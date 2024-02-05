10 архитектурных шедевров, которыми человечество может гордиться бесконечно

1. Собор Святой Софии в Стамбуле (Турция)

Собор Святой Софии был и остается непреходящим символом древнего города, который теперь называется Стамбул (Турция). | Фото: dailysabah.com.

На протяжении всей своей истории Собор Святой Софии в Стамбуле был и остается одной из самых важных святынь в истории человечества (Турция).

2. Собор Святого Семейства в Барселоне (Испания)

Культовая базилика La Sagrada Familia привлекает миллионы посетителей в Барселону (Испания). | Фото: city-sightseeing.com.

Органические формы, древовидные колонны и замысловатые детали Собора Святого Семейства — все это отражает стремление Антонио Гауди гармонизировать архитектуру с миром природы (Барселона, Испания).

3. Башни-близнецы Солнца и Луны в Гуйлине (Китай)

Пагоды Солнца и Луны являются известными туристическими достопримечательностями и особо ценными памятниками архитектуры Китая (Гуйлинь). | Фото: citsguilin.com .

Величественные пагоды были построены в 2001 году на месте обветшалых башен-близнецов Солнца и Луны династии Тан (Гуйлинь, Китай).

4. Центр Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан)

Центр Гейдара Алиева, открывшийся в 2012 году, сражу же стал узнаваемым символом современного Азербайджана (Баку). | Фото: azerbaijan.travel .

Футуристическое архитектурное чудо привлекает внимание своими формами, масштабом и новизной (Heydar Aliyev Center, Азербайджан).

5. Колизей в Риме (Италия)

Колизей, который многие века был местом кровавых развлечений, до сих пор остается довольно впечатляющим местом (Рим, Италия). | Фото: planetofhotels.com.

Сегодня туристы со всего мира приезжают в Рим, чтобы заглянуть внутрь монументального сооружения и получить представление о том, какой была жизнь 2000 лет назад (Колизей, Италия).

6. Здание Парламента в Будапеште (Венгрия)

Здание Парламента Венгрии является самым известным и потрясающим административным комплексом мира (Будапешт). | Фото: budapest.org.

Монументальное здание Парламента с его гигантскими масштабами и в сочетании с готическим величием делают его особенно заметным и впечатляющим архитектурным шедевром страны (Будапешт, Венгрия).

7. Миланский кафедральный собор (Италия)

Duomo di Milano – самый большой готический собор мира, привлекающий своей неземной красотой и величием (Милан, Италия). | Фото: it.wikipedia.org.

Миланский кафедральный собор в XIV веке задумывался как символ города, которым он и является на протяжении всех последующих веков (Милан, Италия).

8. Святилище Богоматери Лас-Лахас в ущелье реки Гуаитара (Колумбия)

Святилище Богоматери Лас-Лахас – это гарантирующий всплеск адреналина шедевр архитектуры (Колумбия). | Фото: kuodatravel.com.

Живописное окружение и потрясающий дизайн базилики Богоматери Лас-Лахас вызывает восторг даже у видавших виды путешественников (Колумбия).

9. Экзотические сады и самый большой водопад в международном аэропорту Jewel Changi (Сингапур)

Новое дополнение к аэропорту Jewel Changi с его экзотическими садами и самым высоким водопадом мира стало идеальной моделью дизайна аэропортов будущего (Сингапур) .

В ожидании своего рейса гости и жители Сингапура могут погрузиться в доисторический парк динозавров или попасть на сюрреалистичную планету (Jewel Changi).

Jewel Changi может похвастаться 15 тематическими парками, среди которых имеется Сад бабочек и водоемы с золотыми карпами.

10. Мост Жуйи в долине Шэньсяньцзюй (Чжэцзян, Китай)

Футуристический дизайн Ruyi Bridge органично вплетен в захватывающий дух контекст Национального парка Шэньсяньцзюй (Чжэцзян, Китай) . | Фото: interestingengineering.com.

Живописная природа притягивает любителей пощекотать себе нервы, переправляясь через 140-метровое ущелье по удивительно прекрасному мосту (Ruyi Bridge, Китай).