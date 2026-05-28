Как оторвать неодимовые магниты друг от друга, не ломая их

Неодимовые магниты могут быть очень полезны в хозяйстве. Даже те, кто ни разу не использовал их, должны быть наслышаны о силе данных малышей, а также о том, что такие магниты могут оказаться буквально неразделимы после контакта. Удивляться этому не стоит, так как на сегодняшний день именно неодимовые магниты являются сильнейшими в мире.
Неодимовые магниты вещь исключительно полезная.
Неодимовые магниты имеют на сегодняшний день самую мощную силу взаимного притяжения, что делает их невероятно востребованными и популярными в промышленном производстве. Данный материал выдерживает широкий температурный диапазон, а также имеет представительный срок службы. Единственным серьезным недостатком неодимовых магнитов является их хрупкость. Последнее особенно важно учитывать при попытке рассоединить два магнита.
Развести такие магниты будет очень непросто.
Наиболее эффективным способом развести два магнита без использования специальных средств был и остается обычный рычаг. Склеившиеся магниты фиксируются в тисках так, чтобы один был полностью зажат, а второй магнит никак не соприкасался с тисками. При этом важно не переборщить, чтобы магниты не треснули. После этого берется рычаг (желательно из дерева) и с его помощью, с усилием двух рук, один магнит отделяется от другого.
Примерно вот так нужно сделать.
Помимо этого, следует знать и помнить несколько простых правил. Неодимовые магниты лучше всего держать на некотором расстоянии друг от друга.ближайшей металлической поверхности при этом должно составлять не менее 50 см.
Магниты соединяются очень крепко.
