Как упростить свой быт

Домашние дела доставляют много хлопот? Постоянно нет времени на уборку? Нет сил придумывать новые блюда для всей семьи? Тогда пришло время воспользоваться нестандартными бытовыми хитростями. Именно с их помощью можно без труда выполнить большинство домашних дел.

Сегодня мы поделимся с вами некоторыми из них для того, чтобы уборка больше не приносила вам негативные эмоции.

1. Кофе для пасты

2. Секрет вкусного холодца

3. Больше никакой пыли в ванной комнате

4. Водка избавит от жира и нагара

5. Модернизируем кулинарную кисточку

Секретный ингредиент вкусных макарон.Приготовление ужина – ежедневная рутина, от которой невозможно убежать. Но придумывать каждый день новые блюда – задача не простая. Именно поэтому мы советуем прибегнуть в этом вопросе к бытовой хитрости.Например, вооружиться кофе. Именно с его помощью можно приготовить самые обычные макароны иначе. Стоит всего лишь добавить немного растворимого кофе в бульон, где готовится паста, и вы не узнаете привычное блюдо. Вкус получится просто удивительный. А если вы готовы пойти дальше, то мы советуем добавить кофе еще и к соусу для макарон. Тогда ваш ужин точно всех удивит.Сохраняйте луковую шелуху.Совсем скоро наступит праздничная пора. И нужно уже сейчас подумать над тем, что вы поставите на стол. Если вы любите готовить холодец, то у нас для вас есть очень полезный совет. Если вы ему последуете, ваше заливное получится самым вкусным.А секрет состоит в луковой шелухе. Да-да. Именно в ней. Для начала ее необходимо сохранить и заморозить. После чего при приготовлении бульона для холодца добавьте ее в воду. Вы удивитесь, но такая мелочь буквально преобразит вкус вашего блюда.Защитите вашу ванную комнату от пыли.А вы замечали, что в ванной комнате пыль особенно заметна? Даже после тщательной влажной уборки, спустя всего пару часов, можно заметить слой пыли на сантехнике. Оказывается, это вполне можно избежать. Если знать одну бытовую хитрость. И мы вам о ней расскажем.После того как вы вымыли сантехнику чистящим средством, необходимо сделать еще одно простое действие. А именно протереть все поверхности тряпкой, смоченной в кондиционере для белья. Именно он создаст слой пленки, которая предотвратит оседание пыли.Быстро убираем нагар и жир.Как разнообразить свои ужины, мы уже писали ранее. Они точно понравятся вашей семье. А вот гора грязной посуды вряд ли кого-то сможет обрадовать. Особенно если от соуса останется нагар и жирный налет. В этом случае даже не каждая посудомоечная машина справится. Но, к счастью, мы знаем секрет, который поможет справиться с нагаром без лишних усилий.А поможет нам в этом самая обыкновенная водка. Именно ее необходимо смешать со средством для мытья посуды. После чего перелить в бутылку с пульверизатором и распылить на грязную посуду. Далее необходимо подождать минут пять и аккуратно стереть моющее средство с посуды. После чего вымыть ее под проточной водой. Поверьте, это поможет отмыть даже сильные загрязнения.Лучшее решение для кулинарной кисточки.В современном мире существует множество различных аксессуаров для кухни. Любые формочки, кисточки и лопатки для выпечки. Красивые и оригинальные. Жаль только не всегда удобные. Вы наверняка замечали, что силиконовые кулинарные кисточки не очень удобно использовать. Но мы точно знаем, как их правильно модернизировать.Особенно неудобно размазывать ей масло. Из-за длинного ворса оно обычно расплескивается повсюду. А это приводит к определенным проблемам. Но решение на самом деле очень простое. Достаточно лишь обрезать ворс кисточки на пополам. Именно такая длина будет для нее оптимальной. Она станет более жесткой и не будет разбрызгивать масло. Попробуйте сами, и вам точно понравится результат.