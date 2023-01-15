Связаны ли успеваемость в школе и успешность в жизни

Послушать родителей и учителей, заставляющих школьников корпеть над учебниками, – и можно сделать вывод, что отличные оценки приведут тебя на вершину мира. Но практика показывает, что школьная успеваемость имеет мало общего с успешностью во взрослой жизни. Как так случилось, что самоотверженная зубрежка не приносит каких-либо впечатляющих результатов ни в карьере, ни в личной жизни? Почему приобретенные с таким трудом навыки оказываются инструментами, которые не получается использовать?







Финансист Том Корли, работая финансовым советником и общаясь с большим количеством людей с высоким уровнем доходов, большая часть которых не миллионеры поневоле, а бизнесмены, заработавшие своё состояние собственными силами, имел возможность проанализировать условия и причины, способствовавшие успеху.



Среди прочего обнаружилось, что в большинстве своём зубрилами они не были: только 21 % были отличниками, 41 % — хорошистами, а 29 % – троечниками.



Благосостояние семьи также не имело никакого отношения к материальному благополучию, поскольку 59 % богачей происходят из семей среднего достатка, а 41 % — из очень небогатых семей.



«… успех не даётся легко, и путь к вершине всегда усеян ловушками, препятствиями, неудачами и ошибками. Достижение же целей требует от человека завидного терпения и упорства в преодолении этих трудностей. На долгом пути к успеху можно несколько раз оказаться на грани эмоционального и физического срыва, поэтому необходимо стать толстокожим, чтобы неудачи не могли ранить и остановить вас».



«У людей, которым приходится туго в процессе обучения, появляется навык противостоять стрессу и умение маневрировать и искать выход из любой ситуации».



Одним словом, они становятся психологически устойчивыми, что имеет решающее значение для успеха в долгосрочной перспективе



Например, успешные люди не испытывают потребности нравится и не ждут одобрения, они отлично справляются с искушением и способны преодолевать страх и нерешительность, чтобы получить то, что им нужно (им тоже страшно, но они имеют мужество встретиться со своими страхами лицом к лицу), они не только расставляют приоритеты, но сосредоточены на главном.



Все эти свойства требуют присутствия силы духа и психологической стойкости, поэтому тот факт, что всеми этими качествами обладают самые успешные люди, не является совпадением.



Не расстраивайтесь, если в школе ваши знания не были оценены слишком высоко. Это нормально. Рассматривайте своё прошлое как период подготовки. Оценки, какие бы они ни были, не определяют вас как личность. Об ошибках же думайте только для того, чтобы понять, где и почему ошиблись, и как поступить, чтобы не промахнуться в следующий раз и получить желаемый результат.



Главное, помните, что школа, в широком смысле слова, никогда не кончается. Всех успешных людей отличает желание и способность учиться и развиваться. Как заявляет Корли: «Показатель IQ меняется в течение жизни. Эта величина не постоянная. И если вы были шестнадцатилетним троечником с низким интеллектом, это совершенно не означает, что так будет всегда. Даже если вам стукнуло 80 лет, вы можете развивать интеллект».



«Богатые учатся всю жизнь, потому что понимают, что залог успеха – постоянное наращивание своих знаний и умений».



И это под силу каждому.



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