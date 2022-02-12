Режь-коли, в карман клади: новый невероятно красивый перочинный нож на каждый день

Ножик на каждый день.
Средство от головной боли, резервный аккумулятор для смартфона, презервативы и перочинный ножик – вот, пожалуй, те вещи, которые в сегодняшних реалиях должны быть разбросаны по карманам каждого современного человека. Однако, сейчас речь пойдет вовсе не о высоких технологиях и даже не о средствах контрацепции, а о старых добрых ножах.
Перочинный нож из самой прочной стали.
Есть такая категория вещей, которую называют «вещи на каждый день». Чаще всего в нее попадают всевозможные мелочи, способные сделать жизнь человека проще, позволив справиться с той или иной затруднительной ситуацией. Сюда можно отнести карманные наборы инструментов, многофункциональные брелоки и конечно же старые-добрые перочинные ножи. Последние больше других вещей подходят под упомянутую категорию. Почему? Да все потому, что нож уже сам по себе вещь страшно полезная и универсальная. И сегодня речь пойдет об одном невероятно стильном и надежном ноже для кармана.
В разложенном виде.
Итак, вниманию читателей нож под названием Ironwood Knife. Сразу заметим, что уже название «Ironwood» было выбрано не просто так. Термин «Железное дерево» применяется по отношению к нескольким видам деревьев с тяжелой и невероятно прочной древесиной. К ним относятся, например такие растения, как: казуарина, каркас южный, самшит и многие другие. Таким образом, создатели нам намекают, что их творение – это что-то невероятно прочное, что нельзя просто так взять и сломать. Почетное имя нож носит не за даром, его лезвие сделано, не много немало из дамасской стали. Это уже более, чем достаточно для того, чтобы любить этот нож, но капнем еще глубже.
В сложенном виде.
Конструкция у Ironwood Knife «классическая» для перочинного ножа по всем пунктам. Изобрести в этом отношении велосипед сегодня крайне тяжело, да и абсолютно не нужно. Лезвие фиксируется тремя замками. К сожалению, Ironwood не может похвастаться общей прочностью и надёжностью конструкции, что несколько резонирует с использованием дамасской стали для лезвия. Для тяжелой работы этот перочинный нож точно не годится, лезвию, конечно, ничего не станет, а вот за всю остальную конструкцию уже сам производитель ручаться не берется. Вынимается и опускается лезвие при помощи «дедовского» нажатия кнопки на рукоятке. В руке это чудо кузнечного дела сидит приятно, в кармане много места не занимает.
Возвращаясь, на секундочку к лезвию стоит отметить, что при его создании использовалось 16 листов стали. На самом лезвии можно видеть приятный замысловатый рисунок, характерный для всех лезвий, созданных по данной технологии.
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