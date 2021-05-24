Автомобиль начинает «тянуть» и дергаться: что нужно проверить без отлагательств

Автомобиль - штука высокотехнологичная, требующая к себе постоянного повышенного внимания. Если во время движения машина вдруг начинает дергаться, то дело неладно. Очень часто при таком поведении проявляются и другие не менее раздражающие симптомы. Как быть в такой ситуации, что делать и какие узлы транспортного средства следует проверить как можно быстрее с целью выявления поломок? На самом деле при описанных симптомах все достаточно просто, однако разбираться нужно по порядку.
В чем же дело. |Фото: findglocal.com.
Для начала еще раз опишем симптоматику неисправности: машина едет некоторое время, после чего сначала начинает «тянуть», а спустя какое-то время и вовсе дергаться. Если в такой ситуации остановиться и постоять хотя бы пять минут, то после начала пути вновь машина некоторое время функционирует без проблем, однако спустя некоторое время симптомы проявляют себя вновь. В чем же дело и какую деталь следует проверить первой?
Скорее всего дело в бензонасосе. |Фото: drive2.ru.
В 9 из 10 случаев описанные проблемы указывают на одну и туже неисправность вне зависимости от возраста автомобиля, его пробега, модели и марки. Дело (скорее всего) в системе подачи горючего. Конкретно дело в перегреве бензонасоса. При этом причины непосредственно перегрева данного узла могут быть самые разные. В действительности их великое множество. Мы же укажем лишь наиболее часто встречающиеся.
Разобраться поможет мастер. |Фото: m.etlib.ru.
Первая причина перегрева – это возраст и высокий показатель изношенности бензонасоса. Прибор просто начинает заклинивать, особенно при низком уровне топлива, так как оно (помимо прочего) является для насоса еще и естественным охладителем. Вторая причина перегрева – забившаяся мусором фильтрующая сетка. Стоит подчеркнуть, что данная проблема встречается на практике чаще других.
Придется чинить. ¦ Фото: m.etlib.ru.
Что же делать в такой ситуации? Конечно, ремонт бензонасоса можно попытаться осуществить самостоятельно. Особенно, если речь идет о замене на новый полностью или о замене одной только фильтрующей сетки. Однако, лучше всего оказавшись в такой ситуации обратиться за квалифицированной помощью к профильному мастеру.
Новая и старая сеточка. ¦Фото: ya.ru.
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