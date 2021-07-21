40 идей, как сделать красивые уличные кашпо своими руками

Растения в кашпо выглядят красиво и необычно. За ними удобнее ухаживать и создавать разнообразные композиции. При этом необязательно покупать такой сосуд в магазине, ведь многие идеи можно реализовать самостоятельно.

Оригинальное кашпо украсит участок и привлечет внимание соседей. Уже сейчас можно создать своими руками красивые изделия для нового сезона и спланировать будущую посадку растений. Изготовление кашпо – приятный процесс, который позволит вам реализовать свой творческий потенциал. В ход можно пускать самые разные предметы: от старых ведер и чашек до выцветших футболок и ненужных строительных материалов. В нашей подборке собраны самые актуальные идеи, которые преобразят ваш участок и позволят воплотить любые фантазии!

Но сначала разберемся, что же такое кашпо, в чем его особенности и какие виды изделий можно изготовить для разных целей.

Горшок-кашпо – это декоративная емкость без дренажного отверстия. Она служит как бы оболочкой для обычного горшка. В более широком смысле под кашпо можно понимать любое изделие, в которое или на которое можно поставить растение в горшке. При этом кашпо можно менять, не пересаживая цветок. Достаточно переместить горшок с растением в новое кашпо.

Это очень удобно, если вы любите обновлять дизайн своего участка либо в случае, когда старый горшок потерял декоративный вид.

Иногда такой сосуд используют и в качестве подставки для стекания воды, хотя существуют и кашпо с поддоном, в которых есть отверстие. Но такие изделия, в принципе, имеют больше общего с обычными горшками. Также в кашпо можно полностью высаживать растения, но в таком случае важно позаботиться о хорошем дренаже, чтобы избежать застоя влаги.

Вы можете изготовить следующие виды кашпо:

напольные кашпо – для размещения возле дачного дома, в центре клумбы, вдоль дорожек или забора и т.д.; ампельные кашпо (подвесные) – для беседок, балконов, крыльца, наружной и внутренней частей окон.

По назначению выделяют кашпо для улицы (садовые) и помещений (комнатные). Последние более компактны. По форме и объему кашпо очень разнообразны, и их надо выбирать с учетом размера растений, которые будут в них помещены, а также будущего месторасположения. Крупные кашпо лучше размещать в зоне отдыха или на входе в дом. Средние – вдоль дорожек, а маленькие кашпо – на заборе или в беседке.

Растения в кашпо могут стать альтернативой клумбе, если у вас нет времени на ее создание.

Среди готовых моделей, которые можно встретить на дачных участках, выделяются кашпо на ножке и светящиеся кашпо. Первые очень изысканно смотрятся, а вторые дают дополнительное освещение в темное время суток. Также популярно объемное кашпо-шар, в котором можно выращивать как цветы, так и декоративные кустарники.

Но если вас не привлекают дизайнерские кашпо или не хочется тратить на них деньги, вы вполне сможете сами изготовить красивые и практичные изделия.

Уличные кашпо из подручных и строительных материалов

Необычные сосуды для растений можно изготовить практически из всего, что есть под рукой. Если у вас есть щебенка, используйте ее для создания кашпо большого размера. В качестве формы для кашпо подойдет любая вместительная емкость. Можно соединить несколько таких емкостей, чтобы создать, например, элегантную вазу. Щебенку крепите на цементную смесь: 1 часть цемента и 3 части песка разведите с водой до консистенции сметаны, обмажьте кашпо полученной смесью и плотно обложите камнями.

Если хочется чего-то более необычного, попробуйте изготовить кашпо из цемента и ткани (мешковины и др.). Оберните ведро или таз сухой тканью и окуните в цементный раствор. Затем накройте мокрой тряпкой и оставьте не менее чем на 12 часов, а лучше на сутки. Когда цемент застынет, уберите основу – кашпо готово! Осталось только покрасить его и поместить внутрь растение.

Похожий принцип можно использовать и для создания кашпо из бетона. Для основы можно взять старую кастрюлю или ведро, но проще всего извлекать готовые изделия из пластиковых емкостей. Воплотите в жизнь одну из приглянувшихся идей!

По аналогии можно сделать красивое глиняное кашпо или кашпо из гипса.

На даче будет привлекательно смотреться кашпо из дерева. Этот экологичный и простой в работе материал позволяет создать прочные и не менее изысканные изделия, чем из бетона или глины. Деревянные кашпо из остатков досок будут лучше выглядеть в виде композиции. При желании их можно покрасить в любой цвет. А чтобы изделия выдержали непогоду, покройте их защитным лаком. Проще всего изготовить прямоугольное или квадратное кашпо, но вы можете поэкспериментировать с формой.

