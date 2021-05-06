Правила посадки розы в мае

Весна, а точнее, май — самое время для высаживания роз на постоянное место. Чтобы розы максимально быстро прижились и пустились в рост, желательно следовать ряду простых, но важных правил, которые дадут гарантированный результат — хороший кустик розы с прекрасным цветением.
За сутки до высаживания в грунт следует замочить розы в питательном растворе любого укоренителя.
Глубина ямы для розы должна быть примерно 30*30 см, а расстояние между кустами — от 80 см до 1 м (для создания живой изгороди).
Проверьте розу перед посадкой. Если на толстых старых коричневых корнях начинают образовываться свежие беленькие корешки, значит, роза готова к высадке.
В магазине, как правило, продают длинные саженцы, но для высадки нужно их подрезать. Надземная часть и корневая система должны быть одинаковой длины. Поэтому лишнюю длину можно смело отрезать. Обычно 25-30 см — это стандартная длина корневой системы и надземной части.
В лунку при посадке розы можно ничего не класть, главное — давать цветку питание в течение сезона. Но почва, в которую высаживается роза, должна быть богата чернозёмом. Его можно внести самостоятельно, из покупного грунта. После высаживания розы на постоянное место её нужно обильно полить.
Если ночью всё ещё стоят заморозки, на ночь розы можно просто укрывать обыкновенным пластиковым ведром.
Подробнее о том, как высаживать розы весной, смотрите в видео ниже:
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