11 впечатляющих пляжей планеты, визит на которые запомнится надолго

1. Пляж рядом с Лайм-Реджисом (графство Западный Дорсет, Великобритания)

Пляж, который знакомит с древнейшей историей планеты. /Фото: lifeglobe.net

Тысячи застывших моллюсков разбросаны по британскому пляжу. /Фото: rest-trip.ru

2. Пляж архипелага Мариета, район Пуэрто-Вальярта (Мексика)

Живописное место, которое скрыто от глаз. /Фото: panorama.solutions

Вид на тайный пляж с высоты птичьего полёта. /Фото: syl.ru

Пляж очень популярен среди туристов. /Фото: resorts4u.ru

3. Пляж Святой Воды, Рибадео (Галисия, Испания)

Место, где природа творить идеальную геометрию. /Фото: sciencepop.ru

Вид на пляж сверху. /Фото: nationalgeographic.com

4. Пляж Нойтхольсвик (Рейкьявик, Исландия)

Пляж, где термальные воды доступны каждому. /Фото: moya-planeta.ru

Пляж с высоты птичьего полёта. \Фото: telegraf.com.ua

5. Пляж Хот-Уотер-Бич, п-ов Коромандель (Новая Зеландия)

Пляж, которые постоянно разрывается туристами. /Фото: rove.me

Все туристы на этот пляж приходят с лопатами. /Фото: exploringkiwis.com

6. Пляж Махо (о. Сен-Мартен, Карибское море)

Лучший способ рассмотреть самолёт в полёте вблизи - сходить на пляж Махо. /Фото: quick-trips.com

Тот случай, когда фотошопом здесь и не пахнет. /Фото: viator.com

7. Пляж Хайамс (Австралия)

Самый белый пляж на планете. /Фото: go2trip.ru

8. Пляж Пуналу (Гавайи, США)

Самый темный пляж на планете. /Фото: pinterest.com

Зелёные черепахи - полноценные хозяева черных песков. /Фото: lovebigisland.com

9. Пляж Папаколеа (о. Большой Гавайский, Гавайи, США)

Оказывается, на Гавайях сразу два цветных пляжа. /Фото: iowagirleats.com

И снова виной всему полезные ископаемые. /Фото: lostfordays.com

10. Розовый пляж (Багамские острова)

Багамы не перестают удивлять. /Фото: internationalwealth.info

Песок розовый из-за ракушек. /Фото: en-stock4.top

11. Стеклянная бухта, Уссурийский залив, Владивосток (Россия)

Оригинальный пляж есть и на отечественных просторах. /Фото: twitter.com