Из жестяных банок легко изготовить металлические кашпо. Достаточно покрыть их краской или украсить в технике декупаж, наклеив на поверхность красивую салфетку или картинку.

А можно сделать большое кашпо из обычных веток!

Необычные уличные кашпо из ненужных вещей

Стильные кашпо, которые поразят своим внешним видом, можно изготовить из старых или вышедших из моды вещей. Возвращать предметам вторую жизнь сейчас модно. Вот несколько кашпо для сада, которые определенно заслуживают вашего внимание.

Кашпо для дачи из старой люстры изготовить проще простого, достаточно разместить на ней горшки с цветами. Но важно учесть их размер, чтобы композиция не потеряла равновесие.

Оригинально будет смотреться на участке кашпо-велосипед. Окрашивание в однотонный цвет придаст ему декоративность. А разместить горшки с растениями можно не только на багажнике или раме, но и возле колес.

Подвесное кашпо из старой футболки очень практичное и нарядное. Вряд ли кто-то догадается, из чего оно сделано. Только не берите слишком ветхую одежду, чтобы ткань не порвалась. Разрезать футболку на ленты можно разными способами. Некоторые можно найти на просторах интернета, а что-то вам наверняка подскажет фантазия!

Жалко выбрасывать старое дырявое ведро? Превратите его в кашпо в стиле прованс! Для этого можно нанести на ведро тематический рисунок, перевязать лентами, мешковиной или поместить внутрь лаванду.

Не выбрасывайте кружки с отколотыми ручками или щербинами. Лучше изготовьте кашпо-чашку, декорировав ее любыми подручными материалами.

Эффектно будет смотреться кашпо, плетеное из газетных трубочек. Только не ставьте его под открытым небом, иначе конструкция быстро потеряет привлекательный вид.

Декоративные кашпо для балкона

Кашпо для балкона может быть разного размера, в зависимости от вида растений, которые вы выращиваете. Симпатично будут смотреться маленькие кашпо, закрепленные на перилах, или подвесные кашпо с ампельными цветами. А вот от громоздких вазонов лучше отказаться, они "съедят" большую часть пространства.

Отличный вариант – аккуратные бетонные кашпо, в которые высаживают суккуленты. Сделать такое изделие довольно просто, в качестве основы выбирайте пластиковую емкость, чтобы потом было легче ее извлечь. При желании вы можете изготовить и простые фигурные кашпо из глины или гипса.

Если у вас уже есть кашпо, можете придать ему новый вид. Подойдет обычная веревка или шнур, которые можно обкрутить вокруг емкости или использовать в качестве подвески. Варианты оформления кашпо смотрите в слайд-шоу.

Кашпо из веревки часто изготавливают в технике макраме – плетения узелками.

Более экзотический вариант – кокосовое кашпо. Для его создания вам нужно сначала изготовить каркас желаемой формы из металлических прутьев, а затем выложить его кокосовым волокном. Если хотите сделать такое кашпо – читайте наш мастер-класс!

Растения в садовом кашпо нуждаются в особом уходе. Дело в том, что вода в емкостях испаряется быстрее, чем в открытом грунте, поэтому поливы должны быть регулярными и достаточно обильными, чтобы весь ком земли пропитывался водой. При желании можно приобрести кашпо с автополивом, а если такой возможности нет, замульчируйте почву и не размещайте растения на солнцепеке.

Подкормки также придется увеличить, т.к. в ограниченном количестве почвы растения быстрее впитывают необходимые им питательные вещества. Если в кашпо помещены комнатные растения, то важно регулярно их осматривать на наличие вредителей и проводить опрыскивания с помощью Эпина, Циркона или других препаратов, повышающих иммунитет.

Как сохранить растения в кашпо зимой

На зиму теплолюбивые растения, у которых нет периода покоя (фикусы, плющи, драцены, пальмы) лучше перенести в теплое помещение вместе с горшком, а кашпо оставить на улице. Если растение высажено в кашпо и нет возможности его переместить, важно обеспечить корням защиту от вымерзания. Для этого можно пересадить растение в открытый грунт, но только при условии, что оно морозостойкое. Если сделать это сложно, то после первых заморозков укройте многолетник спанбондом или еловым лапником, поставьте кашпо в большую по объему емкость и засыпьте промежутки почвой. Высокие кашпо для цветов лучше оберните фольгированным утеплителем.

Теперь вы знаете, как сделать и украсить кашпо, чтобы придать дачному участку индивидуальность. Если не хотите покупать стандартное магазинное изделие, сделайте его своими руками – и вы не только получите уникальную вещь, но и поднимите себе настроение!

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