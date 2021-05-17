Как обычный рыжий кот Тыква, который корчит гримасы ветру, стал интернет-мемом

Ветер крайне не понравился коту.

Кот Тыква завоевал популярность благодаря тому, что ненавидит морской ветер.

Кот гуляет по пляжу с большим удовольствием.

Если нет раздражающих факторов типа ветра, Тыква выглядит как обычный, среднестатистический рыжий кот.

Карта эмоций кота Тыквы.

Тыква популярен в интернете как кот-мем.

Один из пользователей Instagram даже нарисовал его портрет.

Братья-котята в детстве.

С любимым хозяином.

Рождественский мем.