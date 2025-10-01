Как живется в шведских «хрущевках»: в чем схожесть и отличия их «плоских» домов от наших

1. Когда и почему появились многоквартирные жилые дома, предшественники наших «хрущевок»

Так выглядят шведские «хрущевки» спустя 70-80 лет после строительства. | Фото: digitaltmuseum.se.

Презентабельный вид бюджетного жилья поддерживается жилищным управлением и коммуной.

2. Почему новые дома называли «плоскими»

Благодаря скромным габаритам жилые дома можно было строить практически в любом месте без ущерба для окружающей природы.

Панельное строительство стало настоящим спасением для многих европейских стран в послевоенный период (1950-1960 гг.). | Фото: brfhaggen.se.

3. Особенности планировки и обустройства придомовой территории

Обустройство придомовой территории может вызывать лишь восхищение и даже зависть.

В каждом многоквартирном доме имеются общие зоны пользования.

Райская жизнь для шведской детворы была запланирована изначально.

Фасады, двери, окна, крыши и детские площадки обновляются с завидной периодичностью.

4. Запреты на законодательном уровне

В Швеции нигде не увидите разношерстные окна и застекленные балконы, не говоря о сохнувшем белье за пределами квартиры.

Градостроительные нормы и правила выполняются в полном объеме, даже если дома на окраинах.

Дворы предназначены лишь для отдыха жильцов, поэтому разрешается установка только велосипедных парковок.

5. Подъезды шведских «хрущевок»

Традиционное оформление подъездов в жилых домах типа lamellhus, построенных в 60-х гг. прошлого века. | Фото: sofiasfasadblogg.wordpress.com.

Подъезды в блочных и панельных домах Стокгольма, построенных в 60-70-х гг. прошлого века. | Фото: glava-semyi.livejournal.com.