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Удобная самодельная подставка для распиловки досок и деревянных брусков

Удобная самодельная подставка для распиловки досок и деревянных брусков

Удобная самодельная подставка для распиловки досок и деревянных брусков

Если вы решили распилить старые доски и бруски на дрова с помощью электро— или бензопилы, то вам пригодится самодельная подставка. Изготовить ее можно из подручных материалов. 

Например, в данном случае используется распределительный вал от авто и разные обрезки металла из металлолома.

Удобная самодельная подставка для распиловки досок и деревянных брусков

Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала WOW DIY. Берите себе на заметку — хорошая вещь. 

распредвал от автомобиля;Материалы, которые использовал автор:

  • профильная труба;
  • уголок из металла;
  • стальная проволока;
  • строительные гвозди. 

Для изготовления подставки для распиловки досок потребуется сварочный аппарат и углошлифовальная машинка (болгарка). 

Основные этапы работ

Первым делом отрезаем куски стальной проволоки требуемой длины, и наматываем их на распредвал, как показано на фото ниже. 

Удобная самодельная подставка для распиловки досок и деревянных брусков

Концы стальной проволоки можно зафиксировать на прихватки сваркой. После этого к каждому звену из проволоки привариваем по два гвоздя. 

Удобная самодельная подставка для распиловки досок и деревянных брусков

На следующем этапе из отрезков металлического уголка и профильной трубы свариваем опорные стойки для подставки. 

Дальше из  профильной трубы изготавливаем зубчатую рейку. По краям этой рейки привариваем отрезки профтрубы, которые будут надеваться на вертикальные стойки.

Устанавливаем зубчатую рейку на раму, и фиксируем с помощью болтов на нужной высоте. 

Удобная самодельная подставка для распиловки досок и деревянных брусков

К верхней части опорных стоек необходимо будет приварить распределительный вал. Либо же можно его зафиксировать с помощью болтов. Самодельная подставка для распиловки досок готова. 

Удобная самодельная подставка для распиловки досок и деревянных брусков

Конструкция получилась довольно легкая, и ее без проблем можно перемещать из одного места в другое. 

Вы можете распиливать как по одной доске, так и несколько сразу (при условии, что их суммарная ширина не будет превышать ширину рабочей части рамы. 

Удобная самодельная подставка для распиловки досок и деревянных брусков

Удобная самодельная подставка для распиловки досок и деревянных брусков

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить своими руками подставку для распиловки досок и деревянных брусков, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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