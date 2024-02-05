10 архитектурных шедевров, которыми человечество может гордиться бесконечно

Несмотря на то, что красота понятие субъективное, некоторые архитектурные произведения обладают поистине всепоглощающим очарованием. И неважно сколько лет или веков назад талантливые архитекторы спроектировали фантастические строения, они являются фундаментальной частью человеческого общества. Конечно же, выбрать лучшие из лучших очень сложно, скорее даже невозможно, но все же мы подобрали 10 потрясающих архитектурных шедевров мира, которыми можно бесконечно гордиться.
1. Собор Святой Софии в Стамбуле (Турция)
Собор Святой Софии был и остается непреходящим символом древнего города, который теперь называется Стамбул (Турция). | Фото: dailysabah.com.
На протяжении всей своей истории Собор Святой Софии в Стамбуле был и остается одной из самых важных святынь в истории человечества (Турция).
Собор Святой Софии – одно из самых ярких архитектурных произведений, которое радует глаз вот уже полтора тысячелетия. За годы своей истории Собор три раза возводили на одном и том же месте, при этом из христианской святыни он превратился в Большую мечеть Стамбула, что повлияло на его внешний вид и оформление. Несмотря на безжалостное время и недальновидных правителей Айя-София, как и прежде, поражает захватывающими дух куполами, которые словно «парят» в воздухе, монолитными мраморными колоннами, непревзойденными витражами и мозаиками, стройными минаретами и исламскими декоративными элементами. Ослепительная красота архитектурного шедевра с его великолепной игрой пространства, света и цвета вызывает у верующего благоговение, а у туристов нескрываемое восхищение.
2. Собор Святого Семейства в Барселоне (Испания)
Культовая базилика La Sagrada Familia привлекает миллионы посетителей в Барселону (Испания). | Фото: city-sightseeing.com.
Органические формы, древовидные колонны и замысловатые детали Собора Святого Семейства — все это отражает стремление Антонио Гауди гармонизировать архитектуру с миром природы (Барселона, Испания).
Собор Святого Семейства (La Sagrada Familia), спроектированный великим каталонским архитектором Антонио Гауди, является одним из самых великолепных и загадочных культовых объектов Испании и всего мира. Собор уникален тем, что является не только местом поклонения (хотя храм до сих пор так и не достроен), но и символом богатой истории, культуры и традиций города. Архитектурный стиль самого причудливого храма мира сложно определить, тем не менее специалисты его определяют, как симбиоз неоготики и модерна. Он ярко демонстрирует инновационный и новаторский подход Антонио Гауди к дизайну, на который сильно повлияла матушка-природа, что явно просматривается во всей структуре базилики. Органические формы, древовидные колонны, башни, устремляющиеся в небеса, фантастической красоты витражи, внушающие благоговение потолки, обилие естественного света – все это создает безмятежную и духовную атмосферу незавершенной святыни.
3. Башни-близнецы Солнца и Луны в Гуйлине (Китай)
Пагоды Солнца и Луны являются известными туристическими достопримечательностями и особо ценными памятниками архитектуры Китая (Гуйлинь). | Фото: citsguilin.com.
Величественные пагоды были построены в 2001 году на месте обветшалых башен-близнецов Солнца и Луны династии Тан (Гуйлинь, Китай).
Башни-близнецы Пагоды Солнца и Луны являются одной из основных достопримечательностей Гуйлиня, а также главным памятником исторической архитектуры и культуры Китая. Пагода Солнца представляет собой девятиуровневую 8-угловую пагоду высотой 41 метр, установившую сразу три мировых рекорда: самая высокая в мире медная башня лифта, самое высокое в мире медное здание и самая высокая в мире подводная башня. А Лунная пагода является семиуровневой 8-угловой башней, высотой 35 метров, украшенной глазурью, благодаря чему она стала очень торжественной и нарядной. Примечательным является тот факт, что в ней были обнаружены ценнейшие артефакты, в частности, «Королевские секреты двенадцати фаз зодиака», божества-хранителей китайского зодиака, что стало первым случаем, когда тысячелетний тантрический закон буддизма был обнародован в Китае. Эти и другие ценнейшие артефакты сейчас находятся в подземной части Пагоды Солнца, которую превратили в музей.
