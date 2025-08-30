Что делали с немецкими касками после Второй мировой войны

Немецкая стальная каска «Штальхельм», разные модели которой использовались как в Первой мировой, так и во Второй мировой войне, стала в XX веке одним из символов германского милитаризма. Существует мнение, что вместе с падением Третьего рейха перестали существовать и всевозможные силовые структуры Германии, где могли бы носиться эти каски.
Символ немецкого милитаризма. |Фото: wikiwand.com.
Нацистская Германия капитулировала 8 мая 1945 года. Большинство первых лиц Третьего рейха за исключением быть может одного только Германа Геринга предпочло добровольно отправиться в мир иной вслед за своим фюрером. Третьей империи Германской нации больше не существовало. Вместо нее образовалось несколько зон союзнической оккупации: советская, французская, британская, американская и даже небольшая польская! Вместе с государством прекратили существование и старые государственные органы, а также силовые структуры, включая вермахт и СС. Большинство немецких военнослужащих находилось в плену сил союзников.
Сразу после окончания была создана новая милиция. |Фото: m.fishki.net.
Однако, Германия была большой и густонаселенной европейской страной. Ни Советский Союз, ни западные Союзники не имели ни желания, ни физической возможности брать на себя обязанности по охране местного порядка и муниципальному управлению. Безусловно, оккупационная администрация назначала своих людей из числа представителей армий-освободительниц, однако опирались они в том числе на местных немцев.
По большей части каски утилизировали. |Фото: fotoload.ru.
Само собой, «новые» немецкие чиновники и силовики проходили процедуру проверок и расследований на предмет пособничества нацистским преступлениям. Положа руку на сердце, так как кормить и охранять людей нужно было прямо здесь и сейчас, в нижнем звене государственных служащих процедура носила едва ли не формальный характер. При этом США, Великобритания и СССР почти сразу же разругались на почве передела сфер влияния в послевоенном мире. Ведущей скрипкой были США, у которых на тот момент уже была в руках ядерная бомба, и которые еще очень долго будут чувствовать себя в откровенной выигрышной позиции. Началась холодная война и главный водораздел этой войны был протянут между территориями, которые совсем скоро окрестят Восточной Германией и Западной Германией.
Бундесвер сразу же вооружили старым снаряжением. |Фото: panzertruppe.com.
Каждая из двух новых Германий была втянута в холодную войну. В первые годы противостояния существовал ненулевой риск того, что именно Германия станет главным театром новой войны. А потому и США, и СССР тут же бросились создавать в своих зонах оккупации новые немецкие войска: Фольксармее – на востоке и Бундесвер – на западе.
Причем здесь каски времен Второй мировой войны? Да ровно притом, что значительную часть оставшихся после мировой бойни штальхельмов получили новые немецкие вооруженные силы. Правда практика использования старого снаряжения продлилась недолго.
Переделывали в посуду. ¦Фото: ВКонтакте.
В конечном итоге сотни тысяч и миллионы немецких штальхельмов так или иначе ждала одна и так же участь – металлолом. Подавляющее большинство касок было или переработано на металл, или переделано под предметы быта. После войны что Германия, что Польша, что Советский Союз испытывали нехватку потребительских товаров. Посуда не была исключением, так что нередко собранные штальхельмы отправляли на заводы, где из них делали горшки, тазики, чайники, чаны, котелки и прочую полезную утварь. Лишь незначительная часть немецких касок была сохранена в культурных целях: передана в музеи, театры, киностудии и тому подобные учреждения.
