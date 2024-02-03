Знаменитости, которые не транжирят заработанное

Мы привыкли к тому, что знаменитости едят в дорогих ресторанах, ездят на люксовых автомобилях, а одежду выбирают исключительно от именитых дизайнеров. Но не все звезды такие. Некоторые знаменитости очень экономно и скромно живут, а свои баснословные гонорары тратят на благотворительность или интересные проекты.

Дженнифер Лоуренс

Киану Ривз

Сара Джессика Паркер

Кейт Миддлтон

Кристиан Бейл

Леонардо Ди Каприо

Кира Найтли

Квентин Тарантино

Джессика Альба

Риз Уизерспун

Рассел Кроу

Хейден Кристенсен

Сандра Баллок

Дженнифер Гарнер

Анджелина Джоли

Константин Хабенский