Стейк из обрезков и сметана без сливок: Как распознать вредную подделку

Продукты-подделки опасны для здоровья.
Треть всех продуктов на прилавках магазинов и на рынках – подделки. Эта неутешительная статистика заставляет серьезно задуматься над тем, что можно употреблять без вреда здоровью, а от каких вкусностей лучше отказаться. В этом обзоре – 6 популярных наименований, которые ежедневно оказываются в продуктовой корзине.
1. Сметана на пальмовом масле
Ненатуральная сметана может содержать пальмовое масло и соевый белок.
Ерунда на постном масле – так иронично можно сказать о том, что частенько производят под видом сметаны. Только вот масло на самом деле пальмовое, совсем не полезное для нашего организма. Заменяют также и белок: вместо молочного добавляют соевый. Приправляют все красителями и ароматизаторами для пущей правдоподобности. В результате – ничего общего с полезным кисломолочным продуктом.
Натуральная домашняя сметана.
Если сомневаетесь в качестве приобретенной сметаны, попробуйте провести элементарный эксперимент. Залейте ложку сметаны кипятком, посмотрите, как она растворится. Если без остатка, то у вас настоящий продукт из сливок, если же опадет хлопьями, то это подделка.
2. Копченая рыба с жидким дымом
Копченая рыба.
С появлением химического «жидкого дыма» некоторые производители перестали себя утруждать естественным копчением, а перешли на более быстрый и простой вариант. Вкус ведь мало отличается, а технология производства заметно упрощается.
Жидкий дым вреден для здоровья.
Напомним, «жидкий дым» вреден для здоровья, поскольку содержит канцерогены. Кроме того, рыба, которую приготовили таким способом, не прошла термическую обработку, значит, потенциально может содержать вирусы и болезнетворные бактерии.
Для проверки сделайте надрез в районе брюшка, рыба должна быть желтоватого цвета, и там должен собираться жир. После «химического» копчения цвет рыбы везде равномерный.
3. Мясной стейк-склейка
Аппетитный стейк может оказаться подделкой.
Если кусок мяса из магазина выглядит уж слишком красиво, стоит задуматься. Возможно, это подделка, склеенная при помощи продуктового «клея» (трансглутаминаза). Сам по себе клей не вреден для организма, но вот качество мяса оставляет желать лучшего. Под видом аппетитного стейка вам могут предложить банальные обрезки.
Склеенное мясо.
Проверить стейк на целостность на глаз практически невозможно, но если долго присматриваться, то можно обнаружить неоднородные волокна и швы.
4. Крабовые палочки без рыбы
В крабовых палочек нет ни крабов, ни рыбы.
С тем, что в крабовых палочках нет крабов, мы уже давно смирились, пришел черед узнать, что и рыбы как таковой там практически нет. В составе на этикетке часто указывается рыбный фарш, но доля рыбы в нем – всего каких-то 10%, остальные 90% у разных производителей варьируются, но часто ничего полезного там нет.
5. Мед из сахарного сиропа
Натуральный мед - полезный продукт.
Дешевый мед чаще всего оказывается сахарным сиропом с ароматизаторами, а не продуктом пчеловодства. Помимо цены, вас может насторожить его консистенция (слишком жидкий) и неестественный запах (тонкий медовый аромат несложно отличить).
Качество меда можно проверить при помощи йода.
Еще один способ проверки – добавить в мед несколько капель йода. Если в результате мед окрашивается в синий цвет, то это указывает на наличие в его составе крахмала.
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