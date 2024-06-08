Даже после цветения розы нужно правильно обрезать. В противном случае результат окажется противоположным ожидаемому: цветок начнёт чахнуть на глазах, станет вяленьким и хилым. Пышного цветения и дожидаться не приходится.

Однако правильная летняя обрезка после цветения гарантирует нормальный рост розы, а также большое количество красивейших бутонов!

Обрезка розы после цветения

Не пренебрегайте правилами грамотной обрезки, тем более что это так просто запомнить.Осмотрите ближайшие листья ниже отцветшего бутона. Скорее всего, первый лист будет ненастоящим (3 листочка). Вам нужно обрезать над первым настоящим листом розы (5 листочков). Как правило, внутри уже будет виднеться почка.Ещё одно немаловажное дополнение: лист должен смотреть наружу куста, а не вовнутрь. Если ближайший настоящий лист растёт вовнутрь, то опуститесь немного ниже и найдите лист, который смотрит наружу. Тогда роза будет нормально расти и формироваться.Соблюдайте эти несложные 2 правила при обрезке после цветения. И тогда вы не узнаете свои розы!Они будут цвести долго, пышно и ярко, как никогда раньше. И правильная обрезка точно этому поспособствует!