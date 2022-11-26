Бразильский поклоник мультфильмов «очеловечил» рисованных персонажей, и вот как они выглядят

Всё освоил сам







Так выглядела бы Моана.

Динь-Динь в человеческом обличии.

Персонаж грустного философского мультика в реальной жизни тоже очень мил.

Симпсоны очень даже симпатичны .

Мультяшные персонажи превращаются в реальных девушек.

Русалочка выглядела бы так.

Если бы эти любимые герои стали реальными юношами...

Белоснежка с точки зрения бездушной машины.

Ожившие статуи

Ожившая при помощи искусственного интеллекта Статуя Свободы. Фото: newsweek.com

Высокие технологии способны на многое.

Ожившая с помощью компьютерных программ королева Эльза .