Бразильский поклоник мультфильмов «очеловечил» рисованных персонажей, и вот как они выглядят

Пересматривая любимые американские мультфильмы, не только ребенок, но и взрослый невольно «очеловечивает» рисованных персонажей. У каждого в голове создается свой образ Симпсонов, Моаны или феи Динь-Динь. Художник-любитель Хидрели Диао из Бразилии не ограничился своим воображением. Он взял да и «очеловечил» этих героев, превратив их в реальных современных людей.
– У каждого мультперсонажа свой типаж и свои черты, к которым мы привыкли. И однажды я подумал: а что, если они станут реальными – из плоти и крови? Рассказывает парень. – Тогда я попытался перенести их в наш мир при помощи искусственного интеллекта.
Всё освоил сам
Хидрели не захотел прибегать к чьей-либо помощи, а решил все освоить самостоятельно, и с головой окунулся в мир искусственного интеллекта.
В работе парень использовал Photoshop, а также мобильные приложения FaceApp, Gradiente и Remini.
Так выглядела бы Моана.
Таким образом, любимые детьми и взрослыми Анна и Эльза из «Холодного сердца», Русалочка и колдунья Урсула, а вместе с ними другие мультперсонажи стали вполне реальными людьми.
Динь-Динь в человеческом обличии.
Парень выложил результаты этих экспериментов на своей страничке в Instagram и сразу обрел множество почитателей, а его работы стали вирусными.
Персонаж грустного философского мультика в реальной жизни тоже очень мил.
– С точки зрения того, как все получилось, я все больше и больше доволен результатами – с каждым постом, который я делаю. – хватился Хидрели Диао, – Например, мне очень нравится, какими вышли Мо Сизлак, «Нед» Фландерс и Милхаус Ван Хутен. Изначально я думал, что стиль, в котором нарисованы Симпсоны, будет очень трудно реализовать на «реальных» людях, но на самом деле в моих «живых» копиях их очень легко узнать. Сам же процесс вызвал у меня несколько хороших воспоминаний из детства. В детстве, как и все ребята моего поколения, я любил смотреть мультики. Мне очень понравились и «Симпсоны», и мультфильмы студии «Ханна Барбера», и я могу с уверенностью сказать, что это все оказало огромное влияние на мою жизнь.
Симпсоны очень даже симпатичны.
Мультяшные персонажи превращаются в реальных девушек.
Изучив мир искусственного интеллекта, молодой человек пришел к выводам, что этот мир просто безграничен – нужно лишь проявить творческий подход и знать, как и куда направлять «слепую» руку компьютера.
Русалочка выглядела бы так.
Если бы эти любимые герои стали реальными юношами...
– Я не хочу хвастаться раньше времени, но в данный момент я усердно работаю над проектом, в котором пытаюсь показать, как выглядели бы некоторые знаменитости, уже ушедшие о нас, если бы сейчас они были еще живы, – откровенничает с подписчиками амбициозный бразилец, – Я надеюсь, что получится очень круто, и скоро я смогу поделиться этим с вами!
Белоснежка с точки зрения бездушной машины.
Ожившие статуи
Кстати, Хидрели уже успел «оживить» не только мультгероев, но и знаменитые скульптуры. Например, он использовал современные технологии, чтобы переосмыслить американскую Статую Свободы как женщину из плоти и крови, и это был первый образ, который он создал в серии под названием «Трансформация исторических личностей. Что, если бы они жили в наши дни?».
– При выборе персонажа самое трудоемкое – это найти образ, напоминающий историческую фигуру. Я часами копаюсь в банках изображений, пока не получу его. Я всегда говорю, что поиск идеального образа, который станет основой искусства, занимает гораздо больше времени, чем создание самого искусства, – говорит парень. – Первое, что нужно было сделать, это найти реальное изображение, похожее на американскую статую. Поскольку я не смог найти его ни в одном банке изображений, я использовал лицо своей девушки.
Ожившая при помощи искусственного интеллекта Статуя Свободы. Фото: newsweek.com
Как признается бразилец, помимо работы над «оживлением» известных персонажей, он увлечен музыкой, фильмами и ситкомами, а также обожает сидеть в соцсетях. Хидрели просто не может жить без интернета и особенно «без этих милых фотографий собак и кошек», как уточняет он. Его мечта –чтобы в сутках было хотя бы 40 часов – тогда можно успеть сделать все, что он хочет.
Высокие технологии способны на многое.
Ожившая с помощью компьютерных программ королева Эльза.
Текст: Анна Белова
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