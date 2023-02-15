10 крупнейших городов, которые скоро исчезнут с карты планеты

1. Остров Хасима (Япония)

Трудно поверить, что раньше это было самое густонаселенное место на планете. /Фото: pinterest.com

Остров Хасима в 1930-е годы. /Фото: apjjf.org

За несколько недель оживленный город стал призраком. /Фото: bigpicture.ru

2. Ордос Кангбаши (Китай)

Китайская урбанистическая утопия оказалась почти пустой. /Фото: yaplakal.com

Стадион в городе никогда еще не был заполнен полностью - на 35 тысяч человек. /Фото: cameralabs.org

Некоторые дома так и не были достроены из-за отсутствия покупателей на квартиры. /Фото: bigpicture.ru

Люди в городе все-таки есть, но на огромной площади их почти не видно. /Фото: firetrip.me

3. Ашхабад (Туркменистан)

Красивейшая столица кажется пустующей. /Фото: rg.ru

Люди сидят дома и смотрят на город из окна, а не гуляют по живописным улицам. /Фото: varlamov.me

Ашхабад при всей своей красоте - непривлекательное место для туристов. /Фото: sng.today

4. Тиандучинг (Китай)

Оказывается, в Китае есть свой...Париж. /Фото: onetwotrip.com

Люди в городе есть, но гораздо меньше, чем планировалось поселить. /Фото: kommersant.ru

Даже массовые скопления людей не могут поразить масштабами. /Фото: liveinternet.ru

5. Припять (Украина)

Пожалуй, самая известная в мире панорама города-призрака. /Фото: kiyavia.com

Знаменитый парк аттракционов Припяти, который так и не открылся. /Фото: kraina-ua.com

До аварии на ЧАЭС Припять был городом советской мечты. /Фото: novina24.ru

Припять не просто так называли городом роз. /Фото: chernobyladventure.com

Сегодня в городе господствует только природа. /Фото: ruptly.tv

6. Орадоур-сур-Глейн (Франция)

Страшный символ жестокости гитлеровцев. /Фото: vk.com

Французская деревушка стала жертвой ярости немецких оккупантов. /Фото: ttolk.ru

Руины деревни после освобождения местности от оккупации, 1944 год. /Фото: ermakvagus.com

7. Крако (Италия)

Древний средневековый город, который покинули люди совсем недавно. /Фото: travel365.it

Более тысячи лет непрерывной истории. /Фото: livejournal.com

Еще не так давно в Крако жили люди. /Фото: tourpedia.ru

Сегодня по этим улочкам ходят разве что туристы да бродяги. /Фото: spinningtheglobe.it

8. Терлингуа (США)

Даже вывеска на въезде в город предупреждает, что он - призрак. /Фото: wiki-turizm.ru

От города практически ничего не осталось. /Фото: rg.ru

Сюда приезжают разве что посетить могилы дальних родственников на кладбище. /Фото: sm-news.ru

9. Вароша (Кипр)

Город-призрак, возвышающийся над морем. /Фото: northcyprussale.net

Вароша незадолго до вторжения турецких войск на Кипр. /Фото: life-thai.com

Некогда популярный город стал мертвой местностью. /Фото: expert.ru

10. Балестрино (Италия)

Еще один древний итальянский город, который покинули совсем недавно. /Фото: ria.ru

В течение сотен лет там жили люди. /Фото: livejournal.com

Возможно однажды по этой лестнице еще пройдут местные жители. /Фото: kudatotam.ru

У этого живописного места есть шанс на возрождение. /Фото: faqindecor.com