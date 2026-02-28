Советы, как увеличить маленькую ванную комнату

Маленькая ванная комната – это не исключение из правил, а жестокая реальность, с которой приходится сталкиваться жителям большинства российских квартир. Поэтому вопрос о том, как выжать максимум из 4 квадратных метров, является весьма актуальным. Мы рассказываем, как визуально увеличить санузел и разместить в нем все необходимое.

Совет 1: Отдайте предпочтение прозрачным поверхностям

Совет 2: Выберите правильную раскладку плитки

Совет 3: Ограничьте количество цветов и узоров

Узоры и оттенки должны смотреться гармонично

Совет 4: Выбирайте подвесную сантехнику

Совет 5: Продумайте хранение

Совет 6: Повесьте душевую шторку в общей цветовой гамме

Совет 7: Повесьте зеркало

Совет 8: Оформите интерьер в светлой цветовой гамме

Установите стеклянную душевую кабину и повесьте прозрачные полкиПрозрачные поверхности априори выглядят более легкими и невесомыми, поэтому выбирая между стеклянной душевой кабиной и «глухой», отдавайте предпочтение первой. Это отличная возможность создать ощущение единого, непрерывного пространства без каких-либо серьезных вложений.То же самое касается мебели. Повесьте стеклянные полки, установите прозрачную раковину, присмотрите несколько акриловых аксессуаров. Они красиво выглядят и не загромождают ванную комнату, оставляя в ней много воздуха. Если же полностью прозрачные поверхности не вызывают восторга, выбирайте матовые или тонированные.Варианты укладки плитки на полу и на стенахСамый популярный материал для отделки ванной комнаты – это, конечно же, плитка. Важно не только грамотно выбрать цвет и дизайн, но также решить, как вы будете ее укладывать. Например, если вы купить прямоугольную плитку, подумайте о диагональной укладке – так площадь пола будет казаться чуть больше. Для стен больше подойдет вертикальный монтаж, чтобы зрительно приподнять потолок. Если же комната узкая, и вам нужно визуально раздвинуть стены, отдайте предпочтение «кирпичику», уложенному горизонтально.Маленькая ванная комната – не то пространство, где можно экспериментировать с цветами и рисунками. Если хотя бы немного переборщить с их количеством или неправильно скомбинировать принты, интерьер будет безвозвратно испорчен. Хочется добавить цвета в обстановку? Возьмите за основу белый или бежевый, а затем дополните его пастельным оттенком, например, нежно-голубым.Еще один популярный вариант – тандем плитки и краски. Материалы лучше выбирать светлого оттенка. Темные, возможно, и добавят глубины, но при этом сделают пространство тесным. Что касается узоров, то следует избегать активных вариантов, и отдавать предпочтение спокойным, нейтральным рисункам, например, геометрии. А вот пэчворк, крупный цветочные узоры, агрессивная абстракция будут неуместны.Подвесной унитаз займет меньше местаДа, это дороже, и придется приложите больше усилий для ее установки, однако в будущем вы ощутите только плюсы. Во-первых, такая сантехника занимает меньше места и визуально выглядит легче, чем напольная. Во-вторых, вам будет гораздо проще убирать – швабра с легкостью помоет пол под унитазом или раковиной.К слову, о раковине – вместо моделей на пьедестале выбирайте подвесные экземпляры или встроенные в тумбу. Очень важно подобрать качественный сифон – бюджетный пластик для такой конструкции уже не подойдет.Перенесите хранение в тумбу под раковинуОткрытое хранение визуально может и выглядит легче, чем массивные шкафчики с глухими дверцами, но стоит лишь капле беспорядка появиться в комнате, как весь интерьер будет казаться захламленным. Поэтому, если не хотите каждый день убирать на полках, продумайте закрытое хранение. Бытовая химия, банные принадлежности, предметы гигиены, косметика, бытовые приборы, вроде фена, – все это должно быть скрыто от посторонних глаз.Идеальный вариант – сделать под раковиной закрытую тумбу или несколько выдвижных ящиков. Также можно повесить небольшой шкафчик над стиральной машиной либо инсталляцией унитаза. Обязательно задействуйте ниши, если таковые имеются в ванной комнате. Как показывает практика, они весьма полезны для хранения.Яркая шторка привлекает много вниманияОбычно душевая занавеска становится акцентной деталью в интерьере ванной, но в случае с маленькой комнатой, лучше отказаться от подобных контрастов. Пусть оттенок шторки совпадает с цветовой гаммой интерьера. Можно подобрать ее в тон плитки на полу или на стенах, чтобы она гармонично вписывалась в обстановку, а не выделялась. Если вы предпочитаете стеклянные или пластиковые перегородки вместо традиционных шторок, еще лучше. Главное, чтобы они были без рамок.От маленького зеркала не будет толкуЕще одно прекрасное решение для визуального расширения ванной комнаты – зеркала. Однако здесь есть ряд нюансов, которые важно учитывать:• Во-первых, это размер. Маленькие экземпляры лишь займут место на стене, но при этом никак не повлияют на восприятие комнаты. Для реального эффекта необходимо крупное зеркало на всю стену или хотя бы на 80% ее ширины.• Во-вторых – расположение. Самым лучшим местом для установки зеркала считается стена напротив входа. Когда вы зайдете в ванную, то сразу увидите отражение, благодаря чему пространство покажется в несколько раз больше. Второй вариант – повесить зеркало сбоку, но тогда результат будет не таким хорошим.Что касается зеркальной плитки и панно из маленьких зеркал, то они лишь создадут ощущение беспорядка, поэтому в их сторону не нужно даже смотреть.Темные детали сделают ванную теснойВсе знают о том, что светлые оттенки визуально расширяют и увеличивают пространство. Поэтому первое, о чем нужно подумать при оформлении ванной комнаты – выбор правильной цветовой гаммы. Не обязательно использовать только белый или только бежевый. Палитра оттенков весьма обширна, к тому же их можно гармонично комбинировать. Оливковый, пыльно-голубой, светло-серый и даже пудровый – все они будут отлично смотреться в интерьере небольшой комнаты. Главное, чтобы цвет был холодным – такие оттенки лучше работают на увеличение площади, чем теплые.