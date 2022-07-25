Правильная подкормка томатов

Чтобы помидоры наливали крупные плоды, которые не будут растрескиваться, их нужно правильно подкармливать. Есть два пути: подкормка минеральными удобрениями или органикой.

Каждый дачник выбирает то, что ему ближе. Ниже будут предложены конкретные элементы для подкормок и варианты минеральных удобрений и органических.







Томаты нуждаются в следующих элементах для налива плодов: азот, калий, фосфор, кальций, магний, бор и цинк. Вносить их нужно один за одним, чередуя с поливом простой водой, по 0,5 л раствора под один куст. Если вы хотите подкармливать минеральными удобрениями, то ниже найдёте подробный список:

под корень:



калиевая селитра или сульфат калия — 20 гр. на 10 л воды;



кальциевая селитра — 20 гр. на 10 л;



магниевая селитра — 20 гр. на 10 л;



по листу: борная кислота или хелат бора — 5 гр. на 10 л.



профилактика заболеваний — фитоспорин, или алирин, или гамаир (согласно инструкции на упаковке).





Органическими удобрениями также подкармливают на налив плодов, список и пропорции выглядят следующим образом:



зелёное удобрение — 1:5;



коровий или конский навоз — 1:10;



птичий помёт — 1:15;



зола — 500 гр. на 10 л воды;



0,5 л раствора на куст.



Как понять, когда перестать подкармливать? Это будет видно по самому томату: если его ветви отяжелели, плоды налились и начали краснеть, то подкормки стоит прекратить.

Подробнее о правильной подкормке томатов смотрите в видео ниже: