Как живется в шведских «хрущевках»: в чем схожесть и отличия их «плоских» домов от наших

Многие из нас так привыкли к определению «хрущевки» и даже не подозревают, что экономичное социальное жилье придумали вовсе не в Советском Союзе. К примеру, в благополучной Швеции также имеются пятиэтажные дома с малогабаритными квартирами, только обустройство территории и подъездов несколько отличаются от нашего жилого фонда.
1. Когда и почему появились многоквартирные жилые дома, предшественники наших «хрущевок»
Так выглядят шведские «хрущевки» спустя 70-80 лет после строительства. | Фото: digitaltmuseum.se.
Доподлинно известно, что трех-/ пятиэтажные дома, в которых расположены малогабаритные квартиры с крошечной кухней, узким коридором и совмещенным санузлом, - не советское изобретение. Бюджетное строительство, позволяющее обеспечить жильем нуждающихся, стало актуальным в Европе и Америке еще в 30-х годах прошлого века.
Презентабельный вид бюджетного жилья поддерживается жилищным управлением и коммуной.
Справка: Одним из самых известных архитекторов, который первым воплотил в жизнь идею массового жилого строительства, был Эрнст Май (1886-1970 гг.) — немецкий архитектор и градостроитель. Ему удалось превзойти амбициозные планы основателей немецкого функционализма Вальтера Гропиуса и Бруно Таута, реализовав масштабный проект «Новый Франкфурт» (строительство нескольких поселков неподалеку Брухфельдштрассе, Пранхейм и др.
2. Почему новые дома называли «плоскими»
Благодаря скромным габаритам жилые дома можно было строить практически в любом месте без ущерба для окружающей природы.
Особый размах массового строительства экономичного жилья начался в послевоенные годы. Несмотря на то, что города Швеции не пострадали от бомбардировок и разрушений, граждане все больше нуждались в улучшении жилищных условий. Именно тогда началась масштабная застройка городов быстровозводимыми трех и пятиэтажными зданиями, которые располагались близко друг к другу и были очень узкими. Ширина панельных сооружений варьировалась от 8 до 12 м, поэтому в народе очень быстро получили название lamellhus – «плоские» или «узкие» дома.
Панельное строительство стало настоящим спасением для многих европейских стран в послевоенный период (1950-1960 гг.). | Фото: brfhaggen.se.
Такая планировка была продиктована нормами, которые не позволяли строить жилые многоквартирные дома ближе чем на 21,3 м, чтобы обеспечить максимальным освещением квартиры на всех этажах (нормы инсоляции). Зато небольшие по площади дома легко было адаптировать к местности с наименьшим вмешательством в природный ландшафт. Чем и воспользовались застройщики, которым за 10 лет (1936-1946 гг.) удалось сдать в эксплуатацию более 25 тыс. квартир, что оставляло 85%(!) от всего жилого фонда страны.
3. Особенности планировки и обустройства придомовой территории
Обустройство придомовой территории может вызывать лишь восхищение и даже зависть.
В каждом многоквартирном доме имеются общие зоны пользования.
Жилой дом в 3-5 этажей, с небольшими французскими балкончиками без чердаков и лифтов, с благоустроенным цокольным этажом, в котором располагались общественные прачечные и сушилки, а также бытовки или кладовки для каждой из квартир – вот основные характеристики шведской «хрущевки». Эти стандарты были самыми популярными в стране и на протяжении нескольких десятилетий оставались неизменными. Единственное, что планировка квартир улучшалась, изменялось распределение зон и оптимизировалось внутреннее пространство, облагораживались парадные и общие зоны пользования.
Райская жизнь для шведской детворы была запланирована изначально.
Придомовая территория обустраивалась в зависимости оттого, какая социальная программа реализовывалась и для какой категории строились дома. Поскольку этот жилой фонд считался социальным, то чаще всего квартиры предназначались для многодетных семей. Это подразумевало обустройство специальных помещений для хранения велосипедов и детских колясок, создание детских площадок, зон отдыха и барбекю, хотя последние имеются во всех дворах. По сведениям редакции Novate.ru, дома, предназначенные для этой социальной категории, назывались barnrikehus, что означает «дом, богатый детьми».
Фасады, двери, окна, крыши и детские площадки обновляются с завидной периодичностью.
Несмотря на то, что lamellhus считались бюджетными, но строились они основательно, в прямом смысле слова на века, ведь первые объекты через десяток лет смогут отметить вековой юбилей. При этом стоит отметить, что выглядят они довольно презентабельно. Конечно же, этому есть объяснение. В Швеции жилищное управление и коммуна несут прямую ответственность (в отличие от наших) за сохранность и внешний вид подведомственного им жилого фонда. При этом с завидной периодичностью обновляются фасады (штукатурка, покраска, облицовка), окна, двери в подъезд и крыши, которые в последние годы начали перекрывать черепицей или современными материалами.
4. Запреты на законодательном уровне
В Швеции нигде не увидите разношерстные окна и застекленные балконы, не говоря о сохнувшем белье за пределами квартиры.
Жильцы любых многоквартирных домов, в том числе и малогабаритных, должны придерживаться общепринятых норм и правил обустройства и оформления внешних элементов своих квартир. Шведам категорически запрещено остеклять балконы (если это не предусмотрено типовым проектом), хранить на них крупногабаритный инвентарь/предметы и вывешивать белье, при этом нельзя ставить решетки на окна даже на первых этажах. Также запрещено менять оконные блоки и входные двери в квартиры на свое усмотрение – это значит, что перечисленные элементы при необходимости замены должны иметь точно такой же вид, цвет и форму, как во всем доме.
Градостроительные нормы и правила выполняются в полном объеме, даже если дома на окраинах.
Дворы предназначены лишь для отдыха жильцов, поэтому разрешается установка только велосипедных парковок.
Еще одним ограничением является парковка во дворе (у входа в подъезд), поскольку двор считается благоустроенной зоной отдыха с лавочками, столиками, беседками, ухоженными клумбами и даже садами. Исключение составляет организованная парковка для велосипедов, которой беспрепятственно могут пользоваться как жильцы дома, так и гости.
5. Подъезды шведских «хрущевок»
Традиционное оформление подъездов в жилых домах типа lamellhus, построенных в 60-х гг. прошлого века. | Фото: sofiasfasadblogg.wordpress.com.
Подъезды шведских «хрущевок» в первую очередь поражают чистотой и целостностью ступеней, идеально ровными и свежеокрашенными стенами, наличием электрических светильников и даже выключателей (расположенными у входа), которыми жильцы исправно пользуются. При входе в подъезд всегда можно увидеть доску, на которой имеется информация о жильцах (фамилии и номера квартир) и номера телефонов коммунальных/экстренных служб. В холле располагаются если не новенькие, то всегда целые и чистые (без рисунков, царапин и подпалин) почтовые ящики, а на каждом из этажей имеются рабочие радиаторы отопления.
Подъезды в блочных и панельных домах Стокгольма, построенных в 60-70-х гг. прошлого века. | Фото: glava-semyi.livejournal.com.
Делать сравнительный анализ мы не будем, ведь каждый и нас знает, в каком состоянии находится подобный жилой фонд на просторах постсоветского пространства. Хочется лишь по-доброму позавидовать европейцам, хотя поддержание чистоты и порядка возле дома и в подъездах – доступно всем без исключения людям, но...