4. Центр Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан)
Центр Гейдара Алиева, открывшийся в 2012 году, сражу же стал узнаваемым символом современного Азербайджана (Баку). | Фото: azerbaijan.travel.
Футуристическое архитектурное чудо привлекает внимание своими формами, масштабом и новизной (Heydar Aliyev Center, Азербайджан).
Несравненная «Королева кривой» – Заха Хадид, стала автором поистине бессмертного архитектурного шедевра, появившегося в Баку. Спроектированный в ее фирменном стиле Центр Гейдара Алиева (Heydar Aliyev Center) привлекает футуристическим формами, плавными линиями и сюрреалистичной красотой, которую оценил весь мир. Инновационный объект стал знаковым творением, символом современного Баку, способствующим многогранному развитию азербайджанских традиций, культуры, истории, языка и духовных ценностей.
5. Колизей в Риме (Италия)
Колизей, который многие века был местом кровавых развлечений, до сих пор остается довольно впечатляющим местом (Рим, Италия). | Фото: planetofhotels.com.
Сегодня туристы со всего мира приезжают в Рим, чтобы заглянуть внутрь монументального сооружения и получить представление о том, какой была жизнь 2000 лет назад (Колизей, Италия).
Амфитеатр Флавиев, более известный как Колизей, вот уже 2 тысячи лет является одним из главных символов Рима и одной из самых известных исторических достопримечательностей мира. Колизей и сегодня остается таким же впечатляющим и захватывающим дух сооружением, как и во времена гладиаторов. Когда-то он был местом праздника, жаждущих развлечения горожан и знати, одновременно являясь местом страданий и смерти для других. Сейчас же, он выступает своего рода порталом в древний мир, повествующим о жизни и нравах римлян, знавших толк не только в кровавых забавах.
6. Здание Парламента в Будапеште (Венгрия)
Здание Парламента Венгрии является самым известным и потрясающим административным комплексом мира (Будапешт). | Фото: budapest.org.
Здание Парламента, где заседает Национальное собрание Венгрии, заслуженно считается одним из самых потрясающих административных комплексов в мире. Культовое здание Будапешта, внесенное в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (вместе с примыкающими историческими объектами и берегом Дуная), является поистине бесценной частью национального достояния и гордостью всего венгерского народа.
Монументальное здание Парламента с его гигантскими масштабами и в сочетании с готическим величием делают его особенно заметным и впечатляющим архитектурным шедевром страны (Будапешт, Венгрия).
Интересный факт: Великолепное во всех отношениях здание Парламента было построено всего за 17 лет (1885–1902 гг.), в тот период, когда страна переживала строительный бум, почти беспрецедентный за всю историю Венгрии. Именно в это время построили центральный железнодорожный вокзал Ньюгати, были разбиты и оформлены Площадь Героев, проспект Андраши, перекинуто через Дунай несколько мостов, а также построили и открыли первую в Европе подземную железную дорогу.
7. Миланский кафедральный собор (Италия)
Duomo di Milano – самый большой готический собор мира, привлекающий своей неземной красотой и величием (Милан, Италия). | Фото: it.wikipedia.org.
Италия славится многими своими красивыми историческими зданиями, но Duomo di Milano, он же Миланский собор, являющийся одним из самых впечатляющих образцов готического стиля, был и остается вне конкуренции. Сотни шпилей и статуй, напоминающих стилизованный мраморный лес, заставляют терять дар речи от восхищения любого, кто попадает в исторический центр города, где, начиная с 1386 году начали строить один из самых величественных храмовых комплексов мира. Более шести веков лучшие мастера Италии возводили Собор, который должен был стать символом силы и величия города.
Миланский кафедральный собор в XIV веке задумывался как символ города, которым он и является на протяжении всех последующих веков (Милан, Италия).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что Duomo di Milano является самым большим и сложным готическим зданием Италии и всего мира, который возводился преимущественно из розово-белого мрамора, добываемого в карьере, который был предназначен только для строительства этого храма.
