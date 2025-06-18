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6 советских вещей, которыми мы пользуемся до сих пор


Советские вещи, которыми мы пользуемся до сих пор/ фото: culture.ru, o-eda-dostavka.ru

Советские вещи, которыми мы пользуемся до сих пор/ фото: culture.ru, o-eda-dostavka.ru

 

В Советском Союзе было придумано много полезных вещей, лекарственных средств и продуктов. Некоторые, из которых стали настоящей сенсацией для всего мира. Эти предметы оказались настолько удобными и практичными, что их используют до сих пор.
Давайте узнаем историю происхождения этих легендарных вещей...

1. Раствор для наружного применения бриллиантовый зеленый


Бриллиантовый зеленый относится к мягким щадящим антисептикам/ фото: tea.ru

Бриллиантовый зеленый относится к мягким щадящим антисептикам/ фото: tea.ru

 

В СССР сотрудники научных лабораторий активно изучали микроорганизмов и для маркировки некоторых видов использовали бриллиантовый зелёный. Однако вскоре выяснилось, что этот краситель убивается патогенных микробов. Научное открытие стало настоящим спасением в защите раневой поверхности от бактерий. Правда, имена фармацевтов в истории не сохранились. Бриллиантовый зелёный стали выпускать как антисептическое средство. Раствором обрабатывали царапины, ссадины и воспалительные образования кожи. Особенно зелёнка спасала при ветряной оспе, которой болел каждый советский ребенок. Бриллиантовый зелёный оказался настолько эффективным препаратом, что им пользуются до сих пор.

2. Микроволновая печь



В конце 70-х годов микроволновки в СССР были запрещены из-за их вредного воздействия/ фото: tea.ru

В конце 70-х годов микроволновки в СССР были запрещены из-за их вредного воздействия/ фото: tea.ru

 

В 1945 году американский инженер Перси Спенсер оформил патент на изобретение микроволновой печи. И теперь весь мир считает, что прибор придумали в США. Однако это не так. Первую СВЧ-печь разработали в Советском Союзе в 1941 году.
В качестве доказательства служит газета «Труд». В ней была опубликована статья с характеристиками нового изобретения — это была установка для разогревания мясных продуктов при помощи токов ультравысокой частоты. Прибор разработали сотрудники института мясной промышленности. Первая советская микроволновка могла размораживать свинину, готовить курятину, расплавлять жиры и разогревать котлеты. Для приготовления куриного окорочка нужно было 6 часов. Микроволновая печь стала настоящим открытием, которое с годами проходило ряд улучшений. Теперь приготовить куриное мясо можно за 15 минут.

3. Тетрис


Пик популярности тетриса пришелся на 90-е годы/ фото: hi-tech.mail.ru

Пик популярности тетриса пришелся на 90-е годы/ фото: hi-tech.mail.ru

 

Компьютерная игра «Тетрис» была тоже придумана в Советском Союзе. А изобрел ее 29-летний программист Алексей Пажитнов. В начале 80-х он являлся сотрудником советского Вычислительного центра Академии наук, где смог создать детскую головоломку из геометрических фигурок. В качестве идеи программист использовал игру домино и пентамино, которые пользовались популярностью в СССР. Самый первый «Тетрис» был написан для компьютеров «Электроника-60», а затем стали появляться самые разные коммерческие версии, одна из которых была в виде карманной игры. Головоломка стала популярна во всем мире. Только в 2014 году ее закачали на мобильный телефон больше 400 миллионов людей. «Тетрис» был признан важной и нужной игрой, которая повышает емкость памяти и улучшает когнитивное развитие.

4. Сапоги на молнии


Сапоги на молнии никогда не выходят из моды/ фото: hi-tech.mail.ru

Сапоги на молнии никогда не выходят из моды/ фото: hi-tech.mail.ru

 

В начале 50-х годов советская художница и модельер Вера Аралова стала участницей конкурса одежды, который проходил в Париже. Она продемонстрировала новую модель кожаных сапог для женщин. Обувь произвела настоящий фурор. Дело в том, что модельер придумала первые в мире сапоги, которые в качестве застежки имели классическую молнию. Советские сапоги были изготовлены из натуральной кожи красного цвета, имели высокое голенище, в которое была вшита молния. Более того, элегантные сапожки имели высокий каблук. Сапоги Араловой не имели аналогов в мире. Их стали выпускать в разном цвете. Сейчас такая обувь считается классической — в гардеробе каждой модницы есть такая модель сапог. Они идеально комбинируются с юбками, платьями, облегающими джинсами и зауженными брюками.

5. Докторская колбаса


Колбаса в СССР относилась к лечебному питанию/ фото: karibu.fm

Колбаса в СССР относилась к лечебному питанию/ фото: karibu.fm

 

В 1936 году в стране был подписан указ Народным комиссаром пищевой промышленности Анастасом Микояном о том, что нужно начать производство мясного продукта для восстановления здоровья людей. В Советском Союзе большая часть населения имела нехватку белка в организме — дефицит случился из-за военных конфликтов. Жителям нужно было срочно восстанавливать здоровье и для этих целей идеально подходила диетическая колбаса. Название «Докторская» появилось не сразу. По легенде ее сначала хотели назвать в честь Иосифа Сталина. Однако название колбаса «Сталина» звучало бы неоднозначно. И поскольку мясной продукт создавался для лечения (ее выписывали доктора для питания), то ее так и стали называть «Докторская». По ГОСТу она содержала 70% свинины, 25% говядины, 5% молочных продуктов и специи. Колбаса стала очень популярной — ее обожали взрослые и дети. И вот уже прошло почти 90 лет, а колбасу изготавливают до сих пор. Конечно, в составе уже не содержится такого количества мяса, но «Докторская» продолжает оставаться самой популярной колбасой. С ней получается самый вкусный салат оливье и горячие бутерброды.

6. Фотоаппарат зеркальный


Советские фотоаппараты - популярная техника для коллекционирования/ фото:festima.ru

Советские фотоаппараты - популярная техника для коллекционирования/ фото:festima.ru

 

Современные люди обмениваются фотографиями в социальных сетях практически ежедневно. Обычно снимки делаются на мобильный телефон, но вот когда в семье случается праздник, то многие заказывают фотографа с профессиональной камерой. Фотоаппараты бывают разные, но самыми популярными являются зеркальные. И мало кто знает, что их придумали в Советском Союзе. Самой первой зеркальной камерой считается советский «Зенит-1», который был придуман в начале 50-х годов. Его бережно собирали на Красногорском механическом заводе. Зеркалка оказалась настолько качественной и удобной, что стала настоящей сенсацией! В конце 70-х годов «Зенит-1» стал самым востребованным товаром, как указано в зарубежном издании What camera.

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