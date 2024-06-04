С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Бушуева
    Большинство из описанного есть и у нас в крупных супемаркетах, во всяком случае цветы, дегустации, хот-доги (вообще л...Напитки в огромны...
  • Евгений Иванов
    Ни какой это не колодецЧанд Баори — уник...
  • Ингерман Ланская
    до чего дожили - предлагается готовить индейку и это так обыденно.... а лет 40-60 назад индейка - это было что-то нав...Лучшая еда для на...

Какие «человеческие» продукты питания можно давать кошке, не опасаясь за ее здоровье



Домашние питомцы, будь то кошки или собаки, обожают попрошайничать еду. Вот только бездумно кормить любимого питомца «со стола» настоятельно не рекомендуется в первую очередь потому, что пищеварительная система животных подчас серьезно отличается от человеческой. Питомец может легко заработать серьезнейшее несварение. Вдобавок к этому некоторые «человеческие» продукты из холодильника могут вызвать у животного аллергическую реакцию. Всем лучше, если у питомца будет собственный продуманный и сбалансированный рацион. Впрочем, кое-чем любимого котейку все-таки порадовать можно, не опасаясь за ее здоровье.

1. Рыба


Рыбу можно давать. /Фото: starnewsrus.com.
Рыбу можно давать. /Фото: starnewsrus.com.

 

Вопреки популярному стереотипу о котах и рыбе, кормить кошку последней часто – не стоит. Лучше всего будет выдерживать 10-дневный срок между подачками. Однозначно не стоит кормить кошку консервами, так как в них есть опасные для животного вещества, в том числе большое количество соли. Баловать кота следует или сырой морской, или отварной рыбой. Можно скормить коту даже котлету, если только в ней нет специй или ощутимого количества соли.

2. Оливки и огурцы


Огурцами злоупотреблять не стоит. /Фото: heartsofpets.com.

Огурцами злоупотреблять не стоит. /Фото: heartsofpets.com.

 




Почему коты любят оливки – загадка по сей день. Некоторые ученые считают, что виной тому содержащийся в них непеталактон. Это же вещество содержится в куда большем количестве в мяте… Вы ведь знаете, что происходит с котом под мятой? Что же касается оливок, то в целом они признаются безопасной пищей для пушистиков. Однако, злоупотреблять все-таки не стоит: 1-2 оливок в 7-дневный срок будет вполне достаточно, чтобы побаловать питомца. Аналогичным образом ситуация обстоит с огурцами. Последние можно давать кошке только свежими. Но злоупотреблять ими не стоит, так как из-за своей водянистости они могут вызвать у питомца диарею.

3. Яйца


От яиц коты не отказываются. /Фото: discover.hubpages.com.

От яиц коты не отказываются. /Фото: discover.hubpages.com.

 

В целом яйца вреда котам не несут ни в сыром, ни в варенном виде. Во всяком случае, если речь идет об умеренном потреблении этого продукта. Категорически запрещены яйца котам-аллергикам, диабетикам, животным с МКБ и ХПН, чувствительным пищеварением, а также котам, которые были кастрированы. Вареное яйцо в обязательном порядке следует мелко нарезать. Сырое яйца можно смешать с творогом или ряженкой. Так же не стоит давать яйца котятам, во всяком случае в возрасте до 2 месяцев.

4. Сыр


Сыр котам не вредит. /Фото: stalkingcat.net.

Сыр котам не вредит. /Фото: stalkingcat.net.

 

Начнем с напоминания о том, что взрослому коту молоко нельзя. Дело в том, что пищеварительная система котят и взрослых котов сильно отличается. С возрастом животное утрачивает способность качественно усваивать молоко из-за чего его употребление часто приводит к расстройству желудка. Другое дело сыр. Кормить питомцам сырами – можно. Но, как и с другими описанными здесь продуктами хорошего понемногу. Кормить кота небольшим количеством сыра можно раз в 5-7 дней. При этом молочный продукт настоятельно рекомендуется порезать на маленькие кусочки.

5. Мясо


Само собой можно мясо! Но сырое. /Фото: animalwellnessmagazine.com.

Само собой можно мясо! Но сырое. /Фото: animalwellnessmagazine.com.

 

Питомца можно кормить мясом, в конце концов домашняя кошка все-таки хищник... Однако, это не значит, что пушистику можно отрядить здоровенную котлету или отбивную нафаршированную солью, перцем и шафраном так, что аж слезы (радости) из глаз! В отличие от той же рыбу, не стоит кормить кота даже вареным мясом. Лучше всего сырое, не очень большими кусочками, примерно 5х5 см. Пускай, домашний «царь зверей» вспомнит, как пахнет кровь, а за одно и челюсти разомнет.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх