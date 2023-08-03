Знаменитости, которые похожи друг на друга как две капли воды

Каждый человек любит смотреть фильмы, сериалы, наслаждаться ситкомом или интересным телешоу. Видя на канале актёра и актрису, мы редко запоминаем их имена, а потом диву даёмся, как откровенно комедийный актёр с лёгкостью исполняет роль серийного маньяка. Однако не всё так просто, ведь в Голливуде существуют парочки, состоящие из практически идентичных людей, о которых мы сегодня и расскажем.
1. Джада Пинкетт-Смит и Зои Салдана
А вы узнали кто есть кто?
Эти женщины максимально похожи друг на друга, несмотря на то, что разница в их возрасте составляет целых семь лет. Кажется, чья-то мама знатно привирает, поскольку многие считают этих знаменитостей настоящими биологическими сёстрами, хоть и актриса Зои это всячески отрицает. Кто знает, может наша любимая Гамора на самом деле вовсе не дело рук талантливой Салданы?
2. Уилл Феррелл и Чад Смит
Как две капли.
Эти двое похожи друг на друга, как две капли воды, а потому, когда они столкнулись в «Вечернем шоу», операторам приходилось прилагать массу усилий, чтобы их воспринимали как двух разных людей, а не одну, но при этом цельную личность.
3. Марго Робби и Джейми Прессли
Ну чем не сёстры?
Многие люди сегодня путают этих двух звездочек, а кто-то и вовсе думал, будто в «Волке из Уолл-стрит» снимается именно Джейми, благодаря чему были крайне удивлены, увидев финальные титры. Возможно, актрисы пользуются этим преимуществом, и звёздная Харли Квинн стала продуктом уже двух девушек-умниц.
4. Эми Адамс и Айла Фишер
Две рыжеволосые бестии.
Эми и Айла – это две страстные, рыжеволосые красотки, которые покорили Голливуд примерно в одно и тоже время. Их фанаты частенько путаются и не могут сказать, кто же на самом деле играл в «Зачарованном» (Эми), а кто – в «Шопоголике» (Айла). Отметим также, что эти девушки не только выглядят крайне похоже, но и имеют схожую интонацию голоса, а потому узнать их на экране бывает ох как трудно.
5. Эмили Кинни и Эванна Линч
Ох уж эти девушки.
Поклонники сериала «Ходячие мертвецы», а также заядлые поттероманы частенько думали о том, что Эмили и Эванна – сёстры близняшки, иначе как ещё объяснить столь яркое сходство не только внешности, но и характеров их персонажей? А посему многим и до сих пор бывает трудно понять, что звездой сериала о зомби является вовсе не Луна Лавгуд, что могла бы принести туда немножко магии.
6. Корд Оверстрит и Остин Батлер
Поразительное сходство.
Пожалуй, эти двое – настоящие блондинистые клоны, которые похожи друг на друга даже больше, чем близняшки Олсен, а также братья Хемсворт. Единственное различие между ними состоит в том, что Батлер никогда не пел на сцене в отличие от своего менее звёздного клона.
7. Генри Кавилл и Мэтт Бомер
Нет, они не братья-близнецы.
Оба голубоглазые и настоящие «стальные» люди, оба являются звёздами мирового масштаба, вот только один из них супергерой, а другой – невероятный танцор и «белый воротничок». Пожалуй, если в очередном фильме из супергероской вселенной Лекс Лютор захочет клонировать себя, то всё, что нужно будет сделать Генри – это позвонить Бомеру, чтобы выступить двойным, суперменским фронтом против нового злодея.
8. Алисия Сильверстоун и Кристен Стюарт
Только посмотрите на них.
Мы никогда не осознавали этого сходства, однако зажигательная девчонка Сильверстоун из «Бестолковых» своим характером мало похожа на вечно недовольную Беллу Свон из франшизы «Сумерки». Пожалуй, если бы Кристен проводила больше времени на солнце и чаще улыбалась – то эти двое стали бы настоящими клонами друг друга.
9. Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард
Они запросто могут поменяться местами.
Удивительно, но эти двое уже встречались на сценической площадке в фильме «Прислуга», исполняя главные роли, что и помогло их фанатам избежать разрыва пространственно-временного континуума. Однако, когда они находятся за пределами площадки и сохраняют свой естественный, огненный цвет волос – их невозможно отличить друг от друга.
10. Рэйчел Билсон и Селена Гомес
Кто знает, может в скором времени они поменяются местами на звёздной площадке.
Молодая и очаровательная волшебница из Уэверли Плейс запросто могла бы присоединиться к касту «Одиноких сердец», а, быть может, даже заменить там Билсон. Фанаты размышляют о том, что Гомес запросто может получить роли в более «взрослых» сериалах, позволяя почувствовать себя в новой шкуре, а Билсон способна вернуться в прошлое Селены, вместо неё разорвав отношения в мальчиком-легендой Джастином Бибером и окунувшись в подростковый фанатизм.
11. Дейн Кук и Скайлар Эстин
А вам кто больше нравится?
Пожалуй, Дейну не очень повезло оказаться в центре внимания довольно-таки противоречивого фильма «Удачи, Чак», однако ему весьма повезло с тем, чтобы выглядеть, как феноменальный музыкант Эстин. Сегодня карьера Скайлара находится на подъёме, а потому, вероятно, если бы Дейн сыграл с ним на одной площадке в роли его старшего брата, это вернуло бы ему былую славу. Быть может, у комика тоже найдутся определённые музыкальные таланты, и они смогут отправиться в совместное плаванье.
12. Чандра Уилсон и Алекс Ньюэлл
Кто бы мог подумать, что один из них мужчина...
Удивительно, но эта парочка умудряется быть похожей друг на друга даже при том, что они разнополые. Исполняя роль своего персонажа в сериале «Хор», Алекс тем самым подталкивает к развитию карьеру своей близняшки Чандры. Пожалуй, если бы Миранде Бэйли в «Анатомии Грей» однажды понадобилась бы её полная, но более младшая копия – то Алекс стал бы прекрасным актёром на этот флэшбек.
13. Чейс Кроуфорд и Йен Сомерхолдер
Чертовски похожи.
Когда сериалы «Сплетница» и «Дневники вампира» выходили примерно в одно и тоже время, фанаты буквально разрывались, за кем же из них следить. Помимо одинакового лица, они также обладают примерно равным телосложением. Однако, по версии многих изданий, Йен является куда более успешным актёром. Возможно, карьера Кроуфорда получила бы другой поворот, если бы он однажды забрёл на просторы Мистик Фолс в качестве потерянного брата Дэймона Сальваторе.
14. Джереми Айронс и Дэниел Дэй-Льюис
Каждый развлекается как умеет.
А эта парочка частенько играет роли друг друга, однако в реальной жизни. Дэниэл довольно часто берёт на себя смелость изображать Айронса, а потому вовсе не удивительно, что этих звёздных клонов так часто путают между собой.
15. Кэти Перри и Зоуи Дешанель
Интересно, кто кому подражает?
Легендарная поп-звезда и более молодая певица запросто могут обменяться жизнями и посмотреть, сможет ли кто-то из их близких или фанатов распознать подмену. Конечно же, громкий и звучный голос Перри ни с чем не спутаешь, в то время, как Зоуи обладает более мягким и завораживающим тембром. Впрочем, Дешанель всегда может втиснуться в мини-платье с безумным принтом, а Кэтти – в винтажное творение от Валентино, меняясь образами друг с другом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии