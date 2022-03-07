Ужасные изобретения, создатели которых раскаивались до конца жизни

Мы все делаем вещи, о которых позже жалеем. Для большинства людей последствия таких инвестиций не выходят за рамки ближнего социального круга. Меньшинству же приходится учитывать влияние своих решений на целые страны — а иногда и на весь мир. Как правило, ученые остаются идеалистами навсегда. Они сосредоточенны на своих изобретениях и, чаще всего, руководствуются исключительно гуманистическими целями. К сожалению, того же нельзя сказать о мировых правительствах: вот несколько примеров изобретений, создатели которых раскаивались до конца жизни.









Динамит

Перцовый баллончик

Ядерный синтез

АК-47

Экстази

Смертельная инъекция