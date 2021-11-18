Красивая твердая обложка для книги своими руками

Твердым переплетом обычно занимаются типографии. Но если хочется освоить азы этого дела без особых денежных затрат, то мы расскажем, как можно сплести красивую твердую корочку в домашних условиях. Стоит учесть, что качество самодельного переплета может несколько отличаться от профессионально выполненной работы на специальном оборудовании.

Материалы:

32 листа формата А4 (или кальку) ПВА клей и термоклеевый пистолет, если имеется дома Твердый картон (можно гофрированный) Кусок ткани (подойдет любой тип) или кожи Степлер Резиновая лента (или большая канцелярская скрепка)

Шаг 1: Стопка бумаги

Нам предстоит сделать 4 твердые страницы, каждая из которых состоит из 8 листов.

Распределите листы в отдельные стопки.

Шаг 2: Сгиб

Аккуратно сложите каждую стопку пополам, как показано на фото.

Шаг 3: Разворот

Разогните все стопки и переверните на обратную сторону.

Шаг 4: Скрепки

Лучше всего использовать степлер с длинным плечом. С ним можно за раз скрепить 8-страничную стопку без лишних действий.

Если же у Вас нет под рукой такого степлера, то используя стандартную модель, скрепляйте страницы сверху и с внутренней стороны.

Шаг 5: Склеивание

Вырежьте кусок ткани по высоте листа. По толщине ткань должна быть в 5 раз толще, чем сама стопка.

Используйте большую канцелярскую скрепку или резинку, чтобы закрепить листы в статичном положении (см. рис. 2).

Нанесите клей вдоль боковой стороны пачки так, чтобы он не попал внутрь, между страницами (рис. 2).

До того, как засохнет клей, прикрепите приготовленный кусок ткани сбоку.

Шаг 6: Обрезка

Можно пропустить этот шаг, если Вас устраивают размеры книги.

Обрезать листы нужно аккуратно по линейке острым ножом или скальпелем.

Шаг 7: Маркер

Положите бумажную стопку на картон. Отметьте контуры маркером, сдвинув границу по 3 краям на 5 мм (см. рис. 1).

Вырежьте картон и по его размеры сделайте несколько копий.

Шаг 8: Бок

Подготовьте отдельный картонный прямоугольник под торцевую часть книги по Вашим размерам.

Шаг 9: Ткань

Положите все картонные части для книги на приготовленный кусок ткани. Наметьте границу (25 мм от края) и разрежьте материал.

Шаг 10: Соединение

Наносим белый клей на картон и кладем его на ткань, как показано на рисунке. Между 2-мя корочками должен быть равноудаленный пробел от торцевой картонки.

Шаг 11: Края

Смажьте клеем нижние края ткани и прикрепите их к картону. Аналогично проделайте то же самое с боковыми сторонами.

Шаг 12: Страницы

Приклейте 2 белых полоски (лучше из хлопчатой бумаги) посередине и налейте на них клей.

Положите пачку бумаги в центр. Она не должна приклеиться к торцевой картонке — только к 2-м полоскам. Придется что-то удерживающее стопку в вертикальном положении, пока клей будет сохнуть.

Шаг 13: Подложка

Фактически твердый переплет готов. Но если хочется придать реалистичный вид книге, то лучше сделать узор для корочек путем метода «мраморной бумаги» (можно купить в специальных магазинах) или создать свою собственную подложку.

Шаг 14: Завершение

Как только выберете подходящую бумагу под подложку, смажьте клеем внутреннюю сторону твердой страницы и первый лист книги, чтобы приклеить подложку. Сначала кладем одну сторону ровно под контуры соединения, потом — вторую. Проделываем эти же действия с другой стороной.

Шаг 15: Готово

Как только у Вас получится первый переплет, то можете поэкспериментировать со следующими книгами, используя джинсы в качестве материала ткани или подобные вещи.