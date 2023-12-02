Орхидея обожает эту воду

Орхидея просто обожает слегка подкисленную лимонным соком воду. Ею можно протирать листья или поливать сам цветок. В обоих случаях орхидея будет вам благодарна! Однако следует соблюдать пропорции, чтобы лимонная вода принесла только пользу.







Лимонный сок для листьев

Чтобы листья всегда были зелёными, сочными, наполненными, не теряли тургор, а на самом цветке не заводились вредители, непременно протирайте их лимонной водой! Это очень просто и доступно.Рецепт В 200 мл воды добавьте 10 капель лимонного сока.Раствором протирайте листья с обеих сторон ватным диском. Следите, чтобы вода не попадала в пазухи листьев (место, откуда растут новые листочки). Проводить такую процедуру следует 1 раз в неделю.Лимонная вода для подкормкиОрхидея также очень любит лимонную воду, однако, следует строго соблюдать пропорции. В противном случае можно пересушить корни и сделать только хуже.Рецепт В 200 мл воды растворите 3 капли лимонного сока.Поливайте такой слабо подкисленной водой орхидею 1 раз в месяц. На 1 цветок достаточно половины порции (100 мл).Такой простой уход за орхидеей даст превосходные результаты! Корни будут напитанными, листья — ярко-зелёными, а сама орхидея выпустит новые цветоносы.