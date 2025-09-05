Кого в СССР называли спекулянтами и за что их могли наказать

Тотальный дефицит товаров приводил к необходимости покупать вещи у перекупщиков/фото:gubkin.city
В годы тотального дефицита, который пришлось испытать многомиллионному населению СССР, появилась новая «профессия». Ее главной отличительной особенностью была нелегальность. Речь идет о спекулянтах. Их было среди советских граждан немало. Кого же так называли в СССР?
1. Продал? Значит спекулянт!
Спекулянтов могли привлечь к наказанию по советским законам. / Фото:sentstory.ru
Спекулянты продавали населению те товары, которые практически невозможно было достать в магазинах. Стоит отметить, что купить у них можно было самые различные изделия, начиная с ботинок и заканчивая пальто. Однако стоимость товаров, продаваемых с рук спекулянтов, была несомненно выше цен, устанавливаемых в магазинах.
Следует отметить, что такие торговцы работали по определенной схеме. Люди, знающие про род их деятельности, подходили к ним, спрашивая про наличие того или иного товара, либо спекулянт сам информировал знакомых относительно имеющейся у него продукции.
Советские люди знали, что спекуляция считалась незаконной деятельностью. Более того, за ведение таких «делишек» строго наказывали. Спекулянтам мог грозить не только тюремный срок, но даже расстрел. Однако, как говорится, спрос рождает предложение. Невзирая на угрозу уголовного преследования, спекуляция продолжала существовать в стране, ведь население нуждалось в товарах, которых попросту не было в пустых советских магазинах. Люди готовы были переплачивать за необходимую им одежду и другие изделия.
Для того чтобы прослыть спекулянтом, достаточно было продать вещь, пусть даже подаренную кем-то. / Фото:vsezdorovo.com
Стоит отметить, что для получения статуса спекулянта необязательно было заниматься продажей товаров на регулярной основе. К спекулянтам в СССР могли отнести даже человека, продавшего кому-то подаренную ему одежду, которая была ему мала или велика по размерам. Раз продал – значит спекулянт.
2. Фарцовщики
Фарцовщиками часто становились молодые ребята, обладающие красноречием и отменным вкусом в одежде/фото:kormeshka.
Также в годы дефицита среди советских граждан появились фарцовщики. Их можно было охарактеризовать как особую касту. Фарцовщиками нередко становились молодые ребята, которые выглядели очень современно и стильно (по советским меркам). Они жили самым модным образом: курили дорогие сигареты, пили импортные алкогольные напитки, а также владели в некоторой степени иностранной лексикой. Стоит отметить, что в ряды фарцовщиков входили не только рядовые советские люди, но даже знаменитые артисты, которых знала страна.
Как «работали» фарцовщики в СССР? Они искусно использовали все свое красноречие для того, чтобы купить товар у торговцев на рынке с наибольшей скидкой. Следующая задача фарцовщика - перепродажа купленных вещей по более высокой стоимости. Нередко разница между первоначальной стоимостью изделия и наценкой была существенной.
Хотя известные исторические события – революция, Отечественная война 1940-1945 годов и послевоенная разруха искоренили касту фарцовщиков, она снова возродилась в 60-х годах двадцатого столетия. Часто эти люди продавали населению импортные товары, понимая, что за изделие иностранного производства советские граждане денег не пожалеют.
С распадом Советского Союза перепродажа вещей товаров перестала считаться незаконным действием/Фото:mynet.com
Вторая половина 20 века – это время года, когда спекулянты чувствовали себя более расслаблено, ведь их уже не столь активно преследовал закон, хотя власти старались бороться с нелегальной торговлей на территории страны. Фарцовщиков не привлекали к уголовной ответственности за перепродажу вещей, но их могли обвинить в спекуляции. А это считалось уже незаконным действием.
Однако условия тотально дефицита были благоприятной почвой для возникновения спекуляции и деятельности фарцовщиков. А после распада Советского Союза такая торговля стала считаться не преступлением, а видом бизнеса.
