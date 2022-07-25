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Правильная подкормка томатов

Чтобы помидоры наливали крупные плоды, которые не будут растрескиваться, их нужно правильно подкармливать. Есть два пути: подкормка минеральными удобрениями или органикой.
Каждый дачник выбирает то, что ему ближе. Ниже будут предложены конкретные элементы для подкормок и варианты минеральных удобрений и органических.

Правильная подкормка томатов

Томаты нуждаются в следующих элементах для налива плодов: азот, калий, фосфор, кальций, магний, бор и цинк. Вносить их нужно один за одним, чередуя с поливом простой водой, по 0,5 л раствора под один куст. Если вы хотите подкармливать минеральными удобрениями, то ниже найдёте подробный список:
под корень:

калиевая селитра или сульфат калия — 20 гр. на 10 л воды;

кальциевая селитра — 20 гр. на 10 л;

магниевая селитра — 20 гр. на 10 л;

по листу: борная кислота или хелат бора — 5 гр. на 10 л.

профилактика заболеваний — фитоспорин, или алирин, или гамаир (согласно инструкции на упаковке).
Правильная подкормка томатов

Органическими удобрениями также подкармливают на налив плодов, список и пропорции выглядят следующим образом:

зелёное удобрение — 1:5;

коровий или конский навоз — 1:10;

птичий помёт — 1:15;

зола — 500 гр. на 10 л воды;

0,5 л раствора на куст.

Как понять, когда перестать подкармливать? Это будет видно по самому томату: если его ветви отяжелели, плоды налились и начали краснеть, то подкормки стоит прекратить.



Правильная подкормка томатов

Подробнее о правильной подкормке томатов смотрите в видео ниже:


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Томатыподкормка
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