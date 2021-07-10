Интересные факты про шариковые ручки

Жизнь современного человека трудно представить без шариковой ручки. Это изобретение облегчило жизнь миллионам людей, вынужденных много писать. Их не надо заправлять, просто в две секунды сменил стерженек — и все. Вот несколько удивительных фактов про шариковые ручки.
Каждый год более 100 человек смертельно давятся шариковой ручкой.
Шариковая ручка попала в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая дорогостоящая ручка в мире». Цена ее — 1 млн евро, сделана из платины.
В Америке в продаже есть «говорящая» ручка. В принципе, это мини-компьютер, внешне похожий на ручку. При написании текста он правит ошибки, переводит тексты, да еще и произносит написанное вслух.
Одной шариковой ручкой можно написать более 55 000 слов.
В мире в минуту покупается около 900 ручек.
Не всегда стержни были похожи на современные. Изначально, для большего объема, они были сделаны в виде гармошки. Но технология изготовления была сложной, и было решено от нее отказаться. И стержни стали изготавливать в виде полой трубочки, как сейчас.
В розницу ручки впервые стали продавать в 1945 году в Нью-Йорке. В очередь выстроилось такое колоссальное количество людей, что власти для поддержания порядка прислали сюда около 500 полицейских.
Изначально ученые мужи придумали эти ручки не для простого населения, а для пилотов воздушных сил Англии. Перьевые ручки были неудобны в полете, т.к. при перепаде давления их них вытекали чернила.
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