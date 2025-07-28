Частный дом Two Hulls спроектирован студией Mackay-Lyons Sweetapple Architects. Два павильона, соединенные между собой, построены на краю береговой линии с видом на бескрайние просторы океана и буквально нависают над валунами. Возвышающиеся на бетонном пьедестале, они защищены от волн и предлагают семье из четырех человек комфортные условия для проживания в столь живописном месте.
Каждый из павильонов несет определенную функциональную нагрузку. Так, в одном из них спроектирована дневная зона с кухней, столовой и гостиной, а второй поделен на три спальни с ванным комнатами. Связующее звено между двумя блоками представлено холлом прихожей. Стальной каркас дома скрывается за изящной отделкой из натурального дерева с асимметрично расположенными боковыми окнами и сплошным панорамным остеклением в его передней части.
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Дом для семьи на берегу океана в Канаде
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