На случай ЧП: 5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому

5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому
Жизнь – штука непредсказуемая. И даже если в данную минуту вы мирно посиживаете на диване или пьёте чай в офисе, нет никакой гарантии, что через месяц-год-два вам не предстоит вытаскивать друга из зыбучих песков или встретиться с медведем в лесной глуши.
Ни в коем разе не хотим драматизировать и ставить под сомнение спокойствие вашей жизни, но знания всякие важны. В том числе и…
1. Что делать, если попал в зыбучие пески
5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому
Зыбучие пески могут быть губительным для многих животных и даже людей. Но всё не настолько обречённо-драматично, как показывают в голливудских фильмах. Шанс уйти в «омут» с головой не настолько велик. А потому первое, что нужно сделать – успокоиться. Как бы парадоксально это не звучало. Вместо того, чтобы барахтаться, постарайтесь аккуратно и медленно подтянуть обе ноги к поверхности. Как только вы примите горизонтальное положение (на спине или животе) – плывите к «берегу». Выплывете.
2. Что делать в случае захоронения заживо
5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому
Дурной сон многих людей и реальный кошмар немногочисленных летаргиков. Хорошая новость: выбраться из захоронения можно. Во-первых, опять же, успокойтесь. Кислорода в ящике – часа на 3. Так что тратить драгоценный О2 на крики бессмысленно. Во-вторых, снимите рубашку и обвяжите голову и лицо, дабы защититься от грязи и занос, которых скоро будет много.выбивать крышку. Бить нужно, пока не треснет. После этого начнёт сыпаться земля – её следует укладывать вокруг ног. Затем нужно сесть и продолжать проталкивать землю в гроб. После – встать и прокапывать путь на волю. А ещё лучше завещать положить в ящик полностью заряженный и выключенный телефон. Так, кстати, уже делают многие американцы.
3. Как отыскать воду в лесу или пустыне
5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому
Включайте наблюдательность: такие растения, как ясень, ива или сикомор (да и любые крупные растения в принципе, если речь идёт о пустыне) сигнализируют о присутствии подземного источника воды. Так же, как и слегка влажный песок. Начинайте копать – если вам повезёт, то от воды вас отделяет буквально сантиметров 30. Ещё один способ – наблюдать за насекомыми (включая комаров). Есть шанс, что они так же направляются в сторону водопоя.
4. Что делать во время землетрясения
5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому
В идеале – быть как можно дальше от высоток и линий электропередач. В реальности, скорее всего, вы будете в здании. В этом случае займите наиболее безопасные места в помещении. Это проемы несущих капитальных стен (необходимо заранее уточнить, какие стены в вашей квартире являются капитальными, и помнить об этом). Можно лечь в ванну (при падении плита задержится на стенках ванны) или укрыться под крепкими столами, кроватями, способными выдержать вес тяжелых предметов. Главная опасность во время разрушительного землетрясения исходит от падения внутренних стен, потолков, люстр. Однозначно отойдите подальше от окон и тяжелых предметов. Не выходите на балкон.
5. Как пережить атаку медведя
5 лайфхаков выживания, которые не помешает знать каждому
Чтобы пережить атаку медведя, её нужно избежать. Уж поверьте. Не всем быть Лео Дикаприо. А самый простой способ это сделать – оказавшись в лесу, вести себя, как можно громче: громко разговаривать, шуметь, хрустеть ветками, а то и вовсе использовать свисток или манок. И не забыть ещё дома положить в карман перцовый баллончик.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии