Планируемые киноремейки, о которых мало кто слышал

Порой кажется, что у Голливуда закончились идеи и воображение. Стоит только новому фильму выйти на большие экраны, как тут же начинаются съемки дюжины ремейков, приквелов и сиквелов. Все мы слышали о таких премьерах 2017 года, как «Бегущий по лезвию 2049″ и «Чужой: Завет», но есть и менее афишированные картины. Перед вами 15 ремейков, о скором выходе которых мало кто знает.









«Всплеск»

«Колдовство»

«Военные игры»

«За бортом»

«Вредный Фред»

«Горец»

«Полицейская академия»

«Американский оборотень в Лондоне»

«Бегство Логана»

«Мумия»

«Невероятные приключения Билла и Теда»

«Полет Навигатора»

«Ворон»

«Побег из Нью-Йорка»

«Коматозники»