетти

Для каждого возраста своя определенная мера спагетти, очень удобно.

10. Щётка для мыльных пузырей

И сами повеселитесь и детишек обрадуете мыльными пузырями.

Иногда хочется вернуться в детство хоть на минутку, такая щетка непременно напомнит вам былое детское веселье.

11. Держатель для ножа

Оригинальный и интересный аксессуар для кухни.

12. Ложка для спагетти

С помощью такой ложки будет удобно накладывать спагетти.

13. Скалка с выемками

Такая скалка сделает ваше печенье необычным и оригинальным, для детей будет самое то.

Оригинальность всегда приветствуется.

14. Терка в виде ёжа

Терка не обязательно должна быть одной формы, она может быть, например, в виде Лохнесского чудовища.

15. Кактус с зубочистками

Этот интересный кактус-держатель сможет украшать ваш стол.

16. Силиконовая крышка

Такая крышка подойдет практически для любой кастрюли.

17. Пушка для приготовления попкорна

Оригинальная пушка позабавит вас, когда попкорн приготовится, она будет стрелять.

18. Подставка для кастрюль

Оригинальный человечек будет отличной подставкой для кастрюль.

Разнообразьте кухонный интерьер.

19. Заварник в виде человечка

Оригинальная сеточка для заваривания чая, гости будут в полном восторге.

Интересный заварник.

20. Сеточка в виде акулего плавника

Ломайте стереотипы, добавляйте новизны в кухонный интерьер.

21. Непривычная форма для льда

Лед в форме мозга, что ж, мозга много не бывает.

Гости оценят ваше чувство юмора.

22. Подставка для ножей

Креативная подставка, такую не в каждом доме сможешь увидеть.

23. Кухонная доска

Этот вариант для тех, кто любит черный юмор.

24. Форма для кексов

Детям все необычное всегда в радость, вот и кексы в форме штанишек будут съедаться за обе щечки.

Гости тоже оценят вашу необычную форму кексов.

25. Форма панды

Удивляйте деток, хлеб в форме панды обязательно скушают, ведь это интересная и необычная подача блюд.

Чем интереснее блюдо, тем больше малыш его съест с удовольствием.

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