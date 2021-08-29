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Как сделать уголок для стирки стильным и красивым

Разномастные коробочки, флакончики и банки — каждая хозяйка оставляет понравившуюся ей тару, чтобы потом хранить в ней любимые средства для стирки. Безусловно всё это удобно, но с эстетической точки зрения выглядит не очень хорошо.
Хотите, чтобы ваш уголок для стирки смотрелся стильно и красиво? Тогда потратьте немного времени и оформите любимые контейнеры и коробочки в едином стиле. Ниже приведена идея, как это можно сделать.
Как просто уголок для стирки сделать стильным и красивым

Вариант 1. Коробка для капсул.
Нарежьте полоски из картона по высоте коробки, которую вы отделываете. Обмотайте их тонким джутовым шнуром, закрепляя в самом начале и в конце горячим клеем. Чтобы избавиться от торчащих ворсинок, аккуратно опалите заготовки.
Как просто уголок для стирки сделать стильным и красивым
Далее оклеиваем заготовками банку или коробку. Швы между элементами маскируем, наклеивая отрезки шнура.
Как просто уголок для стирки сделать стильным и красивым
Крышку и дно оклеиваем более толстым (4-8 мм) канатом, на крышке формируем ручку-петлю. Все оставшиеся незакрытыми области прячем под тонким шпагатом. Им же обматываем и ручку, если она есть.
Как просто уголок для стирки сделать стильным и красивым

Вариант 2. Банки для отбеливателя и пятновыводителя.
Баночки, в которых хозяйки хранят сыпучие пятновыводители и отбеливатели, легко декорируются с помощью джутового каната. Просто оклеиваем тару виток за витком. Крышку довольно просто декорировать с помощью пробковой салфетки (например, из Фикс прайс).

Сначала вырезаем и наклеиваем полоску материала на бортики крышки, затем обводим и вырезаем окружность для донышка.
Как просто уголок для стирки сделать стильным и красивым
При желании можно также добавить таблички, на которых вы напишете название средства, которое храните в банке.

Как просто уголок для стирки сделать стильным и красивым

Вариант 3. Корзины для грязного белья и ёмкость для порошка.
Большие корзины для грязного белья и стирального порошка проще всего оклеить толстым шпагатом. Внутрь корзины для белья нужно сшить и вложить мешок из небелёного холста. Для ёмкости, в которой хранится порошок, крышка оформляется также, как и всё ведёрко — просто оклеивается шпагатом.
Как просто уголок для стирки сделать стильным и красивым
Пусть в вашем доме каждый уголок будет красивым! А, если вы хотите увидеть и услышать больше подробностей процесса, посмотрите видео ниже.


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