8. Святилище Богоматери Лас-Лахас в ущелье реки Гуаитара (Колумбия)
Святилище Богоматери Лас-Лахас – это гарантирующий всплеск адреналина шедевр архитектуры (Колумбия). | Фото: kuodatravel.com.
Живописное окружение и потрясающий дизайн базилики Богоматери Лас-Лахас вызывает восторг даже у видавших виды путешественников (Колумбия).
Просто нереальную римско-католическую базилику под названием Святилище Богоматери Лас-Лахас (она же Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Lajas), считающуюся самой красивой церковью в Колумбии, можно увидеть в ущелье реки Гуаитара, неподалеку границы с Эквадором. Живописная местность и не менее впечатляющий архитектурный объект, «парящий» над 100-метровым ущельем, стали мощной притягательной силой для туристов и паломников, устремляющихся к поистине сказочной святыне. Правда, посещение одного из самых невероятных мировых памятников архитектуры многие считают довольно экстремальным приключением.
9. Экзотические сады и самый большой водопад в международном аэропорту Jewel Changi (Сингапур)
Новое дополнение к аэропорту Jewel Changi с его экзотическими садами и самым высоким водопадом мира стало идеальной моделью дизайна аэропортов будущего (Сингапур).
В ожидании своего рейса гости и жители Сингапура могут погрузиться в доисторический парк динозавров или попасть на сюрреалистичную планету (Jewel Changi).
Сингапурский аэропорт Jewel Changi, много лет подряд считающийся лучшим аэропортом мира, является фаворитом среди путешественников. Это не просто транспортный хаб, принимающий десятки тысяч пассажиров в день, он стал удивительным местом, где есть чем заняться и чем восхищаться. За последние годы в нем появились не просто ультрасовременные залы, здесь обустроено пятнадцать уникальных садов, которые расположены между четырьмя терминалами. Теперь пассажиры, могут часами прогуливаться среди экзотической природы, наведаться в первый в мире Сад бабочек, где порхающие красавицы вместе с гостями наслаждаются обилием цветущих растений и пышной тропической зеленью.
Jewel Changi может похвастаться 15 тематическими парками, среди которых имеется Сад бабочек и водоемы с золотыми карпами.
Также можно потерять счет времени рядом с 40-метровым гротом-водопадом, падающим с впечатляющей стеклянной крыши, состоящей из более чем 9,5 тыс. панелей, побродить по «Парку Юрского периода» или по фантастическим «планетам», «долинам», садам и практически настоящим лабиринтам в ожидании своего рейса. Главное, в настолько захватывающей экзотической обстановке, постараться не забыть, почему здесь оказался и куда собирался.
10. Мост Жуйи в долине Шэньсяньцзюй (Чжэцзян, Китай)
Футуристический дизайн Ruyi Bridge органично вплетен в захватывающий дух контекст Национального парка Шэньсяньцзюй (Чжэцзян, Китай). | Фото: interestingengineering.com.
Живописная природа притягивает любителей пощекотать себе нервы, переправляясь через 140-метровое ущелье по удивительно прекрасному мосту (Ruyi Bridge, Китай).
Мост Жуйи (Ruyi Bridge) – запоминающаяся достопримечательность, появившаяся в Восточном Китае. Это поистине захватывающее сооружение, которое возвышается над 140-метровым ущельем долины Шэньсяньцзюй в окружении живописнейшего горного ландшафта. Просто невероятное инженерно-архитектурное чудо длиной 100 метров черпает вдохновение в замысловатой форме «жуйи» – восточного талисмана, изготавливаемого из нефрита, который символизирует силу, удачу, счастье и доброе предзнаменование. Главной особенностью пешеходного моста Жуйи от других горных переправ (как правило, рассчитанных на туристов), является уникальность его конструкции – это двухэтажный переплетающийся мост с тремя волнообразными дорожками, частично сделанными из прозрачного стекла.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии