Почему в Черном море не водятся акулы, если в Средиземном их пруд пруди

Мало кто знает, но в Черном море практически нет акул. Из всего многообразия здесь их обитает всего две, и те небольшие. При этом в Черном море от слова «совсем» не водятся акулы, представляющие хоть какую-то опасность для человека. Людоедов здесь нет, хотя еще в Средиземном море подобных хищников пруд пруди.
Акуле в Черном море плохо. |Фото: mob.org.
Удивительное дело: в Средиземном море обитает большое количество самых разных акул по массе, форме и рациону питания. Здесь есть и Euprotomicrus с длиной тела, не превышающей 20 сантиметров, и гигантские китовые акулы, длина которых начинается от 20 метров! Есть в Средиземном море и кровожадные акулы-людоеды, представляющие нешуточную опасность для купающихся людей. Но самое «страшное», что из семейства акул обитает в Черном море – это какой-нибудь 180-сантиметровый катран, предпочитающий селедку и сам становящийся едой для жителей причерноморских стран…
Самая страшная акула Черного моря - крошечный катран. |Фото: ddvip.ru.
В чем же причина отсутствия акул-людоедов в Черном море? На самом деле все просто: у них нет турецкой визы, поэтому они не имеют права пересекать Босфор! Шутки-шутками, но подлинные причины все так же просты и носят чисто природный характер. Если говорить кратко – ни одна крупная акула, в том числе акула-людоед просто не способна нормально жить и размножаться в водах Черного моря. Все потому, что древнейших хищник – это не турист черноморских пляжей. Здесь для него условия слишком паршивые даже в лучший сезон.
Вода в Черном море слишком холодная и недостаточно соленая. |Фото: eurya.net.
Во-первых, акулам-людоедам в Черном море не нравится химический состав воды. На сегодняшний день она недостаточно соленая. В Черном море концентрация соли не превышает 18 промилле. Для сравнения в Средиземном море она составляет 38 промилле. Наличие Босфора не способно «исправить» ситуацию с соленостью уже многие миллионы лет. Подобную диспропорцию солености ученые связывают с тем, что Черное море когда-то было закрытым озером.
В Черном море акуле очень плохо. |Фото: fishki.net.
Во-вторых, вода в Черном море для акул слишком холодная на протяжении почти всего года. Дело в том, что гигантские морские хищники начинают терять активность уже при температуре воды в +18 градусов. При этом в Черном море температура воды в +18 градусов и больше держится всего 5 месяцев. При таких условиях акулы не могут ни нормально охотиться, ни размножаться. В-третьих, Черное море имеет принципиально другую фауну, из-за чего для больших акул здесь просто нет достаточного количества еды. Все-таки устрашающий морской убийца питается далеко не только человеком и в первую очередь не человеком.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии