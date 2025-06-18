6 советских вещей, которыми мы пользуемся до сих пор

Советские вещи, которыми мы пользуемся до сих пор/ фото: culture.ru, o-eda-dostavka.ru

1. Раствор для наружного применения бриллиантовый зеленый

Бриллиантовый зеленый относится к мягким щадящим антисептикам/ фото: tea.ru

2. Микроволновая печь

В конце 70-х годов микроволновки в СССР были запрещены из-за их вредного воздействия/ фото: tea.ru

3. Тетрис

Пик популярности тетриса пришелся на 90-е годы/ фото: hi-tech.mail.ru

4. Сапоги на молнии

Сапоги на молнии никогда не выходят из моды/ фото: hi-tech.mail.ru

5. Докторская колбаса

Колбаса в СССР относилась к лечебному питанию/ фото: karibu.fm

6. Фотоаппарат зеркальный

Советские фотоаппараты - популярная техника для коллекционирования/ фото:festima.ru