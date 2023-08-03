Знаменитости, которые похожи друг на друга как две капли воды

1. Джада Пинкетт-Смит и Зои Салдана

А вы узнали кто есть кто?

2. Уилл Феррелл и Чад Смит

Как две капли.

3. Марго Робби и Джейми Прессли

Ну чем не сёстры?

4. Эми Адамс и Айла Фишер

Две рыжеволосые бестии.

5. Эмили Кинни и Эванна Линч

Ох уж эти девушки.

6. Корд Оверстрит и Остин Батлер

Поразительное сходство.

7. Генри Кавилл и Мэтт Бомер

Нет, они не братья-близнецы.

8. Алисия Сильверстоун и Кристен Стюарт

Только посмотрите на них.

9. Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард

Они запросто могут поменяться местами.

10. Рэйчел Билсон и Селена Гомес

Кто знает, может в скором времени они поменяются местами на звёздной площадке.

11. Дейн Кук и Скайлар Эстин

А вам кто больше нравится?

12. Чандра Уилсон и Алекс Ньюэлл

Кто бы мог подумать, что один из них мужчина...

13. Чейс Кроуфорд и Йен Сомерхолдер

Чертовски похожи.

14. Джереми Айронс и Дэниел Дэй-Льюис

Каждый развлекается как умеет.

15. Кэти Перри и Зоуи Дешанель

Интересно, кто кому подражает?