Интересные факты про шариковые ручки

Жизнь современного человека трудно представить без шариковой ручки. Это изобретение облегчило жизнь миллионам людей, вынужденных много писать. Их не надо заправлять, просто в две секунды сменил стерженек — и все. Вот несколько удивительных фактов про шариковые ручки.







Каждый год более 100 человек смертельно давятся шариковой ручкой.



Шариковая ручка попала в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая дорогостоящая ручка в мире». Цена ее — 1 млн евро, сделана из платины.







В Америке в продаже есть «говорящая» ручка. В принципе, это мини-компьютер, внешне похожий на ручку. При написании текста он правит ошибки, переводит тексты, да еще и произносит написанное вслух.



Одной шариковой ручкой можно написать более 55 000 слов.







В мире в минуту покупается около 900 ручек.



Не всегда стержни были похожи на современные. Изначально, для большего объема, они были сделаны в виде гармошки. Но технология изготовления была сложной, и было решено от нее отказаться. И стержни стали изготавливать в виде полой трубочки, как сейчас.







В розницу ручки впервые стали продавать в 1945 году в Нью-Йорке. В очередь выстроилось такое колоссальное количество людей, что власти для поддержания порядка прислали сюда около 500 полицейских.

Цена одной ручки была 12 долларов, что было эквивалентно зарплате за один день рабочего высокой квалификации. Но, несмотря на цену, в день продавалось по 10000 ручек.Изначально ученые мужи придумали эти ручки не для простого населения, а для пилотов воздушных сил Англии. Перьевые ручки были неудобны в полете, т.к. при перепаде давления их них вытекали чернила.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)