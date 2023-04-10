Пожалуй, нет такого человека, который не хотел бы провести хотя бы часть своего отпуска на пляже у морского побережья. Правда, многие считают повторение такого отдыха из года в год практически рутиной, ведь пейзажи на курортах зачастую очень похожи. И всё-таки есть в мире такие побережья, которые разительно отличаются от подавляющего большинства: одни - странного цвета, другие - необычного расположения, а третьи - и вовсе температурой. Вашему вниманию 11 впечатляющих пляжей планеты, визит на которые запомнится надолго.
1. Пляж рядом с Лайм-Реджисом (графство Западный Дорсет, Великобритания)
Пляж, который знакомит с древнейшей историей планеты. /Фото: lifeglobe.net
Обычно пляжи являются только местом проведения досуга и отдыха. Однако в графстве Западный Дорсет, что в Великобритании, расположено морское побережье, которое является, по сути, музеем под открытыми небом. Все дело в том, что пляж недалеко от небольшого селения Лайм-Реджис пестрит окаменелостями, в которых застыли существа, что обитали на планете более 100 млн лет назад. Чаще всего можно наткнуться на аммонитов - вымерших головоногих моллюсков, современников динозавров.
Тысячи застывших моллюсков разбросаны по британскому пляжу. /Фото: rest-trip.ru
Более того, местное правительство разрешило туристам забирать на память окаменелости с их пляжа, ведь последний не опустеет: оказывается, там регулярно происходят оползни, которые обнажают скрытые до этого под землёй тысячи экземпляров свидетельств истории. Всячески поддерживают популярность «пляжа Юрского периода», как он известен обывателям, и местные жители - они сами неплохо зарабатывают на сувенирах, а свои лавки и другую инфраструктуру населённого пункта они повсеместно украшают изображениями моллюсков.
2. Пляж архипелага Мариета, район Пуэрто-Вальярта (Мексика)
Живописное место, которое скрыто от глаз. /Фото: panorama.solutions
Территория мексиканского архипелага Мариета состоит из огромного количества островов, один из которых может похвастаться небольшим, но при этом живописным пляжем. Правда, о нём мало кто знает, ведь он скрыт от глаз непосвященных. Причиной такой таинственности этого места является история его появления, которая, как ни странно, связана с испытаниями военной техники.
Вид на тайный пляж с высоты птичьего полёта. /Фото: syl.ru
Оказывается, чуть более ста лет назад в этом районе американская армия тестировала новую артиллерию, и после очередного выстрели на поверхности острова осталось отверстие овальной формы, которое под воздействием природных факторов превратилось в уникальный ландшафт: получилась своего рода пещера с узкой полоской песка и небольшим водоёмом.
Пляж очень популярен среди туристов. /Фото: resorts4u.ru
Это красивейшее место под отверстием диаметром всего в несколько десятков метров пользуется огромной популярностью у туристов. Это и неудивительно, ведь лагуна полна местной морской фауной: по данным редакции Novate.ru, здесь обитает 103 из 159 известных науке разновидностей морских рыб в заливе Бандерас. Кроме того, на острове расположилась наибольшая популяция морских ласточек, а также коралловые рифы ряда разновидностей. Поэтому это уникальное место сегодня находится под наблюдением: в 2008 году пляж был включен ЮНЕСКО в перечень важнейших биосферных заповедников.
3. Пляж Святой Воды, Рибадео (Галисия, Испания)
Место, где природа творить идеальную геометрию. /Фото: sciencepop.ru
У этого места два названия - Пляж Святой Воды и Пляж Кафедральных Соборов, а найти его можно в северо-восточной части Галисии, на берегу Бискайского залива. Однако его главной достопримечательностью является даже не само побережье, а огромного размера арки из скальной породы высотой до 30 метров. Самое поразительное в них то, что их силуэты геометрически правильные.
Вид на пляж сверху. /Фото: nationalgeographic.com
Половину года арки находятся частично в воде, поэтому рассмотреть их как можно лучше получится в период отлива. Впрочем, этот пляж круглый год привлекает внимание туристов: для тех, кто хочет их не только посмотреть, но и сфотографировать, были проложены специальные дороги на вершине склонов, откуда открывается наилучший вид.
4. Пляж Нойтхольсвик (Рейкьявик, Исландия)
Пляж, где термальные воды доступны каждому. /Фото: moya-planeta.ru
О том, что в Исландии предпочитают использовать термальные воды даже для отопления - давно не секрет. Но, судя по всему, одним из мест, где человек мог подчерпнуть такую идею, вполне мог стать пляж Нойтхольсвик. Именно там уже довольно давно были созданы искусственные бассейны с термальной водой и тёплые раздевалки с душем.
Пляж с высоты птичьего полёта. \Фото: telegraf.com.ua
При этом, обязательно находятся экстремалы, которые не прочь искупаться и в открытом море, несмотря на то, что там температура воды обычно не превышает 10 °С. Пляж пользуется огромной популярностью как у местных, так и у туристов, ведь, во-первых, он бесплатный и имеет статус городского, а во-вторых, он расположен практически за аэропортом Рейкьявика.
5. Пляж Хот-Уотер-Бич, п-ов Коромандель (Новая Зеландия)
Пляж, которые постоянно разрывается туристами. /Фото: rove.me
В отличие от вышеупомянутого исландского пляжа, на Северном острове в Новой Зеландии находится похожий, однако его называют не просто тёплым, а горячим. Ежегодно Хот-Уотер-Бич принимает более 700 тысяч посетителей, и это несмотря на то, что окружающий пейзаж нельзя назвать особенно живописным. А все дело в том, что до главного достояния этого пляжа, нужно будет еще...докопать.
