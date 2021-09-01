На зависть Супермену: пять исключительных способностей обычных людей

1. Способность переносить сильные морозы

Пример удивительной адаптации человека.

2. Жизнь на больших высотах

У тамошних жителей не бывает одышки.

3. Более крепкие кости

Очень неоднозначная мутация.

4. Четкое зрение под водой

Эволюционные механизмы в действии.

5. Способность высыпаться меньше чем за шесть часов

Таких людей на самом деле мало.