Мал интерьер, да дорог

Где разместить спальное место и как обустроить кухню, если площадь квартиры не превышает 18-ти квадратных метров? На чём сделать акцент и какие материалы выбрать для отделки?







Ответы я нашла в одной маленькой и очень красивой квартире!



Всё гениально просто

Кухня – вершина стиля

Уютная зона отдыха

Санузел: маленький, но солидный

Ограниченная площадь, несомненно, недостаток, а вот высокие потолки – огромный плюс.В этой малогабаритке они сыграли в положительную сторону. Благодаря достаточной высоте здесь удалось убрать спальное место на второй уровень прямо над дверью. Лестница, которая ведёт к импровизированной спальне является функциональной и выполняет роль вместительной системы хранения. При этом конструкция не мешает визуально и физически.Сразу у входа в квартиру у одной из стен расположена стильная зона кухни. Она сразу цепляет глаз, тут действительно есть, на что посмотреть. Интерьер этого уголка оформлен в элегантном лаконичном стиле. Серебристый кухонный гарнитур, медная сантехника, мраморная столешница – все эти элементы указывают на утончённый вкус хозяев квартиры. А вместо кухонного фартука тут установили зеркало, которое зрительно здорово увеличивает пространства.Зеркало вместо кухонного фартукаСтильные деталиУютная зона гостиной занимает основное пространство квартиры и граничит с лаконичной зоной столовой. Отделка стен тут до боли простая, их покрасили белой краской, зато на напольном покрытии экономить не стали, площадь-то всё равно небольшая. Поэтому на пол постелили паркет из древесины натурального белого дуба. Диван и журнальный столик выбрали в классическом скандинавском стиле, такая мебель гармонично вписалась в общую обстановку.На напольном покрытии экономить не сталиСанузел в этой малогабаритке совсем небольшой, но несмотря на это, его интерьер нельзя назвать скучным или стандартным по дизайну. Он облицован крупной матовой плиткой чёрного цвета, что совсем не свойственно для комнат такой конфигурации. Но как же здорово тут смотрится сочетание тёмной отделки и медной сантехники – вершина стиля!Крутой контрастЭтот интерьер стал истинным примером того, что 18 квадратных метров – не помеха для комфортной жизни.