Все туристы на этот пляж приходят с лопатами. /Фото: exploringkiwis.com
Оказывается, под песком протекают термальные реки, впадающие в океан, поэтому во время отлива, когда происходит отступление морской линии, источники выходят на поверхность. По данным редакции Novate.ru, температура подземных вод достигает 64 °С, поэтому туристам достаточно вырыть своеобразную геотермальную ванну в песке, чтобы полежать в тёплой воде. А местные только приветствуют это желание посетителей: в расположенных рядом с пляжем магазинах можно взять на прокат лопату и ведро.
6. Пляж Махо (о. Сен-Мартен, Карибское море)
Лучший способ рассмотреть самолёт в полёте вблизи - сходить на пляж Махо. /Фото: quick-trips.com
Особенностью этого нидерландского пляжа является его месторасположение. Хотя, казалось бы, сколько береговой линии обжили туристы в Карибском море. Однако пляж на острове Сен-Мартен расположен рядом с одним из самых опасных на планете аэропортов, а всё из-зп укороченной полосы: при стандартном размер ВПП для международных авиалайнеров в 3500 метров, там она составляет всего 2300 метров.
Тот случай, когда фотошопом здесь и не пахнет. /Фото: viator.com
И всё бы ничего, да пляж находится как раз под зоной, где самолёты проносятся почти в бреющем полёте. Поэтому по всей территории Махо установлены таблички с графиком прибытия самолетов и плакаты, информирующие, что поток воздуха от лайнеров такой силы, что способен сбить человека с ног. Однако такой экстремальный отдых только прибавляет популярности этому месту, и даже единичные трагические случаи попадания в поток воздуха от самолётов людей не останавливает.
7. Пляж Хайамс (Австралия)
Самый белый пляж на планете. /Фото: go2trip.ru
Есть на планете и такие пляжи, которые отличаются цветом песка. И, пожалуй, самым светлым в этом перечне окажется австралийский Hyams Beach, расположенный в 300 километрах от Сиднея. Песок на этом пляже настолько белый, что издалека кажется, будто он покрыт взбитыми сливками. А общий пейзаж места настолько приближён к понятию «райский уголок», что оно пользуется огромной популярностью у туристов, особенно у молодожёнов.
8. Пляж Пуналу (Гавайи, США)
Самый темный пляж на планете. /Фото: pinterest.com
Вполне логично было бы предположить, что если есть самый белый пляж, то на необъятных просторах нашей планеты можно найти и самый чёрный. И такой действительно найдётся, причём даже не в единичном экземпляре. Однако наиболее известным является гавайский пляж Пуналу.
Зелёные черепахи - полноценные хозяева черных песков. /Фото: lovebigisland.com
Его песок остаётся чёрного цвета по всей протяжённости берега. Причиной такого необычного оттенка побережья являются близлежащие вулканы, которые вместе с лавой выбрасывают в океан огромное количество черной базальтовой крошки - именно она и «красит» берег в тёмные оттенки. Кроме того, по чёрному песку по Пуналу гуляют целые семейства редких, охраняемых государством зелёных черепах, увидеть которые в живую - это большая удача.
9. Пляж Папаколеа (о. Большой Гавайский, Гавайи, США)
Оказывается, на Гавайях сразу два цветных пляжа. /Фото: iowagirleats.com
Как выяснилось, на черных и белых пляжах природа не остановилась - найти можно и цветные. Например, знаменитый «Гавайский бриллиант», как местные жители называют пляж Папалокеа, который находится в южной часть Большого Гавайского острова. Тихая бухта с теплым морем и широким песчаным побережьем привлекает внимание не только своим общим пейзажем, но больше - цветом песка под ногами - он там зелёный.
И снова виной всему полезные ископаемые. /Фото: lostfordays.com
Как и в случае с Пуналу, всё дело в минералах, находящихся в основе песчаной крошки, только здесь это полудрагоценный хризолит, также известный как оливина. Оттого и песок на пляже оливкового оттенка. Увы, волны постепенно размывают уникальный цвет побережья, поэтому зелёная часть его все уменьшается в размерах. Поэтому и вывезти песок с пляжа не получится - это строго запрещено, за чем бдит местная полиция. А вот посещение пляжа неограниченное и бесплатное.
10. Розовый пляж (Багамские острова)
Багамы не перестают удивлять. /Фото: internationalwealth.info
А вот розовых пляжей на планете можно насчитать целых пять, одним из самых посещаемых среди них является тот, что расположен на острове Харбор и входит в территорию Багамских островов. Несколько километров песчаного берега окрашены в нежный розовый оттенок, а ещё туристы нередко находят в песке красивые ракушки.
Песок розовый из-за ракушек. /Фото: en-stock4.top
В розовый цвет песок окрашивается из-за наличия в прибрежных водах острова особых организмов – фораминиферов, чьи ракушки соответствующего оттенка многие годы в огромном количестве выбрасывались на берег, где волны перемалывали их в мелкую крошку. При всей красоте этого места оно не полнится толпами туристов, поэтому для полноценного отдыха это место подходит просто идеально.
11. Стеклянная бухта, Уссурийский залив, Владивосток (Россия)
Оригинальный пляж есть и на отечественных просторах. /Фото: twitter.com
Это необыкновенное место в Уссурийском заливе первоначально было...свалкой мусора с оригинальным названием «Горностай». Она просуществовала много лет, пока в 2011 году местные жители все-таки не добились закрытия территории и вывоза оттуда мусора. А во вскоре на близлежащий участок берега стали выноситься осколки битых бутылок, обкатанные водой и превратившиеся в цветную гальку. Именно так и появилась Стеклянная бухта — одна из достопримечательностей Владивостока сегодня. К слову, отечественный пляж - не единственный такой в своём роде: подобный существует и в Калифорнии.
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