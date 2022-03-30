Капуста в кляре: нежнейшая закуска, основной ингредиент которой сразу и не разобрать

Капуста в кляре.
Чтобы удивлять домашних и гостей своими кулинарными изысками, вовсе необязательно использовать для этого дорогущие продукты. Сегодня мы предлагаем рецепт отличной закуски – капустных листьев в кляре. Многие, попробовав, сразу даже и не разберут, а что внутри.
Необходимо удалить кочерыжку.
Необходимые ингредиенты:
• Капуста – 1 кочан;
• Яйца – 3 шт;
• Майонез – 4 ст. л;
• Мука – 3 ст. л.
• Соль – 0,5 ч. л.;
• Специи по вкусу.
Капусту сварить и отделить листья.
Сперва необходимо достать из капусты кочерыжку, а затем отправить кочан в кастрюлю с кипящей подсоленной водой примерно на 3-5 минут. Далее отделите капустные листья.
Приготовить кляр.
Для приготовления кляра перемешайте яйца с майонезом, добавьте муку, соль и специи.
Обмакните листья капусты в кляр.
Отправляйте листья на сковороду.
Листья капусты разрежьте на небольшие кусочки, обмакните в кляр и отправляйте на сковородку. Обжаривайте до появления золотистой корочки. Приятного аппетита!
Закуска готова!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии