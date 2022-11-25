Какие секреты открыла древнеримская амфора с золотом, недавно найденная в Италии

Кувшин был закопан в землю.

Монеты простот вывалились из амфоры, как из туго набитого кошелька.

Монеты относятся ко временам правления разных римских императоров.

Театр Крессони, где были найдены монеты, находится недалеко от древнего города Новум Комум, где находится множество других важных римских артефактов.

В амфоре было найдено три сотни монет.